Valentin Sanfira rupe tăcerea după dezvăluirile triste făcute de Codruța Filip la podcastul lui Măruță: „Am găsit ceva mai valoros!"

Ana Maria
03 apr. 2026, 21:49
Sursa foto: Facebook / @Valentin Sanfira
Cuprins
  1. De ce a decis Codruța Filip să vorbească despre divorț
  2. Care a fost reacția lui Valentin Sanfira după aceste dezvăluiri
  3. Ce a dezvăluit Codruța despre relația cu Valentin Sanfira

După dezvăluirile dureroase făcute de Codruța Filip cu privire divorț, fostul ei soț, Valentin Sanfira, a reacționat printr-un mesaj subtil pe rețelele sociale.

De ce a decis Codruța Filip să vorbească despre divorț

La o lună de la oficializarea divorțului, Codruța Filip a ales să vorbească public despre despărțirea de Valentin Sanfira, punând capăt tuturor speculațiilor care au circulat în ultima perioadă. Artista a făcut mai multe dezvăluiri în cadrul podcastului Acasă la Măruță.

După opt ani de relație, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate și au semnat divorțul pe 2 martie.

Care a fost reacția lui Valentin Sanfira după aceste dezvăluiri

După apariția acestor mărturisiri, Valentin Sanfira a ales să nu intre într-un schimb direct de replici cu fosta lui soție.

Cu toate acestea, artistul a transmis un mesaj scurt, dar sugestiv, pe Instagram, interpretat de mulți drept o reacție la cele spuse de Codruța.

„Nu tac pentru că nu am ce spune, ci pentru că am găsit ceva mai valoros: liniștea”, a scris Valentin Sanfira la InstaStory.

Sursa foto: Instastory Valentin Sanfira

Ce a dezvăluit Codruța despre relația cu Valentin Sanfira

Amintim că, invitată în podcastul realizat de Cătălin Măruță, Codruța Filip a vorbit deschis despre experiența trăită și despre dezamăgirile acumulate în timp.

Vizibil afectată, artista a mărturisit că relația în care a fost implicată nu a fost ceea ce părea, descriind-o drept o iluzie și sugerând că a descoperit lucruri greu de acceptat.

„Totul a fost o minciună. Asta am descoperit eu în momentul ăsta. Tot ce am trăit în anii aceștia, de fapt, nu a fost real. Se spune că dragostea e oarbă… și chiar așa a fost. Am aflat mai mult decât pot să duc. Și eu pot să duc mult. Au existat multe momente în care îmi venea să urlu.

Sunt lucrui peste care nu poți să treci în viață și nu ai cum să trăiești cu ele oricât de mult ți-ai dori și oricât de mult ai iubi un om. Îți spun cu mâna pe inimă că niciodată nu i-am greșit cu nimic, nici măcar cu o privire. L-am iubit enorm. Te gândești uneori că viața bate filmul… n-as fi crezut că o să spun asta vreodată”, a mărturisit Codruța.

După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
Monden
După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
Monden
Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
„Ce mă cutremură, aia dau!”. Andi Moisescu dezvăluie cum alege momentele de Golden Buzz la PRO TV
Monden
„Ce mă cutremură, aia dau!”. Andi Moisescu dezvăluie cum alege momentele de Golden Buzz la PRO TV
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, reuniți de Paște! Nimeni nu se mai aștepta la asta: „Cu siguranță mai multe lucruri sunt vindecate”
Monden
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, reuniți de Paște! Nimeni nu se mai aștepta la asta: „Cu siguranță mai multe lucruri sunt vindecate”
„Probabil că ne-am mai întâlnit și în alte vieți”. Ce îi ține cu adevărat împreună pe Daliana și Răzvan Simion
Monden
„Probabil că ne-am mai întâlnit și în alte vieți”. Ce îi ține cu adevărat împreună pe Daliana și Răzvan Simion
„Slavă Domnului că am aflat înainte să decolăm”. Larisa Udilă, momente de panică la bordul unui avion defect
Monden
„Slavă Domnului că am aflat înainte să decolăm”. Larisa Udilă, momente de panică la bordul unui avion defect
Adevăratul motiv pentru care Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat: „Am simțit că mor”. I-a dezvăluit totul lui Cătălin Măruță
Monden
Adevăratul motiv pentru care Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat: „Am simțit că mor”. I-a dezvăluit totul lui Cătălin Măruță
„Parcă ieri o țineam la piept”: Ce mesaj emoționant i-a transmis Andreea Marin fiicei sale după ce s-a întors în țară
Monden
„Parcă ieri o țineam la piept”: Ce mesaj emoționant i-a transmis Andreea Marin fiicei sale după ce s-a întors în țară
Doi vloggeri români au testat Orient Express: „Te simți regal”. Cât costă o singură noapte în celebrul tren. Suma este colosală
Monden
Doi vloggeri români au testat Orient Express: „Te simți regal”. Cât costă o singură noapte în celebrul tren. Suma este colosală
Marian Grozavu și Bianca Dan de la „Insula Iubirii” s-au despărțit. Ce au declarat cei doi despre motivele separării
Monden
Marian Grozavu și Bianca Dan de la „Insula Iubirii” s-au despărțit. Ce au declarat cei doi despre motivele separării
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”