Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a explicat joi, pentru B1 TV, ce s-a mai întâmplat la nivelul Guvernului și al ministerului, în special, după ce Înalta Curte activitatea Comitetului înființat de premierul Ilie Bolojan pentru a analiza Legile Justiției. Amintim că premierul luase decizia în urma dezvăluirilor făcute de Recorder în documentarul „Justiție capturată”. Marinescu a afirmat că oricum se lucrează la noi reforme și „vom ieși în perioada următoare cu inițiative legislative să eficientizăm justiția”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Marinescu: Foarte multe chestiuni concrete care ajută justiția sunt în lucru la noi

„În primul rând, Ministerul de Justiție are o inițiativă legislativă în ceea ce privește fenomenologia aceasta normativă în sfera justiției și să știți că nu era nevoie neapărat de un impuls din partea grupului de lucru constituit la nivelul Guvernului pentru ca noi să ne adresăm unor probleme punctuale, concrete, de fond ale justiției.

Facem acest lucru în momentul de față, suntem în conlucrare cu Consiliul Superior al Magistraturii pe tematică concretă de reducere a numărului de cauze, de reconfigurare a competențelor materiale, teritoriale, de reconfigurare a hărții Parchetelor, de digitalizare, de găsirea unor formule alternative de soluționare a litigiilor.

Deci foarte multe chestiuni concrete care ajută justiția sunt în lucru la noi și vor ieși în perioada următoare cu inițiative legislative să eficientizăm justiția”, a declarat ministrul.

Ce s-a întâmplat după ce ICCJ a desființat comitetul lui Bolojan

„De asemenea, în ceea ce privește Parchetele, colegii de la Secția de procurori, cu care am avut și avem o bună colaborare, au trimis un set de propuneri. Avem grupuri de lucruri, lucrăm la chestiunile astea.

Domnul prim-ministru a constituit un grup de lucru, un comitet, așa s-a intitulat, printr-o decizie la nivelul Guvernului, implicând ca membri Cancelaria și Ministerul de Justiție. Am participat, au fost discuții, a fost invitată societatea civilă, s-au transmis o serie de propuneri.

Urma să se elaboreze un raport care să fie supus apoi unei conivențe finale sau divergențe a membrilor, dar acest lucru nu s-a mai putut întâmpla pentru că justiția a suspendat activitatea acestui comitet în contencios administrativ și atunci sigur că procedurile nu se mai pot finaliza.

Dar, aceste Legi ale justiției adoptate în 2022 sunt într-o constantă monitorizare și evaluare la nivel european prin mecanismele rule of law, la nivelul inclusiv al aderării României la OCDE, din perspectiva unor chestiuni care țin de stabilitate, de coerență, de eficiență a sistemului judiciar, altor zone de evaluare internațională și din perspectivă internă. Și chestiunile care este necesar să fie modificate, vor fi modificate prin consultare și într-o manieră care să eficientizeze sistemul”, a mai afirmat ministrul Radu Marinescu, pentru B1 TV.