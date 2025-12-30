De-a lungul anilor, pentru mulți români, Fuego a ajuns să fie asociat direct cu magia sărbătorilor de iarnă. În fiecare decembrie, artistul trăiește spiritul Crăciunului alături de public și transmite emoție prin fiecare apariție.
Recent însă, într-un interviu, a făcut o dezvăluire care a luat pe toată lumea prin surprindere.
De curând, Paul Surugiu a oferit un interviu care nu a trecut deloc neobservat. Artistul nu a stat deloc pe gânduri și a intrat imediat în joc.
În cadrul discuției, a acceptat fără ezitare provocarea întrebărilor fulger. „Brad natural sau brad artificial?”, „Cozonac cu nucă sau cozonac Dubai?”, „Crăciunul acasă sau Crăciunul în turneu?”, „Vin fiert sau ciocolată caldă?”, „Împodobește, mamă, bradul sau Colindă pentru părinți” sunt câteva întrebări la care a răspuns artistul. Surpriza a apărut în momentul în care a fost întrebat „Moș Crăciun sau Moș Gerilă?”.
„Moș Gerilă, pentru că atunci eram mai respectuoși, mai iubitori de țară, vorbeam mai corect limba română și aveam o generozitate altfel decât cea din ziua de astăzi”, a declarant cântărețul pentru Euronews.
Afirmațiile sale au aprins imediat spiritele și au generat numeroase controverse. Reacțiile au curs una după alta, iar mediul online s-a umplut de opinii împărțite. Unii au văzut în declarația lui Fuego doar o nostalgie simplă și fără intenții negative. Alții însă au reacționat dur și au condamnat ferm punctul său de vedere. Interviul a ajuns și la Maurice Munteanu, care și-a exprimat fără rezerve nemulțumirea.
„Cântărețul Fuego, care, teoretic, respectă și sărbătorește Crăciunul, ne spune că, de fapt, îl alege pe Moș Gerilă. Motivul invocat este unul mesmerizant: în perioada lui Moș Gerilă, afirmă el, ne iubeam mai mult țara. N-am să comentez această afirmație, care mi se pare, totuși, una periculoasă. N-am să intru nici în posibilele ei conotații suveraniste, pentru că, probabil, nu acesta este miezul problemei.
Problema reală este alta și ține de respect. De respectul față de Crăciun, față de memorie și adevăr. Bref, mi se pare o lipsă profundă de respect să vorbești despre Crăciun invocându-l pe Moș Gerilă. Pentru că Moș Gerilă nu a existat. El nu este o figură folclorică, nu este un mit inocent sau o alternativă culturală. Moș Gerilă este o invenție sinistră, născută deliberat într-un context de opresiune, în plină dictatură ceaușistă, într-una dintre cele mai întunecate perioade ale acestui popor.
Moș Gerilă a fost un substitut forțat și o amputare simbolică. A apărut pentru a șterge Crăciunul, pentru a evacua dimensiunea lui spirituală, pentru a goli sărbătoarea de sens și a o reduce la un ritual controlat ideologic. Nu era un personaj al bucuriei, reprezenta fix instrumentul uniformizării; nu aducea lumină, camufla bezna totală, la propriu. De aceea, el nu poate fi recuperat astăzi ca o simplă nostalgie. Nostalgia, în acest caz, devine periculoasă pentru că estompează suferința și banalizează constrângerea.
Așadar, mi se pare o lipsă de respect ca tu, îmbrăcat într-o jachetă biker cu graffiti, în 2025, în plină libertate și în plină democrație, să vorbești despre Moș Gerilă și, mai mult, să-l proslăvești. Pentru că Moș Gerilă nu este o amintire frumoasă, ci una tristă. El nu evocă iubirea de țară, ci o perioadă în care această țară nu ne aparținea. Iar a-l invoca astăzi, cu lejeritate, înseamnă, ca să fiu discret, a confunda libertatea cu uitarea”, a scris Maurice Munteanu.