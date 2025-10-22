B1 Inregistrari!
Monden » Mihaela Botezatu, dezvăluiri emoționante despre fiii lui Silviu Prigoană: „Îi respect, îi iubesc și o voi face toată viața"

Mihaela Botezatu, dezvăluiri emoționante despre fiii lui Silviu Prigoană: „Îi respect, îi iubesc și o voi face toată viața”

22 oct. 2025, 18:00
Mihaela Botezatu, dezvăluiri emoționante despre fiii lui Silviu Prigoană: „Îi respect, îi iubesc și o voi face toată viața”
Cuprins
  1. Cât timp au stat sub același acoperit Mihaela Botezatu și copiii lui Silviu Prigoană
  3. Cum era Silviu Prigoană în postura de tată
  4. Ce a ajutat-o pe Mihaela Botezatu să-și revină după moartea lui Silviu Prigoană

La aproape un an de la decesul omului de afaceri Silviu Prigoană, fosta sa parteneră, Mihaela Botezatu, a vorbit despre relația pe care o are cu copiii acestuia. Deși viața ei s-a schimbat radical în urma tragediei, Mihaela a dezvăluit că afecțiunea și respectul față de băieții lui Silviu Prigoană au rămas la fel. 

Cât timp au stat sub același acoperit Mihaela Botezatu și copiii lui Silviu Prigoană

Mihaela Botezatu a mărturisit că, deși Silviu Prigoană nu mai este cu ei, legătura cu fiii acestuia a rămas una profundă. Fosta parteneră a omului de afaceri a locuit aproape un deceniu sub același acoperit cu copiii, ceea ce i-a făcut, cu adevărat, o familie unită. Respectul reciproc a fost o constantă în relația lor, încă de la început, și continuă și după evenimentul tragic.

„Eu am trăit în casă împreună cu cei mici, că cei mari au plecat, aproape 10 ani, adică am fost ca o familie. Nu poți să rupi așa 10 ani. Ne respectăm. Ei m-au respectat încă din momentul în care eu am intrat în casa lor. Ne-am înțeles foarte bine. Eu și Silviu am crescut copiii împreună. Copiii mei au crescut și acolo, deci trebuie să rămânem în relații bune”, a declarat ea pentru Antena Stars.

Cum era Silviu Prigoană în postura de tată

Mihaela a vorbit și despre rolul important pe care Silviu Prigoană l-a jucat în dezvoltarea copiilor săi. Ea l-a descris pe omul de afaceri ca fiind un părinte extrem de implicat, care punea extrem de mult accent pe educația celor mici.

Mihaela a ajuns să îi iubească pe fiii fostului său partener și știe că sentimentele pentru ei o vor însoți tot restul vieții. De altfel, atunci când era în viață, și Silviu Prigoană avea o relație specială cu copiii Mihaela Botezatu.

„Tatăl lor s-a ocupat foarte mult de educația lor. Copiii sunt extraordinari, sunt niște copii care s-au maturizat probabil mai repede decât vârsta pe care o au și sunt copii foarte buni, foarte buni. Îi respect, îi iubesc, așa cum Silviu mi-a respectat copiii și i-a iubit încă de la început și voi face toată viața acest lucru. Eu l-am înțeles pe Silviu din toate punctele de vedere”, a mai declarat

Ce a ajutat-o pe Mihaela Botezatu să-și revină după moartea lui Silviu Prigoană

Pentru a depăși suferința provocată de pierderea lui Silviu Prigoană, Mihaela s-a concentrat pe activități profesionale, fiind extrem de implicată în proiectele pe care le-a dezvoltat în zona de beauty. Fosta parteneră a afaceristului a recunoscut că se dedică intens muncii, dar totodată, încearcă să nu uite să-și dedice ei câteva ore de răsfăț.

„La urma urmei, atât de mult muncesc încât măcar lucrurile acestea să mi le fac pentru mine, ca femeie. Și părul, de 26 de ani îmi spăl părul numai la salon”, a spus ea.

