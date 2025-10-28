Mara Bănică nu este doar una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune, ci și o prezență activă în mediul online. Pe rețelele sale de socializare, jurnalista își ține fanii la curent cu activitatea sa profesională și, periodic, împărtășește amintiri. Recent, Mara Bănică a avut șansa să o aibă invitată în emisiunea pe care o moderează pe Andreea Marin. După întâlnirea cu „Zâna Surprizelor”, jurnalista a lăsat un mesaj pe Facebook în care și-a exprimat părerea sinceră despre fosta parteneră a lui Ștefan Bănică Jr.

Ce părere și-a făcut Mara Bănică despre Andreea Marin

Într-o postare recentă pe Facebook, Mara Bănică a dat frâu liber sentimentelor și a scris o postare despre Andreea Marin. Deși ambele sunt în domeniul televiziunii de decenii, cele două nu au stat până acum față în față. „Zâna Surprizelor” a fermecat-o pe Mara Bănică cu frumusețea sa fără de pereche, căldura pe care o emană și sinceritatea de care a dat dovadă.

„Am filmat cu Andreea Marin! Ptiu, ce bine poate să arate! Cred că este într-una din cele mai prolifice perioade din viață!

Mi-a plăcut mult. A fost pentru prima oară când am stat față-n față, mi-a părut nu doar frumoasă, ci caldă și extrem de sinceră. Mi-a răspuns la toate întrebările, n-a condiționat nimic. Am povestit despre Violeta, viață, iubiri, viitor și sănătate. Căci da, atât timp cât ne facem planuri, trăim cu folos!”, a scris Mara Bănică într-o .

Mara Bănică, la un pas de tragedie

În urmă cu ani de zile, îi dăruia Marei Bănică o mașină, la întoarcerea din Irak. Aflată la volanul autoturismului, jurnalista a fost implicată într-un accident rutier grav. Leziunile suferite erau atât de severe încât medicii i-au mai dat șanse de supraviețuire de doar 1%.

„Am avut un accident de mașină foarte nasol. Am fost în comă 3 zile. Părinților mei li s-a spus că am 1% șanse să supraviețuiesc. Primisem o mașină cadou când am vebit din Irak, de la domnul Prigoană. Am intrat cu ea într-un stâlp. Mi-au scos splina. Dintr-unul din lobii ficatului mai aveam un sfert, am avut hemoragie internă, toate coastele rupte pe partea stângă, pneumotorax la ambii plămâni, fractură de șold drept, fractură de calcaneu stâng. A fost nasol, foarte nasol”, a povestit Mara Bănică, în cadrul .

Recent, un internaut i-a comentat Marei Bănică la o postare, spunându-i: „Imaginează-ți dacă ai fi fost într-un cărucior cu rotile”. Vedeta a ținut să-i răspundă și a împărtășit pe rețelele de socializare imagini din cele șase luni pe care le-a petrecut țintuită într-un astfel de dispozitiv medical, după un accident rutier. A vorbit despre clipele grele și lungi de recuperare, în care medicii nu îi dădeau prea multe șanse, dar și despre ce a ajutat-o să treacă peste.

„Am stat în cărucior vreo 6 luni, medicii spuneau că nu voi mai merge drept vreodată. I-am contrazis. Știu că ai mei s-au temut că-mi voi lua zilele. Eu, plină de viață, să sfârșesc așa? M-am supărat pe ei că au gândit asta. Niciodată nu mi-a trecut prin minte, chiar de aș fi rămas definitiv imobilizată!

În imagini, la 3 luni de la accident, colegii m-au adus, pe brațe, în redacție. Îmi era dor. Am zis mereu că și dragostea lor m-a făcut bine atunci. Dar știu că Dumnezeu a vrut asta, pentru că planul Lui a fost altul. Și-n fiecare zi îi mulțumesc pentru că mi-a dat copii, mi-a dat sănătatea înapoi și pentru că mă iubește!”, a scris Mara Bănică pe pagina ei de Instagram.