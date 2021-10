Andreea Esca se pregătește să devină bunică? Anunţul pe care l-a făcut fiica ei, Alexia Eram, iubita lui Mario Fresh

Urmează vești mari pentru Andreea Esca? Știrista ar putea deveni bunică, după cum a declarat chiar Alexia Eram. Frumoasa brunetă le-a închis gura curioșilor și a spus când va face un copil cu Mario Fresh, după ce s-a zvonit că s-ar fi despărțit.

Alexia Eram și Mario Fresh au o relație de mai bine de patru ani, iar fiica Andreei Esca a vorbit, recent, despre cum decurge povestea lor de iubire, în timpul podcastului lui Radu Țibulcă.

Andreea Esca ar putea deveni Bunică? Ce spune Alexia Eram despre ideea de a avea un copil

Alexia Eram și Mario Fresh trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar fanii sunt mereu încântați să îi vadă împreună pe rețelele sociale. Totuși, vara aceasta le-a adus o serie de surprize, iar gurile rele cu ținut să spună că fiica Andreei Esca și cântărețul nu mai formează un cuplu.

Amândoi au văzuți de-a lungul sezonului estival alături de alte persoane, însă relația pare să meargă mai departe. Mai mult decât atât, recent, Alexia Eram a închisa gura curioșilor și a răspuns, mai în glumă, la întrebarea: tu când faci un copil”.

„Da, mă gândesc să fac un copil cu Mario în viitorul apropiat. Chiar am avut multe discuții despre asta și chiar ne gândim serios. O să ne apucăm de treabă”, a spus fiica Andreei Esca, în podcastul lui Radu Țibulcă.

Mario Fresh și Alexia Eram, planuri de căsătorie?

Cei doi îndrăgostiți nu locuiesc încă împreună, iar planurile de căsătorie nu par să bată la ușă, chiar dacă relația este una serioasă.

Alexia nu a fost cerută în căsătorie de către Mario Fresh, dar tânărul cântăreț recunoaște că a crescut într-o familie în care părinții s-au iubit de tineri, iar acestea ar fi și planurile lui de viitor, aleasa fiind nimeni decât fiica Andreei Esca.

Despre un posibil copil cu Alexia, Mario nu a oferit încă declarații, dar precizează că își dorește o familie încă de tânăr și că are foarte multe lucruri de oferit în acest sens.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri.

Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a spus Mario Fresh în trecut, potrivit Wowbiz.ro.