B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților

Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților

B1.ro
29 dec. 2025, 13:14
Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
Sursa foto: Instagram - @ramonna_olaru
Cuprins
  1. Cu cine a plecat Ramona Olaru în vacanța din Florida
  2. De la ce a pornit scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi
  3. Ce acuzații a lansat Alex Bodi la adresa Ramonei Olaru

Ramona Olaru și Alex Bodi sunt în plin scandal, după ce acesta a făcut mai multe afirmații referitoare la vedetă. Fostul partener al Biancăi Drăgușanu a acuzat-o pe asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” că are anumite relații cu bărbați doar pentru a obține beneficii materiale și excursii. Drept răspuns, Ramona Olaru a dezvăluit pe rețelele de socializare alături de cine a plecat în vacanța din Florida.

Cu cine a plecat Ramona Olaru în vacanța din Florida

După ce a fost acuzată de Alex Bodi că merge în vacanță pe banii bărbaților, Ramona Olaru s-a filmat alături de prietena ei cu care a plecat în Florida. Vedeta a ținut să menționeze că amisa sa este „sponsorul”.

„Și bărbatul ăsta al meu care vorbește mult. Atât am putut de data asta. Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”, a mai spus Ramona Olaru, ironică, pe Instagram, făcând referire la declarațiile lui Alex Bodi.

De la ce a pornit scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi

Scandalul momentului, în care protagoniști sunt Ramona Olaru și Alex Bodi, a pornit după ce vedeta de televiziune a povestit că ea nu își mai dorește să aibă de a face cu bărbați săraci (financiar, spiritual și mental).

Ce acuzații a lansat Alex Bodi la adresa Ramonei Olaru

Alex Bodi a ținut să facă publică părerea sa despre declarația Ramonei Olaru, acuzând-o pe aceasta că banii sunt singurul aspect care o interesează într-o relație amoroasă.

„Și ea când se uită în oglindă și vorbește singură? Ce face? «Divele» astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow… dar na… sunt că le-au «cocoțat» unii… și le place mocăngeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele”, a spus fostul partener al Biancăi Drăgușanu.

Pentru Cancan, el a adăugat: „Nu am nimic personal cu nimeni, doar că urăsc falsitatea și perversitatea asta. Lejeritatea cu care vorbesc ele de bani și parte financiară, dar nimic de iubire sau ce aport au ele într-o relație! Un om cu bani selectează mereu femeile și poate avea ca ea 10 lunar. Dacă ea crede ca apărând la TV e vreo divă și unii trebuie să-i facă ei toate poftele, se înșeală amarnic. Și doar «săracii» cu câțiva euro o vor băga în seamă. Nu are ea sânge regal sau a trăit numai în medii habsburgice sau ludovice, să i se cuvina milionari.

O femeie independentă cum se crede ea trebuie sa vorbească altfel, mai ales la TV, dacă vrea sa fie un exemplu… Așa e doar un exemplu al femeilor pe interes. Și mai bine să-și vadă lungul nasului… Că trecutul ei nu e prea wow, nici escapadele ei cu unul, altul, prin vacanțe pentru bani! Nu toți suntem proști sau săraci cum ne crede ea. Sau ea să fie fie vreo specială sau vreun star cum se crede!”.

În plus, el a declarat că va mai face dezvăluiri din vremea în care Ramona Olaru era încă studentă la Agronomie.

Tags:
Citește și...
Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
Monden
Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
Monden
Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
Elvira Deatcu, mărturisiri cutremurătoare despre depresie: Un om de televiziune important din România povestea că se trezea dimineața și nu se putea uita în oglindă
Monden
Elvira Deatcu, mărturisiri cutremurătoare despre depresie: Un om de televiziune important din România povestea că se trezea dimineața și nu se putea uita în oglindă
Andreea Esca și-a îndeplinit o dorință la Porumbacu de Sus: „O să se numească ‘a lu’ Escana’” (FOTO)
Monden
Andreea Esca și-a îndeplinit o dorință la Porumbacu de Sus: „O să se numească ‘a lu’ Escana’” (FOTO)
Oana Lis: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
Monden
Oana Lis: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
Scandal între Alex Bodi și Ramona Olaru: „Femeie pe interes. Urăsc falsitatea și perversitatea asta”. Reacția vedetei TV
Monden
Scandal între Alex Bodi și Ramona Olaru: „Femeie pe interes. Urăsc falsitatea și perversitatea asta”. Reacția vedetei TV
Dana Rogoz a vorbit despre o posibilă mutare din România. Motivul pentru care ar face acest pas cu familia: „Dacă ei ar avea nevoie…”
Monden
Dana Rogoz a vorbit despre o posibilă mutare din România. Motivul pentru care ar face acest pas cu familia: „Dacă ei ar avea nevoie…”
Dan Negru, mesaj dur după a doua zi de Crăciun: „Consumerismul nu e evoluție”
Monden
Dan Negru, mesaj dur după a doua zi de Crăciun: „Consumerismul nu e evoluție”
Lora, despre ultimul Crăciun cu mama sa: „Am trăit sărbătoarea în două planuri”
Monden
Lora, despre ultimul Crăciun cu mama sa: „Am trăit sărbătoarea în două planuri”
Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”
Monden
Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”
Ultima oră
14:01 - Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR
13:59 - Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
13:38 - Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
12:58 - Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: „Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism” (VIDEO)
12:36 - Fenomenul care a transformat litoralul românesc. Pe plaje, au apărut terase de nisip de peste un metru înălțime
12:16 - De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților? Ce spune fostul judecător Augustin Zegrean
11:56 - Cum poți refolosi resturile alimentare rămase de la Crăciun pentru a da viața unor noi preparate delicioase
11:45 - „Facem revoluție”. Ce au decis judecătorii în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu care a chemat oamenii să ia cu asalt Guvernul
11:12 - Tragedie în Mexic! 13 oameni au murit și alți aproape 100 au fost răniți, după ce un tren a deraiat
10:33 - Alertă! Județele din România care au rămas fără curent electric. Municipiul Câmpina, din nou fără apă potabilă