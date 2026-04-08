Dacă îți dorești un drob de Paște care să iasă gustos și bine legat, fără să fie uscat, rețeta propusă de Anna Lesko poate fi exact ce ai nevoie. Preparatul nu implică tehnici complicate, ci se bazează pe combinații echilibrate și pe câteva detalii simple care îi dau savoare.

Rezultatul este un drob aromat, potrivit pentru masa de sărbătoare, care poate deveni rapid preferatul familiei.

Ce ingrediente sunt necesare pentru un drob de Paște reușit

Pentru această rețetă vei avea nevoie de ingrediente clasice, ușor de găsit:

organe: ficăței, inimi și pipote

aproximativ 6 ouă

ceapă verde din belșug

ceapă călită

verdeață proaspătă (pătrunjel și mărar)

zeamă din carnea fiartă

sare și piper, după gust

Combinația este una tradițională, însă cantitatea generoasă de verdeață oferă preparatului un gust proaspăt și echilibrat.

Cum se prepară, pas cu pas, un drob de Paște

Prepararea începe cu baza compoziției:

Fierbe organele și păstrează zeama rezultată. Toacă-le mărunt și pune-le într-un vas încăpător. Adaugă ouăle, ceapa verde, ceapa călită și verdeața. Potrivește gustul cu sare și piper. Amestecă bine până când obții o compoziție uniformă.

Secretul rețetei: recomandă să adaugi puțină zeamă din carnea fiartă. Acest truc ajută la păstrarea suculenței și previne uscarea drobului.

După ce compoziția este gata:

pune primul strat în tavă

nivelează uniform

introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180°C

coace timp de aproximativ 45 de minute, verificând periodic

Care este secretul unui drob suculent

Detaliul care face diferența este lichidul adăugat în compoziție. Puțină zeamă din organele fierte oferă preparatului o textură mai fragedă și îl împiedică să devină uscat. Este un truc simplu, dar esențial, care transformă complet rezultatul final.

La finalul coacerii, drobul trebuie să fie bine închegat, aromat și moale în interior. Este genul de preparat care se taie ușor și dispare rapid de pe masă, potrivit .

Rețeta este simplă, dar suficient de gustoasă pentru a impresiona invitații. Așa cum spune chiar Anna Lesko, rezultatul este unul de care te vei bucura alături de cei dragi.

De ce merită să încerci această rețetă de Paște

Drobului nu îi sunt necesare rețete complicate pentru a ieși delicios. Cu ingrediente accesibile, proporții corecte și un mic truc pentru suculență, preparatul devine unul pe care îl vei repeta an de an.

Poftă bună și sărbători cu mese îmbelșugate!