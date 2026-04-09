Ionuț Dolănescu a dat în judecată Electrecord și cere daune uriașe. De la ce a pornit conflictul

Traian Avarvarei
09 apr. 2026, 18:06
Ionuț Dolănescu a dat în judecată Electrecord.
Ionuț Dolănescu a dat în judecată Electrecord, cea mai veche casă de discuri din România, căreia îi cere daune uriașe. Procesul se judecă la Tribunalul București.

Ce acuzații aduce Ionuț Dolănescu

Ionuț Dolănescu acuză Electrecord că ar fi difuzat în online cântecele regretatului său tată, înregistrate cu decenii în urmă, fără să aibă acordul său, ca moștenitor al drepturilor de autor.

Electrecord a înregistrat pe discuri de vinil, casete și CD-uri, din anii ’60 până la începutul anilor 2000, sute de cântece interpretate de Ion Dolănescu.

„După apariția internetului, Electrecord, în mod nelegal, neautorizat de nimeni exploatează, difuzează fără autorizație aceste melodii și, practic, interzice ca Ionuț Dolănescu, care este succesor, să poată să utilizeze drepturile acestea. A folosit pe nedrept, dar nici nu a remunerat măcar la remunerația legală această faptă, că fapta este ilicită”, a declarat Gheorghe Gheorghiu, avocatul lui Ionuț Dolănescu, pentru Știrile Pro TV.

Cum se apără Electrecord

Însă Electrecord invocă vechile contracte semnate de Dolănescu senior.

Casa de discuri mai spune că înregistrările cu Ion Dolănescu sunt în proprietatea ei, în baza contractelor și legilor pentru drepturi de autor: „În calitatea noastră de producător al fonogramelor în discuție și de entitate care a finanțat aceste înregistrări prin plata tuturor artiștilor (solist vocal, voci auxiliare, dirijori de orchestră, instrumentiști) precum și a personalului auxiliar implicat, avem dreptul de a le exploata comercial, inclusiv prin distribuirea în mediile digitale”.

Ce daune cere Ionuț Dolănescu

Ionuț Dolănescu vrea ca Electrecord să înceteze difuzarea în online a pieselor și să primească o mie de lei daune pentru fiecare zi de întârziere. De asemenea, el pretinde daune materiale de un milion de lei, sumă ce ar putea crește, în funcție de investigațiile financiar-contabile.

Citește și...
Smiley este dat în judecată pentru plagiat. Despre ce piesă este vorba
Monden
Smiley este dat în judecată pentru plagiat. Despre ce piesă este vorba
Cannes 2026: Cristian Mungiu în competiție cu Pedro Almodóvar şi Asghar Farhadi
Monden
Cannes 2026: Cristian Mungiu în competiție cu Pedro Almodóvar şi Asghar Farhadi
De la divorț la împăcare! Cornel Păsat și Bianca, din nou împreună: „Ne-am apropiat din nou, ne-am văzut fiecare greșelile”
Monden
De la divorț la împăcare! Cornel Păsat și Bianca, din nou împreună: „Ne-am apropiat din nou, ne-am văzut fiecare greșelile”
Scandalul lozului de 500.000 de euro dintre cei doi români din Italia se încheie cu o supriza totală. Biletul nu era câștigător!
Monden
Scandalul lozului de 500.000 de euro dintre cei doi români din Italia se încheie cu o supriza totală. Biletul nu era câștigător!
Naba Salem, sechestrată și bătută în timp ce era însărcinată. Drama neștiută a fostei ispite de la „Insula Iubirii”
Monden
Naba Salem, sechestrată și bătută în timp ce era însărcinată. Drama neștiută a fostei ispite de la „Insula Iubirii”
Aris Eram, scos discret din Survivor după scandalul cu Gabi Tamaș. Când s-a reîntors, de fapt, în România
Monden
Aris Eram, scos discret din Survivor după scandalul cu Gabi Tamaș. Când s-a reîntors, de fapt, în România
Rețeta simplă de drob a Annei Lesko pentru Paște: Secretul care îl face fraged și suculent (VIDEO)
Monden
Rețeta simplă de drob a Annei Lesko pentru Paște: Secretul care îl face fraged și suculent (VIDEO)
Cine este coprezentatorul Denisei Rifai în noul show de la Antena 1. Va fi teroarea invitaților!
Monden
Cine este coprezentatorul Denisei Rifai în noul show de la Antena 1. Va fi teroarea invitaților!
Cum a învins Actrița Bianca Sârbu cancerul după două decenii: „Aveam puţin peste 20 de ani când am aflat, era frustrant şi dureros”
Monden
Cum a învins Actrița Bianca Sârbu cancerul după două decenii: „Aveam puţin peste 20 de ani când am aflat, era frustrant şi dureros”
Adevărul despre moștenirea lui Silviu Prigoană: „I-am cedat tot, cu o singură condiție”
Monden
Adevărul despre moștenirea lui Silviu Prigoană: „I-am cedat tot, cu o singură condiție”
