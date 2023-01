Bie Adam, despre momentele nedifuzate la TV din America Express: „Cearta între mine și mama e mult mai aprinsă și mai acidă”

Bie Adam a povestit ce nu se difuzează la televizor din emisiunea de la Antena 1, America Express – Drumul Aurului. Vloggerița face echipă cu mama ei, Mihaela.

Pe canalul său de YouTube, Bie Adam a povestit cum a fost pentru ea experiența de la America Express. Înainte de accepta provocarea de a participa la emisiunea de la Antena 1, ea l-a sunat pe Cuza, fostul concurent de la Asia Express, pentru a-l întreba despre experiența pe care a avut-o el în show.

Bie Adam, despre ce nu s-a difuzat la TV de la America Express

„Eu l-am sunat pe Cuza, fratele meu vlogger, și i-am cerut un sfat: e greu, e așa, e așa? Îmi dădea o caldă și o rece. M-a încurajat. Mi-a zis: du-te avion. Intră, fără să înveți spaniolă, că înveți acolo”, a povestit Bie Adam pe YouTube, potrivit .

De asemenea, concurenta de la America Express mărturisește că multe dintre momentele pe care le-a trăit alături de mama ei în Mexic nu au fost difuzate la TV. Bie Adam a plâns de mai multe ori în timpul emisiunii.

„Am avut două momente în care m-a lovit realitatea. În primul autostop, am văzut Mexicul, era frumos. Mă rog, nu neapărat frumos, dar era altceva: un deșert cu cactuși. cu omul ăla cu iguana.

Nu pot să zic că am mers într-o excursie, că știam unde mă duc, dar adevărata realitate a greului m-a lovit când eram în autogara aia și trebuia să cerșesc bani și nimeni nu-mi dădea. Nu m-am mirat că nu îmi dau oamenii. Pe mine m-a lovit faptul că eu cu adevărat nu aveam nimic la mine. Nu pot să explic senzația. E o neputință pe care o simți. Erau mult mai multe acumulate. Erau multe curse care nu au apărut pe TV. Gândiți-vă că erau 16 ore de filmare pe zi.

Apoi mai sunt și interviurile, după ce ajungi la cazare. Mie mi se pare că vorbeam ca și cum aveam prune în gură. După ce am alergat toată ziua, trebuia să îți amintești ce ai făcut, să explici ce ai făcut.

Nu mai aveai nicio forță, energie. Interviul ăla apărea în mijlocul emisiunii. Lumea se gândea de ce eram așa plouată, păi era filmat la final de zi. Noi ca noi, dar vă dați seama prin ce a trecut cameramanul! Nu spun, toți cameramanii au fost circ și panaramă!”, a completat Bianca.

Condițiile de la America Express – Drumul Aurului

Bie Adam a dezvăluit și care sunt condițiile de la America Express – Drumul Aurului. Concurenții nu au acces la telefoane, nu au baie și nici mâncare.

„Mie îmi venea stopul fix în cursa pentru ultima șansă. Eu nu mă simțeam super-ok… Nu aveam cum să mă liniștesc. N-ai baie, n-ai loc unde să te relaxezi, n-ai mâncare, n-ai telefon. Am avut nevoie să mă descarc. E adevărat că nu s-a arătat contextul în care am plâns. Aveam zeci de kilometri merși, eu, cu estrogenul în cap, să îmi zică mama că o dezamăgesc dacă ajungem printre ultimii…

Cearta între mine și mama e mult mai aprinsă și mai acidă. Ea, când am clacat eu în autogara aia, că lumea nu mă ajuta, că nu am cum să plec de acolo, . Am fost atât de emotivă pentru că urma să îmi vină menstruația… Nouă ne-a dat bani o fată cu deficiență de auz. Eu cu emoțiile la maxim, în momentul ăla dădeam pe afară. Ziceam, Doamne, de la cine cer bani!”, a adăugat Bie Adam.