Cine este coprezentatorul Denisei Rifai în noul show de la Antena 1. Va fi teroarea invitaților!

Flavia Codreanu
08 apr. 2026, 12:40
sursa foro: Instagram/ Antena 1
Cuprins
  1. Cine vor fi noile gazde de la Antena1 alături de Denise Rifai 
  2. Ce surprize pregătesc noile gazde emisiunea pentru invitații celebri
  3. Care sunt primele vedetele care vor fi luate la întrebări

Noile gazde de la Antena 1 vor aduce o schimbare majoră în grila de programe începând cu data de 20 aprilie. Emisiunea „Furnicuțele” este un show plin de energie care va aduce starea de bine tuturor celor care vor urmări formatul între orele 17:00 și 19:00.

Cine vor fi noile gazde de la Antena1 alături de Denise Rifai 

La cârma acestui proiect se află Denise Rifai, care va fi însoțită de două prezențe pline de umor, numite Scamă și Blană. Aceste „furnicuțe” au misiunea de a anima atmosfera și de a comenta fără rețineri tot ce se întâmplă în platou, punând invitații în situații neprevăzute. Timp de două ore, nicio vedetă care acceptă provocarea nu va putea scăpa de întrebările curioase sau de momentele pline de adrenalină pregătite de echipă.

Ce surprize pregătesc noile gazde emisiunea pentru invitații celebri

Echipa de producție a gândit probe care să testeze atât spontaneitatea, cât și aptitudinile fizice ale participanților. Un co-prezentator va avea grijă ca nimeni să nu stea prea mult pe scaun. Acesta a mărturisit că se simte excelent în noul rol și că este gata să pună la încercare curajul oricărei vedete care trece pragul studioului.

Nu știu exact cum am ajuns și eu la «Furnicuțele»… probabil m-au ales după înălțime, fiind mic ca o furnică! Lăsând gluma la o parte, mă bucur enorm că fac parte din acest proiect nebun, unde două Furnicuțe zic ce vor și fac mișto de toată lumea. Pe lângă asta, să o stresez pe Denise Rifai și pe invitați cu niște jocuri pregătite de mine și echipa, este ceva ce oricine și-ar dori. Este un proiect în care mă simt 100% la locul meu și mă bucur că am această ocazie”, a declarat Oase.

sursă foto: Antena 1

Care sunt primele vedetele care vor fi luate la întrebări

Primele ediții ale emisiunii vor aduce în fața telespectatorilor nume mari din spațiul public românesc. Printre cei care vor accepta provocările se numără Piedone, Raed Arafat, WRS, Romică Țociu, Cosmin Natanticu și Diana Matei. Aceștia vor trebui să facă față atât întrebărilor incomode, cât și ironiilor fine venite din partea „furnicuțelor” care sunt mereu puse pe glume, scrie Spynews.

