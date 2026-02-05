Noi date publicate de INS confirmă că românii au început să-și schimbe comportamentul de consum și au devenit mai chibzuiți atunci când decid pe ce-și dau banii.
Anul trecut, comerțul cu amănuntul a crescut cu doar 0,2%, după ce vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 2,7%. De altfel, toate sectoarele se plâng de scăderea vânzărilor și a numărului de clienți.
Datele Institutului Național de Statistică arată că și serviciile au înregistrat în octombrie un declin consistent:
Concluzia datelor INS este că acum consumul populației nu mai este motorul de creștere economică din anii anteriori, explică HotNews.
Atât seria brută, cât și seria ajustată sezonier publicate de INS înregistrează scăderi, ceea ce înseamnă că la originea acestui trend descendent nu stau concediile sau numărul de zile lucrătoare.
S-a ajuns aici deoarece o parte importantă din creșterile salariale din ultimii ani a fost absorbită de costuri mai mari cu locuința, servicii esențiale, dobânzi mai ridicate.