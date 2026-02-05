Noi date publicate de INS confirmă că românii au început să-și schimbe comportamentul de consum și au devenit mai chibzuiți atunci când decid pe ce-și dau banii.

Vânzările, în trend descendent

Anul trecut, comerțul cu amănuntul a crescut cu doar 0,2%, după ce vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 2,7%. De altfel, toate sectoarele se plâng de scăderea vânzărilor și a numărului de clienți.

Datele Institutului Național de Statistică arată că și serviciile au înregistrat în octombrie un declin consistent:

hoteluri și restaurante: -12% față de luna precedentă, -9,4% an/an;

agenții turistice și tur-operatori: scăderi atât lunar, cât și anual;

spălătorii și curățătorii: -7,8% an/an;

chiar și jocurile de noroc și activitățile recreative sunt ușor în teritoriu negativ an/an (cu circa 5%).

Concluzia INS este că acum consumul populației nu mai este motorul de creștere economică din anii anteriori, explică

Românii, mai cumpătați când fac cumpărături

Atât seria brută, cât și seria ajustată sezonier publicate de INS înregistrează scăderi, ceea ce înseamnă că la originea acestui nu stau concediile sau numărul de zile lucrătoare.

S-a ajuns aici deoarece o parte importantă din creșterile salariale din ultimii ani a fost absorbită de cu locuința, servicii esențiale, dobânzi mai ridicate.