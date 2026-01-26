B1 Inregistrari!
Imagini rare cu Andreea Raicu. Cum a apărut vedeta pe rețelele de socializare?

Flavia Codreanu
26 ian. 2026, 19:20
Sursa foto: araicu
Cuprins
  1. Cum și-a impresionat Andreea Raicu fanii 
  2. De ce s-a reîntros vedeta în India după 14 ani
  3. De ce a renunțat vedeta la telefon

Andreea Raicu în costum de baie a atras imediat atenția urmăritorilor săi, după ce vedeta a decis să publice primele imagini din vacanțele exotice în care a plecat la începutul anului 2026.

După o perioadă de absență totală de pe rețelele de socializare, fosta prezentatoare TV a revenit cu fotografii realizate în Maldive și India. Aceasta a explicat că „detoxifierea digitală” a fost necesară pentru a se reconecta cu sine și pentru a se bucura de prezent în liniște.

Cum și-a impresionat Andreea Raicu fanii 

Vedeta s-a fotografiat pe plajele din Maldive într-un costum de baie negru, care a atras toate privirile. Imaginea a stârnit numeroase reacții, fanii lăudând atât peisajul exotic, cât și forma fizică a Andreei. Aceasta a menționat că a ales un resort recunoscut pentru liniște și viața marină bogată, dorindu-și să trăiască fiecare moment fără presiunea de a posta sau de a explica ceva urmăritorilor săi.

De ce s-a reîntros vedeta în India după 14 ani

După sejurul în Maldive, destinația următoare a fost India, țară de care vedeta se simte legată profund de mai bine de un deceniu. Andreea Raicu a mărturisit că se împlinesc exact 14 ani de la prima sa vizită în locul care i-a schimbat radical percepția asupra vieții. De această dată, ea a optat pentru un curs special de redescoperire prin pictură și dans, dorind să elimine agitația acumulată în anul precedent și să își regăsească liniștea interioară prin meditație și tăcere.

De ce a renunțat vedeta la telefon

Lipsa telefonului a fost un factor esențial în procesul de regăsire, permițându-i să creeze conexiuni profunde cu oameni noi. Vedeta a experimentat ce înseamnă să renunți la control într-un spațiu dedicat creativității, unde a dormit mult și a meditat zilnic. Această retragere în liniște i-a oferit posibilitatea de a-și observa frica și emoțiile fără filtrele obișnuite ale vieții cotidiene, pregătindu-se astfel pentru provocările noului an, potrivit a1

