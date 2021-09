Ce părere are, în realitate, Carla’s Dreams despre Marius Moga şi Smiley, colegii lui de la „SuperStar” (Pro TV). I-a şocat pe toţi cu asta!

Solistul de la Carla’s Dreams este, fără dar şi poate, cel mai acid jurat de la emisiunea „SuperStar”, de la Pro TV. Interpretul originar din Republica Moldova le spune concurenţilor în faţă unde au greşit, pe un ton cât se poate de sever.

Carla’s Dreams jurizează noul show de voce al postului din Pache Protopopescu alături de Raluka, Smiley şi Marius Moga.

A lăsat Antena 1 pentru Pro TV

Juratul „mascat” de la „SuperStar” a semnat, aşadar, în vara ce tocmai a trecut cu Pro TV. Ultima dată, cel care este unul dintre cei mai în vogă artişti de pe piaţă a participat, în TV, tot ca jurat, la emisiunea „X Factor”, de la Antena 1.

Deşi pare greu de crezut, Carla’s Dreams i-a cunoscut personal pe Marius Moga şi Smiley abia cu ocazia acestei colaborări. „Acest format este o provocare pentru mine. Din păcate, nu mă cunosc foarte bine cu cei din juriu, suntem din același domeniu, nu suntem amici sau cunoscuți”, a răspuns Carla’s Dreams, aproape şocant, când a fost întrebat ce părere are despre colegii de la masa juriului.

Cântărețul a mai mărturisit pentru aceeași sursă că nu a acceptat din prima colaborarea cu PRO TV, revenirea lui din nou pe sticlă. Spune că s-a bucurat de un an de pauză în carieră.

„În ultimul an nu am făcut muzică, mă bucur că am făcut pauză. Nu am zis DA din prima atunci când am primit propunerea din partea PRO TV, pentru că nu eram sigur că vreau să fac acest proiect. Apoi m-au convins și iată-mă aici”, a declarat el.

Carla’s Dreams a plâns la TV

O fată din Republica Moldova l-a impresionat pe Carla’s Dreams până la lacrimi, în emisiunea SuperStar de săptămâna trecută. Tânăra a urcat pe scenă cu zâmbetul pe buze și le-a povestit vedetelor despre viața ei. A fost întrebată cu cine a venit ca să o susțină, iar ea a spus că mama ei este plecată în Rusia, iar tatăl în Franța.

”Te felicit și sper să fie mai mulți ca tine și asta e tot! Eu îți mulțumesc că mi-ai amintit despre ceea ce este foarte important! O viață avem!”, a spus Carla’s Dreams, care a încercat să își stăpânească lacrimile, dar nu a reușit.