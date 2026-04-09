Smiley este dat în judecată pentru plagiat. Despre ce piesă este vorba

Flavia Codreanu
09 apr. 2026, 18:13
Sursă foto: Facebook/ @ Oana Pellea
Cuprins
  1. De ce Smiley este acuzat de plagiat
  2. Care este poziția apărării lui Smiley
  3. Ce au decis magistrații în acest caz

Smiley este acuzat de plagiat într-un dosar deschis de o regizoare din Israel pentru videoclipul piesei „Timpul”.

De ce Smiley este acuzat de plagiat

Regizoarea Adi Halfin susține că opera sa a fost copiată fără acord și cere despăgubiri pentru încălcarea drepturilor de autor. Un raport de expertiză ar indica faptul că videoclipul este un plagiat evident după producția „I’m Not Alone”.

„Reclamanta, prin avocat, învederează instanţei că în concluziile raportului de expertiză în proprietate intelectuală, se arată că videoclipul „I’m Not Alone” beneficiază de prezumţia de originalitate, precum şi faptul că videoclipul ulterior este un plagiat evident.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta Adi Halfin a solicitat obligarea fiecărui pârât la plata sumei de 100.000 euro, cu titlu de daune interese pentru repararea prejudiciului moral cauzat reclamantei prin încălcarea drepturilor de autor, prin raportare la dispoziţiile art.188 alin.2 lit. a şi b din Legea nr.8/1996 şi la plata daunelor morale în cuantum de 10.000 euro, pentru repararea prejudiciului moral cauzat reclamantei.

Suplimentar, reclamanta a solicitat obligarea la plata dobânzilor moratorii constând în dobânda legală penalizatoare începând cu luna noiembrie 2016 până la data la care aceste sume vor fi achitate efectiv şi integral, precum şi obligarea pârâţilor la efectuarea anumitor acţiuni cuprinse în petitul cererii de chemare în judecată”, a declarat avocatul Adi Halfin.

Care este poziția apărării lui Smiley

Reprezentanții legali ai artistului susțin că nicio casă de producție nu poate verifica tehnic originalitatea tuturor regizorilor cu care colaborează. Aceștia precizează că videoclipul a fost deja retras și înlocuit cu o imagine statică.

„Cu privire la daunele morale, pârâta arată că nicio casă de producţie nu are posibilitatea tehnică şi nici obligaţia legală să verifice autenticitatea operelor care i se prezintă. Pârâţii HAHAHA şi CAT MUSIC au semnat un contract cu un tânăr regizor căruia i-a cerut un videoclip pentru melodia „Timpul” interpretată de Feli. Videoclipul a fost pus împreună cu muzica şi a fost exploatat ca atare”, a declarat apărarea lui Smiley.

Ce au decis magistrații în acest caz

Instanța a solicitat o expertiză contabilă pentru a vedea exact ce profit a generat videoclipul contestat. De asemenea, o comisie de specialiști va analiza dacă elementele artistice au fost într-adevăr copiate, scrie Click.

„Din oficiu, pune în vedere expertului să menţioneze dacă veniturile încasate în urma difuzării videoclipului „Timpul” pot fi stabilite, cu exactitate, pe baza înscrisurilor contabile depuse la dosar şi care au fost avute în vedere la întocmirea raportului de expertiză contabilă şi a suplimentului la acest raport.

Prorogă dezbaterea cererii de majorare a onorariului expertului pentru un termen ulterior depunerii răspunsului la obiecţiuni. Constată că în specialitatea regie nu există experţi autorizaţi. Dispune solicitarea unui punct de vedere din partea unei comisii formate din trei specialişti asupra obiectivelor raportului de expertiză.

Desemnează ca specialişti pe domnii Mustaţă Bogdan (la propunerea Curţii), Racoviţeanu Şerban (la propunerea apelanţilor-pârâţi Trandafir Ionuţ şi Trandafilm SRL) şi Maoz Samuel (la propunerea apelantei-reclamante). Dispune ca onorariile specialiştilor să fie plătite de către apelanţii-pârâţi Trandafir Ionuţ şi Trandafilm SRL”, au declarat magistrații Curții de Apel București.

