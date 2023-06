Anunțul făcut de Gabriela Cristea, după ce a fost acuzată că a intrat în emisiune sub influența alcoolului

În ciuda scandalurilor în care este implicată Gabriela Cristea, după ce a fost acuzată că a intrat în emisiune , cunoscuta prezentatoare de televiziune nu pare deloc afectată de acuzațiile defăimatoare care i se aduc, scrie Click.ro.

Gabriela Cristea, anunț emoționant cu ocazia Zilei Copilului

Cu ocazia zilei de 1 iunie, când sunt celebrați copiii, Tavi Clonda a lansat o melodie dedicată tuturor copiilor și, în special, taților de fete. a postat în social media un clip video prin intermediul căruia îi îndeamnă pe urmăritori să asculte melodia soțului său și să vizualizeze clipul video, în care cu siguranță se vor regăsi mulți, potrivit sursei citate.

„Dragilor, de câteva zile la noi se aude pe repeat piesa >, piesă scoasă de Tavi Clonda astăzi, cu dedicație specială pentru toți tații de fete, pentru că este 1 iunie. La mulți ani, dragilor!

Intrați și ascultați piesa pentru că este extraordinară, uitați-vă la imagini pentru că o să vă impresioneze mult și, cumva, vedeți dacă vă recunoașteți în versuri și în imagini. La mulți ani!”, a transmis Gabriela Cristea, în social media.

Cum își apără Tavi Clonda soția, în urma acuzațiilor aduse

În urma acuzațiilor lansate despre Gabriela Cristea, i-a sărit în apărare și a oferit în exclusivitate pentru Click.ro informații prețioase.

Cântărețul a dezvăluit că Gabriela Cristea nu consumă alcool nici când este acasă, astfel că nu există varianta să fi băut la filmări.

„Soția mea nici măcar când e la noi în curte nu servește nimic, fiindcă nu se distrează așa. E cu totul fals. Nu am ce să zic decât că ea e ok, fiindcă știe cine e… în ciuda acestei știri! Și eu sunt OK! Dar totuși te deranjează un pic când vezi astea, când apar astfel de lucruri, fiindcă asemenea știri erau mai de mult în arsenalul presei” a spus artistul.