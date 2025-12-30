B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”

Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”

Ana Beatrice
30 dec. 2025, 16:20
Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”
Sursa Foto: Facebook: Paul Surugiu-Fuego
Cuprins
  1. De ce îl preferă Fuego pe Moș Gerilă și nu pe Moș Crăciun
  2. Cum au reacționat românii după declarația artistului

De-a lungul anilor, pentru mulți români, Fuego a ajuns să fie asociat direct cu magia sărbătorilor de iarnă. În fiecare decembrie, artistul trăiește spiritul Crăciunului alături de public și transmite emoție prin fiecare apariție.

Recent însă, într-un interviu, a făcut o dezvăluire care a luat pe toată lumea prin surprindere.

De ce îl preferă Fuego pe Moș Gerilă și nu pe Moș Crăciun

De curând, Paul Surugiu a oferit un interviu care nu a trecut deloc neobservat. Artistul nu a stat deloc pe gânduri și a intrat imediat în joc.

În cadrul discuției, a acceptat fără ezitare provocarea întrebărilor fulger. „Brad natural sau brad artificial?”, „Cozonac cu nucă sau cozonac Dubai?”, „Crăciunul acasă sau Crăciunul în turneu?”, „Vin fiert sau ciocolată caldă?”, „Împodobește, mamă, bradul sau Colindă pentru părinți” sunt câteva întrebări la care a răspuns artistul. Surpriza a apărut în momentul în care a fost întrebat „Moș Crăciun sau Moș Gerilă?”.

„Moș Gerilă, pentru că atunci eram mai respectuoși, mai iubitori de țară, vorbeam mai corect limba română și aveam o generozitate altfel decât cea din ziua de astăzi”, a declarant cântărețul pentru Euronews.

Cum au reacționat românii după declarația artistului

Afirmațiile sale au aprins imediat spiritele și au generat numeroase controverse. Reacțiile au curs una după alta, iar mediul online s-a umplut de opinii împărțite. Unii au văzut în declarația lui Fuego doar o nostalgie simplă și fără intenții negative. Alții însă au reacționat dur și au condamnat ferm punctul său de vedere. Interviul a ajuns și la Maurice Munteanu, care și-a exprimat fără rezerve nemulțumirea.

„Cântărețul Fuego, care, teoretic, respectă și sărbătorește Crăciunul, ne spune că, de fapt, îl alege pe Moș Gerilă. Motivul invocat este unul mesmerizant: în perioada lui Moș Gerilă, afirmă el, ne iubeam mai mult țara. N-am să comentez această afirmație, care mi se pare, totuși, una periculoasă. N-am să intru nici în posibilele ei conotații suveraniste, pentru că, probabil, nu acesta este miezul problemei.

Problema reală este alta și ține de respect. De respectul față de Crăciun, față de memorie și adevăr. Bref, mi se pare o lipsă profundă de respect să vorbești despre Crăciun invocându-l pe Moș Gerilă. Pentru că Moș Gerilă nu a existat. El nu este o figură folclorică, nu este un mit inocent sau o alternativă culturală. Moș Gerilă este o invenție sinistră, născută deliberat într-un context de opresiune, în plină dictatură ceaușistă, într-una dintre cele mai întunecate perioade ale acestui popor.

Moș Gerilă a fost un substitut forțat și o amputare simbolică. A apărut pentru a șterge Crăciunul, pentru a evacua dimensiunea lui spirituală, pentru a goli sărbătoarea de sens și a o reduce la un ritual controlat ideologic. Nu era un personaj al bucuriei, reprezenta fix instrumentul uniformizării; nu aducea lumină, camufla bezna totală, la propriu. De aceea, el nu poate fi recuperat astăzi ca o simplă nostalgie. Nostalgia, în acest caz, devine periculoasă pentru că estompează suferința și banalizează constrângerea.

Așadar, mi se pare o lipsă de respect ca tu, îmbrăcat într-o jachetă biker cu graffiti, în 2025, în plină libertate și în plină democrație, să vorbești despre Moș Gerilă și, mai mult, să-l proslăvești. Pentru că Moș Gerilă nu este o amintire frumoasă, ci una tristă. El nu evocă iubirea de țară, ci o perioadă în care această țară nu ne aparținea. Iar a-l invoca astăzi, cu lejeritate, înseamnă, ca să fiu discret, a confunda libertatea cu uitarea”, a scris Maurice Munteanu.

Tags:
Citește și...
Saveta Bogdan a dezvăluit ce pensie are după 45 de ani de muncă: “E foarte mică. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am” (VIDEO)
Monden
Saveta Bogdan a dezvăluit ce pensie are după 45 de ani de muncă: “E foarte mică. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am” (VIDEO)
Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
Monden
Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
Monden
Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
Monden
Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
Monden
Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
Elvira Deatcu, mărturisiri cutremurătoare despre depresie: Un om de televiziune important din România povestea că se trezea dimineața și nu se putea uita în oglindă
Monden
Elvira Deatcu, mărturisiri cutremurătoare despre depresie: Un om de televiziune important din România povestea că se trezea dimineața și nu se putea uita în oglindă
Andreea Esca și-a îndeplinit o dorință la Porumbacu de Sus: „O să se numească ‘a lu’ Escana’” (FOTO)
Monden
Andreea Esca și-a îndeplinit o dorință la Porumbacu de Sus: „O să se numească ‘a lu’ Escana’” (FOTO)
Oana Lis: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
Monden
Oana Lis: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
Scandal între Alex Bodi și Ramona Olaru: „Femeie pe interes. Urăsc falsitatea și perversitatea asta”. Reacția vedetei TV
Monden
Scandal între Alex Bodi și Ramona Olaru: „Femeie pe interes. Urăsc falsitatea și perversitatea asta”. Reacția vedetei TV
Dana Rogoz a vorbit despre o posibilă mutare din România. Motivul pentru care ar face acest pas cu familia: „Dacă ei ar avea nevoie…”
Monden
Dana Rogoz a vorbit despre o posibilă mutare din România. Motivul pentru care ar face acest pas cu familia: „Dacă ei ar avea nevoie…”
Ultima oră
17:06 - Una dintre reformele lui Ilie Bolojan, lovită în instanță. Curtea de Apel București suspendă reorganizarea ANCOM
17:00 - Rusia redeschide Teatrul din Mariupol, după ce au omorât zeci de persoane, bombardându-l. Autoritățile ucrainene îi acuză pe ruși că „dansează pe oase”
16:23 - Un soldat a fost condamnat la închisoare după ce și-a pierdut cumpătul la un meci de fotbal din Liga a IV-a. Ce acuzații i se aduc
16:00 - Saveta Bogdan a dezvăluit ce pensie are după 45 de ani de muncă: “E foarte mică. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am” (VIDEO)
15:27 - Alertă majoră: Eurostar a anunțat că toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles au fost anulate. Ce s-a întâmplat
15:04 - Criza climatică lovește din nou: bufnița polară, declarată dispărută regional în Suedia
14:59 - Moody’s a retrogradat capitala Ungariei. Agenția de rating a declarat Budapesta ca fiind „nerecomandată investițiilor”. Ce spune primarul Gergely Karácsony
14:30 - Vești bune pentru acești români. Noua lege a pensiilor din 2026 îi favorizează. Cine se află pe listă
14:13 - Revelion 2026 în Piața Alba Iulia: Spectacole multimedia și concerte live. Acessul este gratuit
14:12 - Aglomerație majoră pe DN 1 către munte. Ce rute alternative recomandă autoritățile (VIDEO)