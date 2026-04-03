După dezvăluirile dureroase făcute de Codruța Filip cu privire divorț, fostul ei soț, Valentin Sanfira, a reacționat printr-un mesaj subtil pe rețelele sociale.

De ce a decis Codruța Filip să vorbească despre divorț

La o lună de la oficializarea divorțului, Codruța Filip a ales să vorbească public despre despărțirea de Valentin Sanfira, punând capăt tuturor speculațiilor care au circulat în ultima perioadă. Artista a făcut mai multe în cadrul podcastului .

După opt ani de relație, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate și au semnat divorțul pe 2 martie.

Care a fost reacția lui Valentin Sanfira după aceste dezvăluiri

După apariția acestor mărturisiri, Valentin Sanfira a ales să nu intre într-un schimb direct de replici cu fosta lui soție.

Cu toate acestea, artistul a transmis un mesaj scurt, dar sugestiv, pe Instagram, interpretat de mulți drept o reacție la cele spuse de Codruța.

„Nu tac pentru că nu am ce spune, ci pentru că am găsit ceva mai valoros: liniștea”, a scris Valentin Sanfira la InstaStory.

Ce a dezvăluit Codruța despre relația cu Valentin Sanfira

Amintim că, invitată în podcastul realizat de Cătălin Măruță, Codruța Filip a vorbit deschis despre experiența trăită și despre dezamăgirile acumulate în timp.

Vizibil afectată, artista a mărturisit că relația în care a fost implicată nu a fost ceea ce părea, descriind-o drept o iluzie și sugerând că a descoperit lucruri greu de acceptat.

„Totul a fost o minciună. Asta am descoperit eu în momentul ăsta. Tot ce am trăit în anii aceștia, de fapt, nu a fost real. Se spune că dragostea e oarbă… și chiar așa a fost. Am aflat mai mult decât pot să duc. Și eu pot să duc mult. Au existat multe momente în care îmi venea să urlu.

Sunt lucrui peste care nu poți să treci în viață și nu ai cum să trăiești cu ele oricât de mult ți-ai dori și oricât de mult ai iubi un om. Îți spun cu mâna pe inimă că niciodată nu i-am greșit cu nimic, nici măcar cu o privire. L-am iubit enorm. Te gândești uneori că viața bate filmul… n-as fi crezut că o să spun asta vreodată”, a mărturisit Codruța.