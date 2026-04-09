Când totul părea pierdut și divorțul devenise aproape inevitabil, Bianca și Cornel Păsat . În mod surprinzător, au decis să renunțe la separare și să își mai acorde o șansă pentru a-și reconstrui căsnicia.

Ce spune Cornel Păsat despre împăcarea cu Bianca

După anunțul separării din 2025, venit la capătul unei relații de peste 23 de ani, Bianca și Cornel Păsat păreau hotărâți să meargă pe drumuri diferite. , decisă să înceapă o nouă etapă în viața sa. Însă, în mod neașteptat, lucrurile au luat o altă turnură. În luna ianuarie, Bianca s-a întors acasă. De atunci, cei doi au început să lucreze la relația lor, încercând să repare ceea ce s-a rupt.

„Cumva ne-am împăcat, acum e liniște, e armonie. Mai e și tristețe, pentru că socrul meu a murit pe 9 martie, e o perioadă tristă în familia noastră. Bianca s-a întors acasă din ianuarie, lucrurile de atunci au început să se schimbe. Ne-am apropiat din nou, ne-am văzut fiecare greșelile, ce trebuie să rezolve fiecare la el”, a declarat Cornel Păsat pentru Spynews.ro.

Cum este relația lor în prezent și ce planuri au pentru Paște

După o perioadă marcată de tensiuni și incertitudine, Bianca și Cornel Păsat par să fi găsit, în sfârșit, echilibrul. Relația lor este acum mai calmă și mai stabilă, iar ideea divorțului a rămas în urmă. Cei doi au reușit să depășească momentele dificile și .

„Nu mai vorbim despre divorț, despre nimic, eu am luat decizia să nu îi dau nimic din casă, acum totul e în regulă. Totul este ok. Mă înțeleg foarte bine cu Bianca. Ea probabil va face Paștele la Târgoviște, că acolo e mama ei, eu probabil voi fi cu ai mei în București. Nu am luat încă o decizie cum să facem, cum să ne împărțim. Vreau și eu cu familia, vrea și ea cu familia”, a mai dezvăluit pentru sursa menționată.