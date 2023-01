America Express: Larisa Iordache și Diana Bulimar, primele concurente eliminate din competiție. Ce mesaj au transmis fostele gimnaste

Larisa Iordache și Diana Bulimar sunt primele concurente care părăsesc emisiunea eliminate „America Express – Drumul Aurului”.

Trei echipe au luptat pentru a rămâne în competiție, dar pentru cea de pe ultimul loc, totemul a fost roșu, în ediția 8, din 25 ianuarie.

Larisa Iordache și Diana Bulimar, primele concurente eliminate de la America Express

În ediția de miercuri, cele două foste gimnasre, Larisa Iordache și Diana Bulimar, au terminat pe ultimul loc în cursa pentru ultima șansă . Astfel, cele două au fost eliminate.

Cele două sportive sunt primele eliminate din concursul în care sunt puse la bătaie 30.000 de euro pentru câștigător.

În ediția din 25 ianuarie, cele două gimnaste au făcut un spectacol de gimnastică și dans pe străzile din Ciudad de Mexico, alături de mariachi. „Ne-am gândit cum să facem să câștigăm mai repede și normal că am profitat de atuurile noastre și am început să ne dăm peste cap”, a explicat Larisa, potrivit .

Se pare, însă, că nu a fost suficient pentru a depăși proba.

Ce mesaje au transmis fetele după eliminare

Imediat după finalul ediției, cele două au postat mesaje pe Instagram.

„Viața îți oferă experiențe încununate de glorie sau nu, însă este important să ai prilejul de a învăța ceva! Am trăit momente și stări exact ca într-un carusel. Am alergat, am plâns și am râs, însă am realizat că poți face față și acelor lucruri cărora nu credeam”, a scris Larisa Iordache.

„A fost o adevărată aventură! Sunt lucruri pe care nu le poți simți si înțelege decât dacă treci prin această poveste. Oameni, locuri, trăiri diferite… Să dormi în fiecare seară la o persoană nouă, să nu știi ce te așteaptă a doua zi, unde ajungi, ce mănânci, unde vei pune seara capul să dormi… de această experiență! Mulțumesc celor ne-au susținut. V-am simțit alături și m-a bucurat imens că sunteți aici”, a fost mesajul Dianei Bulimar.