Saveta Bogdan, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii populare, a mărturisit pe B1 TV că pensia ei este „mică, mică”, ajungând în jur de 200 de lei lunar. Ea mai primește și o indemnizație suplimentară conform Legii nr. 8/2006, dar cuantumul total rămâne modest, în ciuda aproape a 45 de ani de muncă.

Ce pensie are Saveta Bogdan

„Apropo de pensii, noi, artiștii, avem cele mai mici pensii. De ce? De ce? Am muncit toată viața. Toată noaptea veneam acasă dimineața. Din turnee, din spectacole. Pensia mea e mică, mică, foarte mică. Cu tot ce iau, 200 și ceva de lei. Adică e puțin față de… Am și aia jumătate cu aia care ne dă cu artiștii, cu aia îmi vine. Restul e până în două milioane. Vorba lui Florin Piersic. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am. Și am aproape 45 de ani de muncă.”, a dezvăluit artista.

Cum își petrece Revelionul și ce dificultăți observă în jur

Cântăreața a anunțat că va susține un concert în de Revelion, unde va aduce bucurie publicului. Deși este ocupată cu spectacole și evenimente, artista este profund impresionată de greutățile prin care trec mulți dintre români.

„O să cânt în Centrul Vechi. O să fiu acolo mâine seară. Sper să fie bine. Am spectacole, am cântări, nu se pune probleme că nu am. Acum s-a terminat cu nunțile, dar o să înceapă iarăși. Dar e greu, e foarte greu. Mă gândesc la oamenii de rând. Azi am fost la piață și am întâlnit o bătrânică. Îmi cerea bani să-i dau de medicamente. Și am spus, dar cât îți trebuie, mamaie? Păi zice, îmi trebuie și mie câteva sute. Păi de ce? M-am dus la farmacie și am luat medicamentele pe cont, m-a scris pe listă, când iau pensia să le plătesc. Chiar așa am ajuns în halul ăsta? Să se ducă bătrânica aia la farmacie și să spună ‘domnule, îți dau banii la pensie’. Și a scris-o pe listă.”, a mai povestit artista.