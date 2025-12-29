Ramona Olaru și Alex Bodi sunt în plin scandal, după ce acesta a făcut mai multe afirmații referitoare la vedetă. Fostul partener al Biancăi Drăgușanu a acuzat-o pe asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” că are anumite relații cu bărbați doar pentru a obține beneficii materiale și excursii. Drept răspuns, Ramona Olaru a dezvăluit pe rețelele de socializare alături de cine a plecat în vacanța din Florida.

Cu cine a plecat Ramona Olaru în vacanța din Florida

După ce a fost acuzată de Alex Bodi că merge în vacanță pe banii bărbaților, Ramona Olaru s-a filmat alături de prietena ei cu care a plecat în Florida. Vedeta a ținut să menționeze că amisa sa este „sponsorul”.

„Și bărbatul ăsta al meu care vorbește mult. Atât am putut de data asta. Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”, a mai spus Ramona Olaru, ironică, pe Instagram, făcând referire la declarațiile lui Alex Bodi.

De la ce a pornit scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi

Scandalul momentului, în care protagoniști sunt și Alex Bodi, a pornit după ce vedeta de televiziune a povestit că ea nu își mai dorește să aibă de a face cu bărbați săraci (financiar, spiritual și mental).

Ce acuzații a lansat Alex Bodi la adresa Ramonei Olaru

Alex Bodi a ținut să facă publică părerea sa despre declarația Ramonei Olaru, acuzând-o pe aceasta că banii sunt singurul aspect care o interesează într-o relație amoroasă.

„Și ea când se uită în oglindă și vorbește singură? Ce face? «Divele» astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow… dar na… sunt că le-au «cocoțat» unii… și le place mocăngeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele”, a spus fostul partener al Biancăi Drăgușanu.

Pentru Cancan, el a adăugat: „Nu am nimic personal cu nimeni, doar că urăsc falsitatea și perversitatea asta. Lejeritatea cu care vorbesc ele de bani și parte financiară, dar nimic de iubire sau ce aport au ele într-o relație! Un om cu bani selectează mereu femeile și poate avea ca ea 10 lunar. Dacă ea crede ca apărând la TV e vreo divă și unii trebuie să-i facă ei toate poftele, se înșeală amarnic. Și doar «săracii» cu câțiva euro o vor băga în seamă. Nu are ea sânge regal sau a trăit numai în medii habsburgice sau ludovice, să i se cuvina milionari.

O femeie independentă cum se crede ea trebuie sa vorbească altfel, mai ales la TV, dacă vrea sa fie un exemplu… Așa e doar un exemplu al femeilor pe interes. Și mai bine să-și vadă lungul nasului… Că trecutul ei nu e prea wow, nici escapadele ei cu unul, altul, prin vacanțe pentru bani! Nu toți suntem proști sau săraci cum ne crede ea. Sau ea să fie fie vreo specială sau vreun star cum se crede!”.

În plus, el a declarat că va mai face dezvăluiri din vremea în care Ramona Olaru era încă la Agronomie.