Aris Eram, scos discret din Survivor după scandalul cu Gabi Tamaș. Când s-a reîntors, de fapt, în România

Ana Maria
08 apr. 2026, 13:23
Gabi Tamaș și Aris Eram la Survivor. Sursa foto: Captură video - Survivor Romania / YouTube
Cuprins
  1. Tensiuni uriașe la Survivor România. Ce a declanșat conflictul dintre Aris Eram și Gabi Tamaș
  2. Ce acuzații i-a adus Aris Eram lui Gabi Tamaș
  3. Cum au evoluat tensiunile în tabăra Faimoșilor
  4. Tensiuni uriașe la Survivor România. Ce s-a întâmplat după oprirea camerelor
  5. De ce a fost eliminat Aris Eram din competiție și de cât timp s-a reîntors în țară

Tensiuni uriașe la Survivor România. Aris Eram și Gabi Tamaș au ajuns la un conflict deschis, iar scandalul ar fi dus la eliminarea tânărului din competiție, conform Cancan.

Tensiuni uriașe la Survivor România. Ce a declanșat conflictul dintre Aris Eram și Gabi Tamaș

Atmosfera din culisele Survivor România a devenit explozivă, după un schimb dur de replici între Aris Eram și Gabi Tamaș. Totul a pornit în urma unui episod în care Aris l-a acuzat pe Tamaș că ar fi încercat să influențeze voturile din competiție.

Tânărul a susținut că fostul fotbalist ar fi pus la punct o strategie pentru a-și asigura un avantaj în joc, lucru care a stârnit reacții puternice în tabără.

Ce acuzații i-a adus Aris Eram lui Gabi Tamaș

Situația a degenerat rapid, iar Aris nu s-a mai ferit de cuvinte. În fața colegilor, acesta i-a cerut explicații lui Tamaș, acuzându-l că ar fi încercat să manipuleze jocul, inclusiv prin oferirea totemului de imunitate lui Cristian Boureanu.

Răspunsurile nu au fost cele așteptate, iar discuția s-a transformat într-un conflict deschis, presărat cu replici dure și jigniri.

Cum au evoluat tensiunile în tabăra Faimoșilor

După eliminarea lui Ceanu Zheng, suspiciunile lui Aris au devenit și mai puternice. Acesta era convins că votul nu a fost unul întâmplător și că ar fi existat influențe din partea lui Tamaș.

Schimbul de replici dintre cei doi, surprins doar parțial de camere, a fost extrem de tensionat. Aris l-a acuzat direct că ar fi orchestrat eliminarea, în timp ce Tamaș a susținut că strategia face parte din joc și că fiecare concurent trebuie să gândească pe termen lung.

Atmosfera din tabără s-a deteriorat rapid, iar ceilalți participanți au fost luați prin surprindere de intensitatea conflictului.

Tensiuni uriașe la Survivor România. Ce s-a întâmplat după oprirea camerelor

Potrivit informațiilor obținute din culise, scandalul nu s-a încheiat odată cu filmările. Dimpotrivă, discuțiile au continuat, iar tensiunile au crescut și mai mult, afectând întreaga echipă.

Sursele indică faptul că ruptura dintre cei doi concurenți a devenit ireversibilă, iar situația a început să pună presiune pe desfășurarea competiției.

De ce a fost eliminat Aris Eram din competiție și de cât timp s-a reîntors în țară

În urma conflictului, producția ar fi decis că lucrurile au scăpat de sub control. Astfel, Aris Eram ar fi fost eliminat din competiție, într-un mod discret, potrivit Cancan.

Mai mult, potrivit acelorași surse, tânărul s-ar afla deja în România de aproximativ o săptămână. Asta înseamnă că eliminarea ar fi avut loc la finalul lunii martie, înainte ca publicul să vadă imaginile tensionate difuzate ulterior.

Conflictul dintre cei doi Faimoși riscă să afecteze serios dinamica din competiție. Tensiunile ridicate și atmosfera încărcată pot influența atât relațiile dintre concurenți, cât și modul în care se vor desfășura etapele următoare.

Rămâne de văzut cum va evolua situația și dacă producătorii vor face noi schimbări pentru a menține echilibrul în competiție.

Citește și...
Naba Salem, sechestrată și bătută în timp ce era însărcinată. Drama neștiută a fostei ispite de la „Insula Iubirii”
Monden
Naba Salem, sechestrată și bătută în timp ce era însărcinată. Drama neștiută a fostei ispite de la „Insula Iubirii”
Rețeta simplă de drob a Annei Lesko pentru Paște: Secretul care îl face fraged și suculent (VIDEO)
Monden
Rețeta simplă de drob a Annei Lesko pentru Paște: Secretul care îl face fraged și suculent (VIDEO)
Cine este coprezentatorul Denisei Rifai în noul show de la Antena 1. Va fi teroarea invitaților!
Monden
Cine este coprezentatorul Denisei Rifai în noul show de la Antena 1. Va fi teroarea invitaților!
Cum a învins Actrița Bianca Sârbu cancerul după două decenii: „Aveam puţin peste 20 de ani când am aflat, era frustrant şi dureros”
Monden
Cum a învins Actrița Bianca Sârbu cancerul după două decenii: „Aveam puţin peste 20 de ani când am aflat, era frustrant şi dureros”
Adevărul despre moștenirea lui Silviu Prigoană: „I-am cedat tot, cu o singură condiție”
Monden
Adevărul despre moștenirea lui Silviu Prigoană: „I-am cedat tot, cu o singură condiție”
Theo Rose vorbește deschis despre schimbările din viața sa: „Pentru mine, ora 7 dimineața este ora groazei”
Monden
Theo Rose vorbește deschis despre schimbările din viața sa: „Pentru mine, ora 7 dimineața este ora groazei”
„Foaia semnată nu a schimbat mult. Sunt o femeie cu traume”: Lora, mărturisiri neașteptate la aproape doi ani de la nuntă
Monden
„Foaia semnată nu a schimbat mult. Sunt o femeie cu traume”: Lora, mărturisiri neașteptate la aproape doi ani de la nuntă
Fiica Ioanei Ginghină pleacă de acasă: „Ne certam foarte mult”
Monden
Fiica Ioanei Ginghină pleacă de acasă: „Ne certam foarte mult”
Kanye West primește interdicție de intrare în Marea Britanie. Ce controverse îl urmăresc pe artist
Monden
Kanye West primește interdicție de intrare în Marea Britanie. Ce controverse îl urmăresc pe artist
Gabi Tamaș, acuzat că face circ beat la Survivor și se bucură de tratament preferențial: „Ce s-a întâmplat nu mai poate fi ambalat în tăceri convenabile”
Monden
Gabi Tamaș, acuzat că face circ beat la Survivor și se bucură de tratament preferențial: „Ce s-a întâmplat nu mai poate fi ambalat în tăceri convenabile”
Ultima oră
16:40 - Checklist pentru 2026: Cum să îți organizezi protecția casei și a familiei cu efort minim
16:28 - Taxa pe coletele din afara UE aduce milioane la buget. Cum influențează noua măsură cumpărăturile online
16:22 - Ministra Oana Țoiu, explicații despre armistițiul SUA-Iran / Propunerea controversată făcută de Iran privind strâmtoarea Ormuz și de ce nu poate fi acceptată (VIDEO)
16:01 - Descoperire macabră pe o pajiște din Austria. Soția unui pensionar a trăit șocul vieții când a plecat să își caute bărbatul
15:58 - Programul supermarketurilor de Paște 2026: Cum vor funcționa Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș
15:56 - Războiul din Orientul Mijlociu. Pete Hegseth transformă armistițiul cu Iranul într-o „victorie istorică”
15:52 - Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată
15:41 - Naba Salem, sechestrată și bătută în timp ce era însărcinată. Drama neștiută a fostei ispite de la „Insula Iubirii”
15:28 - Cum circulă metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026
15:24 - Iranul a redeschis Strâmtoarea Ormuz. Primele nave au tranzitat zona după încheierea armistițiului