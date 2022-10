Cătălin Măruță, amenințat de Iulia Vântur: „S-ar putea să primești un blues aici”. Ce s-a întâmplat pe platoul de filmare

Iulia Vântur s-a mutat în India, însă nu uită de țară în care s-a născut și vine des în România. Vedeta a fost invitata lui Cătălin Măruță și de această dată. Cei doi au făcut un schimb de replici.

Iulia Vântur, schimb de replici cu Cătălin Măruță

Blondina a dezvăluit unde a călătorit în ultimele luni și a a vorbit despre faptul că în orașul natal.

„Unde am mai fost? Londra, Dubai, Turcia, State, am avut turneul. Nu știu, am călătorit în lung și în lat. Mi-ar plăcea să am și în Iași, Constanța. Îți dai seama ce frumos ar fi să am un concert la Iași, în orașul meu natal? Ce mândră aș fi, cred că ar fi cel mai important concert pentru mine. Eu cânt în Hindi, asta e specialitatea mea. Aș putea să când Trandafir de la Moldova”, a afirmat Iulia Vântur la Pro TV.

Iulia Vântur este una dintre cele mai discrete vedete din showbizul autohton. Artistei nu îi place să vorbească despre viața personală. Cătălin Măruță a încercat să o provoace ca să obțină și câteva detalii despre relația vedetei cu iubitul ei.

„Am o întrebare, dacă se poate, acolo aveți și blues-uri? Adică putem să dansăm și un blues sau nu mai din astea, zbuciumate, piese?”, a întrebat Cătălin Măruță.

Răspunsul Iuliei Vântur nu s-a lăsat mult timp așteptat, iar vedeta a ținut să-i amintească, cu zâmbetul pe buze, că Salman Khan este un bărbat gelos.

„Da, dar s-ar putea să primești un blues aici”, a spus Iulia Vântur, arătând spre zona feței, relatează .

Iulia Vântur, dezvăluiri despre începuturile în carieră

Iulia Vântur este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România, iar de câțiva ani se bucură și de o carieră în India, țara natală a iubitului ei, Salman Khan. Totuși, nu sunt mulți cei care știu ce meserie avea Iulia Vântur înainte să fie celebră și din ce a reușit să facă primii bani.

Celebra vedetă a lucrat într-un cu totul și cu totul alt domeniu înainte să îți înceapă cariera în televiziune. Frumoasa blondină a profitat din plin de atuurile de la Mama Natură așa că a fost fotomodel.

La 15 ani a urcat prima dată pe scenă, ca manechin, iar la 17 ani deja , ca instructor de modele la Iași, Botoșani și Suceava. După ce s-a remarcat ca manechin, Iulia Vântur a reușit să debuteze și pe micul ecran, în prezent bucurându-se de o carieră de succes în televiziune.