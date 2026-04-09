Ionuț Dolănescu a dat în judecată Electrecord, cea mai veche casă de discuri din România, căreia îi cere daune uriașe. Procesul se judecă la Tribunalul București.

Ce acuzații aduce Ionuț Dolănescu

Ionuț Dolănescu acuză Electrecord că ar fi difuzat în online cântecele regretatului său tată, înregistrate cu decenii în urmă, fără să aibă acordul său, ca moștenitor al drepturilor de autor.

Electrecord a înregistrat pe discuri de vinil, casete și CD-uri, din anii ’60 până la începutul anilor 2000, sute de cântece interpretate de Ion Dolănescu.

„După apariția internetului, Electrecord, în mod nelegal, neautorizat de nimeni exploatează, difuzează fără autorizație aceste melodii și, practic, interzice ca Ionuț Dolănescu, care este succesor, să poată să utilizeze drepturile acestea. A folosit pe nedrept, dar nici nu a remunerat măcar la remunerația legală această faptă, că fapta este ilicită”, a declarat Gheorghe Gheorghiu, avocatul lui Ionuț Dolănescu, pentru

Cum se apără Electrecord

Însă Electrecord invocă vechile contracte semnate de Dolănescu senior.

Casa de discuri mai spune că înregistrările cu Ion Dolănescu sunt în proprietatea ei, în baza contractelor și legilor pentru drepturi de autor: „În calitatea noastră de producător al fonogramelor în discuție și de entitate care a finanțat aceste înregistrări prin plata tuturor artiștilor (solist vocal, voci auxiliare, dirijori de orchestră, instrumentiști) precum și a personalului auxiliar implicat, avem dreptul de a le exploata comercial, inclusiv prin distribuirea în mediile digitale”.

Ce daune cere Ionuț Dolănescu

Ionuț Dolănescu vrea ca Electrecord să înceteze difuzarea în online a pieselor și să primească o mie de lei daune pentru fiecare zi de întârziere. De asemenea, el pretinde daune materiale de un milion de lei, sumă ce ar putea crește, în funcție de investigațiile financiar-contabile.