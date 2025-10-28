B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mara Bănică, postare sinceră despre Andreea Marin: „A fost prima oară când am stat față-n față”. Ce părere și-a făcut jurnalista despre „Zâna Surprizelor”

Mara Bănică, postare sinceră despre Andreea Marin: „A fost prima oară când am stat față-n față”. Ce părere și-a făcut jurnalista despre „Zâna Surprizelor”

B1.ro
28 oct. 2025, 16:28
Mara Bănică, postare sinceră despre Andreea Marin: „A fost prima oară când am stat față-n față”. Ce părere și-a făcut jurnalista despre „Zâna Surprizelor”
Sursa Foto: Instagram/ @marabanica
Cuprins
  1. Ce părere și-a făcut Mara Bănică despre Andreea Marin
  2. Mara Bănică, la un pas de tragedie
Mara Bănică nu este doar una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune, ci și o prezență activă în mediul online. Pe rețelele sale de socializare, jurnalista își ține fanii la curent cu activitatea sa profesională și, periodic, împărtășește amintiri. Recent, Mara Bănică a avut șansa să o aibă invitată în emisiunea pe care o moderează pe Andreea Marin. După întâlnirea cu „Zâna Surprizelor”, jurnalista a lăsat un mesaj pe Facebook în care și-a exprimat părerea sinceră despre fosta parteneră a lui Ștefan Bănică Jr.

Ce părere și-a făcut Mara Bănică despre Andreea Marin

Într-o postare recentă pe Facebook, Mara Bănică a dat frâu liber sentimentelor și a scris o postare despre Andreea Marin. Deși ambele sunt în domeniul televiziunii de decenii, cele două nu au stat până acum față în față. „Zâna Surprizelor” a fermecat-o pe Mara Bănică cu frumusețea sa fără de pereche, căldura pe care o emană și sinceritatea de care a dat dovadă.

„Am filmat cu Andreea Marin! Ptiu, ce bine poate să arate! Cred că este într-una din cele mai prolifice perioade din viață!
Mi-a plăcut mult. A fost pentru prima oară când am stat față-n față, mi-a părut nu doar frumoasă, ci caldă și extrem de sinceră. Mi-a răspuns la toate întrebările, n-a condiționat nimic. Am povestit despre Violeta, viață, iubiri, viitor și sănătate. Căci da, atât timp cât ne facem planuri, trăim cu folos!”, a scris Mara Bănică într-o postare pe Facebook.

Mara Bănică, la un pas de tragedie

În urmă cu ani de zile, Silviu Prigoană îi dăruia Marei Bănică o mașină, la întoarcerea din Irak. Aflată la volanul autoturismului, jurnalista a fost implicată într-un accident rutier grav. Leziunile suferite erau atât de severe încât medicii i-au mai dat șanse de supraviețuire de doar 1%.

„Am avut un accident de mașină foarte nasol. Am fost în comă 3 zile. Părinților mei li s-a spus că am 1% șanse să supraviețuiesc. Primisem o mașină cadou când am vebit din Irak, de la domnul Prigoană. Am intrat cu ea într-un stâlp. Mi-au scos splina. Dintr-unul din lobii ficatului mai aveam un sfert, am avut hemoragie internă, toate coastele rupte pe partea stângă, pneumotorax la ambii plămâni, fractură de șold drept, fractură de calcaneu stâng. A fost nasol, foarte nasol”, a povestit Mara Bănică, în cadrul podcastului „Vorba lu’ Jorge”.

Recent, un internaut i-a comentat Marei Bănică la o postare, spunându-i: „Imaginează-ți dacă ai fi fost într-un cărucior cu rotile”. Vedeta a ținut să-i răspundă și a împărtășit pe rețelele de socializare imagini din cele șase luni pe care le-a petrecut țintuită într-un astfel de dispozitiv medical, după un accident rutier. A vorbit despre clipele grele și lungi de recuperare, în care medicii nu îi dădeau prea multe șanse, dar și despre ce a ajutat-o să treacă peste.

Am stat în cărucior vreo 6 luni, medicii spuneau că nu voi mai merge drept vreodată. I-am contrazis. Știu că ai mei s-au temut că-mi voi lua zilele. Eu, plină de viață, să sfârșesc așa? M-am supărat pe ei că au gândit asta. Niciodată nu mi-a trecut prin minte, chiar de aș fi rămas definitiv imobilizată!

În imagini, la 3 luni de la accident, colegii m-au adus, pe brațe, în redacție. Îmi era dor. Am zis mereu că și dragostea lor m-a făcut bine atunci. Dar știu că Dumnezeu a vrut asta, pentru că planul Lui a fost altul. Și-n fiecare zi îi mulțumesc pentru că mi-a dat copii, mi-a dat sănătatea înapoi și pentru că mă iubește!”, a scris Mara Bănică pe pagina ei de Instagram.

View this post on Instagram

A post shared by Mara Banica (@marabanica)

Tags:
Citește și...
Mădălina Ghenea, apariție incendiară pentru Dolce&Gabbana. Cum s-a lăsat fotografiată românca? Fanii sunt în extaz (GALERIE FOTO)
Monden
Mădălina Ghenea, apariție incendiară pentru Dolce&Gabbana. Cum s-a lăsat fotografiată românca? Fanii sunt în extaz (GALERIE FOTO)
Trucul Ramonei Bădescu pentru imunitate: „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
Monden
Trucul Ramonei Bădescu pentru imunitate: „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
Marisa Paloma are toate planurile făcute: „Următorul copil nu știm când va apărea, dar mi-ar plăcea să fie zodia leu, este o zodie bună”
Monden
Marisa Paloma are toate planurile făcute: „Următorul copil nu știm când va apărea, dar mi-ar plăcea să fie zodia leu, este o zodie bună”
„Nuntă, nuntă mare!”. Claudia Puican și Armin Nicoară se căsătoresc azi. Ce declarații a făcut cântăreața
Monden
„Nuntă, nuntă mare!”. Claudia Puican și Armin Nicoară se căsătoresc azi. Ce declarații a făcut cântăreața
Hailey Bieber i-a lăsat pe toți fără cuvinte după acuzațiile că ar fi transgender. Reacția ei a devenit virală
Monden
Hailey Bieber i-a lăsat pe toți fără cuvinte după acuzațiile că ar fi transgender. Reacția ei a devenit virală
O ceartă între doi artiști i-a schimbat destinul Deliei. Iată despre ce este vorba
Monden
O ceartă între doi artiști i-a schimbat destinul Deliei. Iată despre ce este vorba
Sânziana Negru, despre nuntă și copii: „Mi se pare o convenție, care nu mi se potrivește”
Monden
Sânziana Negru, despre nuntă și copii: „Mi se pare o convenție, care nu mi se potrivește”
Nicoleta Luciu, despre copiii ei: „Mă susțin. Mă și critică”. Ce spun cei mici despre podcast-ul acesteia
Monden
Nicoleta Luciu, despre copiii ei: „Mă susțin. Mă și critică”. Ce spun cei mici despre podcast-ul acesteia
Victor Pițurcă, declarații inedite despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Cât de greu îi este să fie tatăl unui adolescent
Monden
Victor Pițurcă, declarații inedite despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Cât de greu îi este să fie tatăl unui adolescent
Geroge Clooney a reacționat la jaful de la Luvru: „A fost mișto…adică groaznic”/ „Mă întreb dacă vor reuşi să-i prindă”
Monden
Geroge Clooney a reacționat la jaful de la Luvru: „A fost mișto…adică groaznic”/ „Mă întreb dacă vor reuşi să-i prindă”
Ultima oră
17:08 - Un român este căutat după ce a luat parte la un jaf, într-un cimitir din Italia. A furat obiecte care cântăresc peste o tonă
17:08 - Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru Capitală. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov (VIDEO)
16:36 - Veniturile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate. Senatul a eliminat scutirea temporară de la plată
16:35 - Scandal în Parlament, la audierea șefului ANRE: „Cum numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy din România?” (VIDEO)
16:31 - Bolojan a găsit înlocuitor pentru Anastasiu. Oana Gheorghiu, noul vicepremier
16:20 - Newsweek: Summitul Trump – Xi Jinping, „glonțul de argint” care l-ar îngenunchea pe Putin. Pe ce mizează SUA
16:04 - Surpriză pe piața auto! Modelul care a detronat mașina preferată a românilor
16:00 - De ce căscăm? Oamenii de știință au aflat adevăratul motiv din spatele unui gest aparent banal
15:56 - Cum pui bani deoparte fără efort și ce greșeli fac majoritatea românilor
15:56 - Credincioșii îl cinstesc astăzi pe Sfântul Iachint de Vicina, întâiul mitropolit al Țării Românești