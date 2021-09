Basistul și fondatorul trupei Status Quo a murit. Alan Lancaster avea 72 de ani

Fondatorul și basistul trupei Status Quo, Alan Lancaster, a murit la vârsta de 72 de ani. Anunțul a fost făcut de către managerul trupei.

Alan Lancaster a cunoscut succesul în anii 1960 – 1970, alături de trupa Status Quo, pe care a și format-o. Rockin’ All Over The World şi Whatever You Want sunt doar două dintre cele mai cunoscute piese.

Alan Lancaster, basistul și fondatorul Status Quo a murit la 72 de ani

Basistul trupei Status Quo a încetat din viață, anunțul trist fiind făcut chiar de managerul trupei. „Sunt vești extrem de triste”, a declarat managerul Simon Porter, potrivit BBC.

La rândul său, Francis Rossi și-a exprimat regretul când a primit vesta tristă.

„Alan a fost o parte integrantă a sunetului şi a succesului enorm al trupei Status Quo în anii ’60 şi ’70”, a declarat colegul său de trupă.

Alan Lancaster și Francis Rossi au început să cânte împreună în anii `60, sub mai multe nume. Ulterior, cei doi s-au decis asupra denumirii de Status Quo.

Trupa formată din Alan Lancaster și Francis Rossi s-a bucurat de un succes uriaș în anii `60 și `70. Grupul a avut patru albume pe primul loc.