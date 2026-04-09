Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu pe Arena Națională. Cel mai bogat om din Ucraina, la catafalcul celui mai mare antrenor român (VIDEO)

Moment emoționant pe Arena Națională, unde miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a venit personal pentru a-și lua rămas-bun de la Mircea Lucescu, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului.
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a ajuns la București pentru a-i aduce un ultim omagiu legendarului antrenor Mircea Lucescu, al cărui trup neînsuflețit este depus pe Arena Națională.
Patronul clubului Șahtior Donețk a venit special în România pentru a-și lua rămas-bun de la cel pe care l-a numit „prieten” și „un mare antrenor”, după o colaborare care a marcat istoria fotbalului ucrainean și european.
Relația dintre Ahmetov și Lucescu a fost una extrem de apropiată, construită în cei 12 ani petrecuți împreună la Șahtior. Sub conducerea românului, Șahtior a devenit o forță în Europa, iar relația dintre patron și antrenor a depășit de mult zona profesională.
De altfel, perioada petrecută de Mircea Lucescu la Șahtior Donețk reprezintă cea mai de succes etapă din cariera sa de antrenor.
Mircea Lucescu a condus Șahtior din 2004 până în 2016. „Minerii” au jucat 573 de meciuri sub conducerea lui și au câștigat 22 de trofee: 8 titluride campioană a Ucrainei, 6 Cupe și 7 Supercupe ale Ucrainei, precum și primul trofeu european al clubului – Cupa UEFA (2009).
Mircea Lucescu deține recordul pentru cele mai multe sezoane, meciuri și titluri câștigate, fiind cel mai de succes manager din istoria lui Șahtior Donețk.
Arena Națională a devenit, în aceste zile, locul în care mii de oameni vin să-i aducă un ultim omagiu lui Il Luce. Foști jucători, antrenori, oficiali și suporteri stau la coadă pentru a-și lua rămas-bun de la tehnicianul care a influențat generații întregi.
Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri la Cimitirul Bellu din Capitală.