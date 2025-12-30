B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Saveta Bogdan a dezvăluit ce pensie are după 45 de ani de muncă: “E foarte mică. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am” (VIDEO)

Saveta Bogdan a dezvăluit ce pensie are după 45 de ani de muncă: “E foarte mică. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am” (VIDEO)

Ana Maria
30 dec. 2025, 16:00
Saveta Bogdan a dezvăluit ce pensie are după 45 de ani de muncă: “E foarte mică. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am” (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Ce pensie are Saveta Bogdan
  2. Cum își petrece Revelionul și ce dificultăți observă în jur

Saveta Bogdan, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii populare, a mărturisit pe B1 TV că pensia ei este „mică, mică”, ajungând în jur de 200 de lei lunar. Ea mai primește și o indemnizație suplimentară conform Legii nr. 8/2006, dar cuantumul total rămâne modest, în ciuda aproape a 45 de ani de muncă.

Ce pensie are Saveta Bogdan

„Apropo de pensii, noi, artiștii, avem cele mai mici pensii. De ce? De ce? Am muncit toată viața. Toată noaptea veneam acasă dimineața. Din turnee, din spectacole. Pensia mea e mică, mică, foarte mică. Cu tot ce iau, 200 și ceva de lei. Adică e puțin față de… Am și aia jumătate cu Legea 8, aia care ne dă cu artiștii, cu aia îmi vine. Restul e până în două milioane. Vorba lui Florin Piersic. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am. Și am aproape 45 de ani de muncă.”, a dezvăluit artista.

Cum își petrece Revelionul și ce dificultăți observă în jur

Cântăreața a anunțat că va susține un concert în Centrul Vechi de Revelion, unde va aduce bucurie publicului. Deși este ocupată cu spectacole și evenimente, artista este profund impresionată de greutățile prin care trec mulți dintre români.

„O să cânt în Centrul Vechi. O să fiu acolo mâine seară. Sper să fie bine. Am spectacole, am cântări, nu se pune probleme că nu am. Acum s-a terminat cu nunțile, dar o să înceapă iarăși. Dar e greu, e foarte greu. Mă gândesc la oamenii de rând. Azi am fost la piață și am întâlnit o bătrânică. Îmi cerea bani să-i dau de medicamente. Și am spus, dar cât îți trebuie, mamaie? Păi zice, îmi trebuie și mie câteva sute. Păi de ce? M-am dus la farmacie și am luat medicamentele pe cont, m-a scris pe listă, când iau pensia să le plătesc. Chiar așa am ajuns în halul ăsta? Să se ducă bătrânica aia la farmacie și să spună ‘domnule, îți dau banii la pensie’. Și a scris-o pe listă.”, a mai povestit artista.

Tags:
Citește și...
Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”
Monden
Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”
Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
Monden
Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
Monden
Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
Monden
Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
Monden
Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
Elvira Deatcu, mărturisiri cutremurătoare despre depresie: Un om de televiziune important din România povestea că se trezea dimineața și nu se putea uita în oglindă
Monden
Elvira Deatcu, mărturisiri cutremurătoare despre depresie: Un om de televiziune important din România povestea că se trezea dimineața și nu se putea uita în oglindă
Andreea Esca și-a îndeplinit o dorință la Porumbacu de Sus: „O să se numească ‘a lu’ Escana’” (FOTO)
Monden
Andreea Esca și-a îndeplinit o dorință la Porumbacu de Sus: „O să se numească ‘a lu’ Escana’” (FOTO)
Oana Lis: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
Monden
Oana Lis: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
Scandal între Alex Bodi și Ramona Olaru: „Femeie pe interes. Urăsc falsitatea și perversitatea asta”. Reacția vedetei TV
Monden
Scandal între Alex Bodi și Ramona Olaru: „Femeie pe interes. Urăsc falsitatea și perversitatea asta”. Reacția vedetei TV
Dana Rogoz a vorbit despre o posibilă mutare din România. Motivul pentru care ar face acest pas cu familia: „Dacă ei ar avea nevoie…”
Monden
Dana Rogoz a vorbit despre o posibilă mutare din România. Motivul pentru care ar face acest pas cu familia: „Dacă ei ar avea nevoie…”
Ultima oră
17:06 - Una dintre reformele lui Ilie Bolojan, lovită în instanță. Curtea de Apel București suspendă reorganizarea ANCOM
17:00 - Rusia redeschide Teatrul din Mariupol, după ce au omorât zeci de persoane, bombardându-l. Autoritățile ucrainene îi acuză pe ruși că „dansează pe oase”
16:23 - Un soldat a fost condamnat la închisoare după ce și-a pierdut cumpătul la un meci de fotbal din Liga a IV-a. Ce acuzații i se aduc
16:20 - Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”
15:27 - Alertă majoră: Eurostar a anunțat că toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles au fost anulate. Ce s-a întâmplat
15:04 - Criza climatică lovește din nou: bufnița polară, declarată dispărută regional în Suedia
14:59 - Moody’s a retrogradat capitala Ungariei. Agenția de rating a declarat Budapesta ca fiind „nerecomandată investițiilor”. Ce spune primarul Gergely Karácsony
14:30 - Vești bune pentru acești români. Noua lege a pensiilor din 2026 îi favorizează. Cine se află pe listă
14:13 - Revelion 2026 în Piața Alba Iulia: Spectacole multimedia și concerte live. Acessul este gratuit
14:12 - Aglomerație majoră pe DN 1 către munte. Ce rute alternative recomandă autoritățile (VIDEO)