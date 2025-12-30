De-a lungul anilor, pentru mulți români, Fuego a ajuns să fie asociat direct cu magia sărbătorilor de iarnă. În fiecare decembrie, artistul trăiește spiritul Crăciunului alături de public și transmite emoție prin fiecare apariție.

Recent însă, într-un interviu, care a luat pe toată lumea prin surprindere.

De ce îl preferă Fuego pe Moș Gerilă și nu pe Moș Crăciun

De curând, Paul Surugiu a oferit un interviu care nu a trecut deloc neobservat. Artistul nu a stat deloc pe gânduri și a intrat imediat în joc.

În cadrul discuției, a acceptat fără ezitare provocarea întrebărilor fulger. „Brad natural sau brad artificial?”, „Cozonac cu nucă sau cozonac Dubai?”, „ sau Crăciunul în turneu?”, „Vin fiert sau ciocolată caldă?”, „Împodobește, mamă, bradul sau Colindă pentru părinți” sunt câteva întrebări la care a răspuns artistul. Surpriza a apărut în momentul în care a fost întrebat „Moș Crăciun sau Moș Gerilă?”.

„Moș Gerilă, pentru că atunci eram mai respectuoși, mai iubitori de țară, vorbeam mai corect limba română și aveam o generozitate altfel decât cea din ziua de astăzi”, a declarant cântărețul pentru Euronews.

Cum au reacționat românii după declarația artistului

Afirmațiile sale au aprins imediat spiritele și au generat numeroase controverse. Reacțiile au curs una după alta, iar mediul online s-a umplut de opinii împărțite. Unii au văzut în declarația lui Fuego doar o nostalgie simplă și fără intenții negative. Alții însă au reacționat dur și au condamnat ferm punctul său de vedere. Interviul a ajuns și la Maurice Munteanu, care și-a exprimat fără rezerve nemulțumirea.