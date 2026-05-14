Deea Maxer s-a căsătorit oficial. Cum a arătat evenimentul

Deea și Constantin Cataramă s-au căsătorit civil în urmă cu doar câteva zile. Vestea a surprins pe multă lume, deoarece cei doi au ales să păstreze o discreție totală în jurul momentului.

După ceremonie, vedeta a împărtășit pe rețelele sociale fotografii în care apare vizibil emoționată și împlinită.

Ce mesaj a transmis vedeta

Vedeta a publicat un mesaj despre puterea de a merge mai departe și despre recunoștința pentru noul început din viața ei.

„Ne-am întrebat ce să scriem ca descriere la aceste poze… Vrem să vă transmitem că în viață, chiar dacă trecem prin greutăți, momente dificile sau relații nepotrivite, este important să dai șansă unor noi începuturi, pentru că ele pot fi așa cum ai visat! Familia Cataramă 🤍 Mulțumim nașilor pentru iubire, susținere și ghidare”, a declarat Deea Maxer pe Instagram.

Unde au plecat cei doi în prima vacanță

Imediat după cununia civilă, proaspeții căsătoriți au plecat într-o vacanță romantică în Grecia, alegând insula Creta pentru prima lor escapadă în calitate de soț și soție, scrie .

Aceștia s-au cazat într-un resort de lux, iar vedeta a publicat deja mai multe imagini din vacanță.

După despărțirea de Dinu Maxer, Deea a vorbit deschis despre schimbările din viața sa și despre perioada dificilă prin care a trecut. Relația cu Constantin Cataramă a reprezentat pentru ea un nou început, iar vedeta pare acum mai relaxată și mai împlinită ca niciodată.