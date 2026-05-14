Apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Cannes. Cum s-a afișat Iulia Vântur pe covorul roșu

Flavia Codreanu
14 mai 2026, 14:03
Sursa Foto: Facebook - Iulia Vantur
Cuprins
  1. Ce a promovat Iulia Vântur la festival
  2. Proiectul cinematografic promovat de Iulia Vântur a atras interesul publicului
  3. Ce se mai întâmplă cu cariera internațională a artistei  

Iulia Vântur a atras toate privirile la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Vedeta a defilat pe covorul roșu într-o rochie bleu ciel foarte elegantă.

Ce a promovat Iulia Vântur la festival

Festivalul de Film de la Cannes 2026 a adus pe Riviera Franceză numeroase vedete internaționale, iar printre aparițiile care au atras atenția s-a numărat și cea a Iuliei Vântur.

Artista a defilat pe covorul roșu într-o ținută elegantă și a participat la prezentarea scurtmetrajului „Echoes of Us”.

Festivalul a reunit vedete din lumea filmului, muzicii și modei, India fiind reprezentată de nume cunoscute precum Alia Bhatt, Ashutosh Gowariker și Iulia Vântur.

În timp ce urca treptele, aceasta a făcut fotografii cu fanii și a pozat pentru fotografi, fiind însoțită de actorul și colegul său de proiect Deepak Tijori.

Proiectul cinematografic promovat de Iulia Vântur a atras interesul publicului

După eveniment, Iulia Vântur a publicat un mesaj pe rețelele sociale, unde a vorbit despre experiența trăită la Cannes și despre proiectul pe care l-a prezentat în cadrul festivalului.

„O seară magică la deschiderea unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume – Festivalul de Film de la Cannes. Ne bucurăm nespus să fim aici, să prezentăm filmul nostru «Echoes Of Us», care a parcurs el însuși un drum incredibil. Am fost onorați să venim ca echipă și să fim împreună în această seară specială, pe covorul roșu. Recunoscători”, a declarat Iulia Vântur pentru rețelele sociale.

Fotografiile și filmările de la Cannes au fost apreciate de urmăritorii artistei, care au lăsat numeroase comentarii în mediul online, precum „Wow, cât de frumoasă poți fi!”, „Eleganță, atitudine și multă încredere!” sau „Felicitări pentru momentul superb de la Cannes! Ai strălucit cu adevărat și ai reprezentat frumusețea și rafinamentul la cel mai înalt nivel!”.

Ce se mai întâmplă cu cariera internațională a artistei  

În ultimele luni, Iulia Vântur a fost implicată în mai multe proiecte internaționale și colaborări muzicale.

Recent, artista a vorbit și despre piesa „Tere Sang”, prima colaborare cu cântărețul Arijit Singh. Într-un interviu, aceasta a povestit despre experiența trăită în satul artistului indian, pe care l-a descris drept „cald, liniștit și plin de viață”, scrie Libertatea.

