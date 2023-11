„Am văzut verde în fața ochilor” / Fiica lui Adrian Minune, Karmen, reacție dură, după ce o tânără l-a jignit pe tatăl ei

, este un tată fericit cu trei copii: două fete, Karmen și Adriana, și un băiat, Adrian Junior. Artistul și soția sa, Cati (48 de ani), au format o familie frumoasă și au acordat mereu atenția necesară copiilor lor. Cei doi părinți au transmis valorile familiei și importanța relațiilor fraților și părinților. Aceasta poate explica reacția puternică a lui Karmen atunci când cineva l-a jignit pe tatăl ei.

Karmen a lovit o fată care l-a jignit pe tatăl ei

pe toată lumea când a dezvăluit o întâmplare în care a fost implicată cu o altă fată. Aceasta l-a insultat pe artist, declanșând o reacție neașteptată din partea lui Karmen. Cântăreața nu a mai ținut cont de nimic și a sărit să riposteze fizic, scrie .

View this post on Instagram

„Am lovit-o rău, i-am dat o palmă”

„La un moment dat mi-a zis că: Tac-tu ăla piticu’. Mamă, am văzut verde în fața ochilor, negru, mov, albastru, toate culorile. Am lovit-o rău, i-am dat o palmă. Nu am mai dat în nimeni niciodată.

N-ai voie să zici așa ceva. Ai ceva cu mine, ai ceva cu sor-mea să zici că suntem copii și că ne jucăm, dar ce legătură are tata? Și pur și simplu mi-a plecat mâna.”, a declarat Karmen, în podcast-ul Acasă la Măruță.

Artista a afirmat că ar fi fost dispusă sa tolereze o ofensă la adresa sa, dar nu a putut să accepte ca tânăra respectivă să vorbească urât despre tatăl ei.