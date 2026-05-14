Noi detalii despre separarea dintre Cabral și Andreea Ibacka. După informațiile apărute despre despărțirea momentului, în spațiul public au început să circule tot mai multe lucruri despre momentul în care relația celor doi ar fi ajuns la final.

După 15 ani de căsnicie, separarea a surprins fanii, mai ales că, în aparență, cei doi au continuat să afișeze o imagine pozitivă în mediul online.

În ultimele luni, speculațiile privind o posibilă ruptură au devenit tot mai intense, pe fondul unor schimbări observate în comportamentul lor public și pe rețelele sociale.

Noi detalii despre separarea dintre Cabral și Andreea Ibacka. Ce semne au observat fanii în ultimele luni

Una dintre cele mai discutate schimbări a fost legată de activitatea celor doi în social media. Cabral și Andreea Ibacka au început să publice tot mai rar imagini împreună, au apărut separat în vacanțe și au eliminat o parte dintre fotografiile de cuplu din mediul online.

Un alt detaliu care a atras atenția a fost lipsa verighetelor, gest interpretat de mulți drept un indiciu clar că relația trecea printr-o perioadă dificilă.

Când ar fi avut loc, de fapt, separarea

Potrivit , ruptura s-ar fi produs undeva între finalul lunii martie și mijlocul lunii aprilie.

Pe 29 martie, Andreea Ibacka apărea încă purtând verigheta, însă, ulterior, a urmat o perioadă de absență din social media. Revenirea a avut loc pe 17 aprilie, când a publicat mesajul: „Nu am uitat să postez. Doar am ales când”, alături de o fotografie în care mâna era vizibilă, fără verighetă.

De atunci, aparițiile sale publice online au continuat în aceeași notă, detaliu care a alimentat și mai mult discuțiile despre separare.

Ce speculații au apărut despre motivele despărțiri

În lipsa unor explicații oficiale privind motivele rupturii, în mediul online au apărut numeroase speculații. Unele comentarii au avansat , însă, până în acest moment, nu există o confirmare publică în acest sens din partea celor implicați.

Separarea celor doi a stârnit numeroase reacții, mai ales că relația lor era considerată de mulți drept una dintre cele mai solide din showbiz-ul românesc.