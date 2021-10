Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri despre motivul pentru care a fost concediat: „Am primit un șut pe care nu o să-l uit niciodată”

Cătălin Scărlătescu a făcut în premieră dezvăluiri despre începuturile carierei sale. Acesta și-a surprins fanii povestind că primele sale joburi în calitate de bucătar au fost un eșec total.

În cadrul unei emisiuni online, chef Cătălin Scărlătescu a povestit una dintre cele mai dure experiențe pe care le-a trăit în bucătărie. Acesta a vorbit despre cum a fost dat afară într-o clipă de la primul său loc de muncă, de către un chef din Germania. Chef-ul a fost taxat aspru pentru o greșeală, însă a învățat foarte multe din acea experiență

„Se întâmpla în Germania, prin 90… eram la primul meu loc de muncă și Chef-ul a cerut un sos Bechamel, eu am făcut exact cum învățasem în țară și am făcut, evident, o tâmpenie. Cert este că am primit un șut pe care nu o să-l uit niciodată și am fost dat afară din bucătărie.

Ploua și eu nici nu apucasem să-mi iau geaca pe mine, am umblat o oră prin ploaie în tricou, fără să-mi dau seama unde am greșit. Până când în fața mea a apărut o librărie, am intrat și am găsit standul cu cărți de gătit. Noroc că aveau poze. Sosul Bechamel din cărțile lor era cu totul altul decât cel pe care îl știam eu. Din acel moment, în fiecare lună în ziua de salariu, mi-am cumpărat câte o carte”, a declarat Cătălin Scărlătescu, pentru Adevărul.