Vânzările scad, românii sunt tot mai chibzuiți când merg la cumpărături. Datele INS

Vânzările scad, românii sunt tot mai chibzuiți când merg la cumpărături. Datele INS

Traian Avarvarei
05 feb. 2026, 10:23
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Vânzările, în trend descendent
  2. Românii, mai cumpătați când fac cumpărături

Noi date publicate de INS confirmă că românii au început să-și schimbe comportamentul de consum și au devenit mai chibzuiți atunci când decid pe ce-și dau banii.

Vânzările, în trend descendent

Anul trecut, comerțul cu amănuntul a crescut cu doar 0,2%, după ce vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 2,7%. De altfel, toate sectoarele se plâng de scăderea vânzărilor și a numărului de clienți.

Datele Institutului Național de Statistică arată că și serviciile au înregistrat în octombrie un declin consistent:

  • hoteluri și restaurante: -12% față de luna precedentă, -9,4% an/an;
  • agenții turistice și tur-operatori: scăderi atât lunar, cât și anual;
  • spălătorii și curățătorii: -7,8% an/an;
  • chiar și jocurile de noroc și activitățile recreative sunt ușor în teritoriu negativ an/an (cu circa 5%).

Concluzia datelor INS este că acum consumul populației nu mai este motorul de creștere economică din anii anteriori, explică HotNews.

Românii, mai cumpătați când fac cumpărături

Atât seria brută, cât și seria ajustată sezonier publicate de INS înregistrează scăderi, ceea ce înseamnă că la originea acestui trend descendent nu stau concediile sau numărul de zile lucrătoare.

S-a ajuns aici deoarece o parte importantă din creșterile salariale din ultimii ani a fost absorbită de costuri mai mari cu locuința, servicii esențiale, dobânzi mai ridicate.

