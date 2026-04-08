Tensiuni uriașe la Survivor România. Aris Eram și Gabi Tamaș au ajuns la un conflict deschis, iar scandalul ar fi dus la eliminarea tânărului din competiție, conform Cancan.

Tensiuni uriașe la Survivor România. Ce a declanșat conflictul dintre Aris Eram și Gabi Tamaș

Atmosfera din culisele Survivor România a devenit explozivă, după un schimb dur de replici între Aris Eram și . Totul a pornit în urma unui episod în care Aris l-a acuzat pe Tamaș că ar fi încercat să influențeze voturile din competiție.

Tânărul a susținut că fostul fotbalist ar fi pus la punct o strategie pentru a-și asigura un avantaj în joc, lucru care a stârnit reacții puternice în tabără.

Ce acuzații i-a adus Aris Eram lui Gabi Tamaș

Situația a degenerat rapid, iar Aris nu s-a mai ferit de cuvinte. În fața colegilor, acesta i-a cerut explicații lui Tamaș, acuzându-l că ar fi încercat să manipuleze jocul, inclusiv prin oferirea totemului de imunitate lui Cristian Boureanu.

Răspunsurile nu au fost cele așteptate, iar discuția s-a transformat într-un conflict deschis, presărat cu replici dure și jigniri.

Cum au evoluat tensiunile în tabăra Faimoșilor

După eliminarea lui Ceanu Zheng, suspiciunile lui Aris au devenit și mai puternice. Acesta era convins că votul nu a fost unul întâmplător și că ar fi existat influențe din partea lui Tamaș.

Schimbul de replici dintre cei doi, surprins doar parțial de camere, a fost extrem de tensionat. Aris l-a acuzat direct că ar fi orchestrat eliminarea, în timp ce Tamaș a susținut că strategia face parte din joc și că fiecare concurent trebuie să gândească pe termen lung.

Atmosfera din tabără s-a deteriorat rapid, iar ceilalți participanți au fost luați prin surprindere de intensitatea conflictului.

Tensiuni uriașe la Survivor România. Ce s-a întâmplat după oprirea camerelor

Potrivit informațiilor obținute din culise, scandalul nu s-a încheiat odată cu filmările. Dimpotrivă, discuțiile au continuat, iar tensiunile au crescut și mai mult, afectând întreaga echipă.

Sursele indică faptul că ruptura dintre cei doi concurenți a devenit ireversibilă, iar situația a început să pună presiune pe desfășurarea competiției.

De ce a fost eliminat Aris Eram din competiție și de cât timp s-a reîntors în țară

În urma conflictului, producția ar fi decis că lucrurile au scăpat de sub control. Astfel, Aris Eram ar fi fost eliminat din competiție, într-un mod discret, potrivit .

Mai mult, potrivit acelorași surse, tânărul s-ar afla deja în România de aproximativ o săptămână. Asta înseamnă că eliminarea ar fi avut loc la finalul lunii martie, înainte ca publicul să vadă imaginile tensionate difuzate ulterior.

Conflictul dintre cei doi Faimoși riscă să afecteze serios dinamica din competiție. Tensiunile ridicate și atmosfera încărcată pot influența atât relațiile dintre concurenți, cât și modul în care se vor desfășura etapele următoare.

Rămâne de văzut cum va evolua situația și dacă producătorii vor face noi schimbări pentru a menține echilibrul în competiție.