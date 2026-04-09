Masa de Paște aduce adesea preparate grele, însă specialiștii recomandă moderația pentru a evita problemele de sănătate.

Care este cel mai bun preparat pentru masa de Paște

Nutriționistul Mihaela Bilic recomandă stufatul ca fiind vedeta unui meniu echilibrat, datorită cantității mari de verdețuri de sezon. Această mâncare folosește ceapa și usturoiul verde pe post de alimente principale care susțin procesele de detoxifiere.

„Care e cel mai sănătos preparat de pe masa de Paște? Stufatul. Nu uitați că în meniul de Paște să includeți stufatul, acea tocană pe bază de ceapă și usturoi verde. E momentul din an în care trebuie să consumăm aceste verdețuri din belșug, pe post de alimente, nu de condimente.

Dacă digestia ne permite și cei din jur nu protestează, n-ar fi rău să mâncăm mai des și ceapă și usturoi. Conțin compușii cu sulf care se activează în ficat și îl detoxifică. La nivelul sistemului cardiovascular fluidizează sângele, scad tensiunea arterială, nivelul de colesterol și, implicit, riscul de boli cardiovasculare.

Quercitina din ceapă și vinil-ditina din usturoi inhibă transformarea pre-adipocitelor în adipocite și blochează formarea de rezerve de grăsime în organism. Gătiți cu sos de roșii din belșug, crește absorbția fierului din carne și din verdețuri”, a spus

Ce beneficii aduce carnea de miel

Deși este considerată o carne grasă, mielul are un profil nutritiv valoros care nu afectează negativ sănătatea dacă este gătit corect.

„Deși carnea de miel este o carne grasă, nu are efecte negative pentru sănătate, ba din contră! Un sfert din acizii grași saturați din carnea de miel sunt reprezentați de acidul stearic care determină creșterea nivelului de HDL colesterol”, a mai spus Mihaela Bilic.

Cum putem menține echilibrul la masa de sărbători

Pentru a evita kilogramele în plus, este esențial să profităm de verdețurile proaspete care apar în această perioadă a anului. Masa de Paște devine astfel o ocazie de a introduce în dietă compuși naturali care fluidizează sângele și scad tensiunea arterială.

Utilizarea sosului de roșii în preparatele tradiționale este un alt truc util, deoarece acesta facilitează absorbția fierului. Astfel, prin alegeri inteligente, putem transforma masa de sărbătoare într-un aliat al sănătății noastre.