B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Rețeta simplă de drob a Annei Lesko pentru Paște: Secretul care îl face fraged și suculent (VIDEO)

Rețeta simplă de drob a Annei Lesko pentru Paște: Secretul care îl face fraged și suculent (VIDEO)

Ana Maria
08 apr. 2026, 12:59
Sursa foto: Captura video Youtube / @ AnnaLeskoOfficial
Cuprins
  1. Ce ingrediente sunt necesare pentru un drob de Paște reușit
  2. Cum se prepară, pas cu pas, un drob de Paște
  3. Care este secretul unui drob suculent
  4. De ce merită să încerci această rețetă de Paște

Dacă îți dorești un drob de Paște care să iasă gustos și bine legat, fără să fie uscat, rețeta propusă de Anna Lesko poate fi exact ce ai nevoie. Preparatul nu implică tehnici complicate, ci se bazează pe combinații echilibrate și pe câteva detalii simple care îi dau savoare.

Rezultatul este un drob aromat, potrivit pentru masa de sărbătoare, care poate deveni rapid preferatul familiei.

Ce ingrediente sunt necesare pentru un drob de Paște reușit

Pentru această rețetă vei avea nevoie de ingrediente clasice, ușor de găsit:

  • organe: ficăței, inimi și pipote
  • aproximativ 6 ouă
  • ceapă verde din belșug
  • ceapă călită
  • verdeață proaspătă (pătrunjel și mărar)
  • zeamă din carnea fiartă
  • sare și piper, după gust

Combinația este una tradițională, însă cantitatea generoasă de verdeață oferă preparatului un gust proaspăt și echilibrat.

Cum se prepară, pas cu pas, un drob de Paște

Prepararea începe cu baza compoziției:

  1. Fierbe organele și păstrează zeama rezultată.
  2. Toacă-le mărunt și pune-le într-un vas încăpător.
  3. Adaugă ouăle, ceapa verde, ceapa călită și verdeața.
  4. Potrivește gustul cu sare și piper.
  5. Amestecă bine până când obții o compoziție uniformă.

Secretul rețetei: Anna Lesko recomandă să adaugi puțină zeamă din carnea fiartă. Acest truc ajută la păstrarea suculenței și previne uscarea drobului.

După ce compoziția este gata:

  • pune primul strat în tavă
  • nivelează uniform
  • introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180°C
  • coace timp de aproximativ 45 de minute, verificând periodic

Care este secretul unui drob suculent

Detaliul care face diferența este lichidul adăugat în compoziție. Puțină zeamă din organele fierte oferă preparatului o textură mai fragedă și îl împiedică să devină uscat. Este un truc simplu, dar esențial, care transformă complet rezultatul final.

La finalul coacerii, drobul trebuie să fie bine închegat, aromat și moale în interior. Este genul de preparat care se taie ușor și dispare rapid de pe masă, potrivit Click!.

Rețeta este simplă, dar suficient de gustoasă pentru a impresiona invitații. Așa cum spune chiar Anna Lesko, rezultatul este unul de care te vei bucura alături de cei dragi.

De ce merită să încerci această rețetă de Paște

Drobului nu îi sunt necesare rețete complicate pentru a ieși delicios. Cu ingrediente accesibile, proporții corecte și un mic truc pentru suculență, preparatul devine unul pe care îl vei repeta an de an.

Poftă bună și sărbători cu mese îmbelșugate!

Tags:
Ultima oră
16:40 - Checklist pentru 2026: Cum să îți organizezi protecția casei și a familiei cu efort minim
16:28 - Taxa pe coletele din afara UE aduce milioane la buget. Cum influențează noua măsură cumpărăturile online
16:22 - Ministra Oana Țoiu, explicații despre armistițiul SUA-Iran / Propunerea controversată făcută de Iran privind strâmtoarea Ormuz și de ce nu poate fi acceptată (VIDEO)
16:01 - Descoperire macabră pe o pajiște din Austria. Soția unui pensionar a trăit șocul vieții când a plecat să își caute bărbatul
15:58 - Programul supermarketurilor de Paște 2026: Cum vor funcționa Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș
15:56 - Războiul din Orientul Mijlociu. Pete Hegseth transformă armistițiul cu Iranul într-o „victorie istorică”
15:52 - Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată
15:41 - Naba Salem, sechestrată și bătută în timp ce era însărcinată. Drama neștiută a fostei ispite de la „Insula Iubirii”
15:28 - Cum circulă metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026
15:24 - Iranul a redeschis Strâmtoarea Ormuz. Primele nave au tranzitat zona după încheierea armistițiului