Un scandal de proporții ar fi avut loc la Mănăstirea Cernica, protagonist fiind chiar protagonsitul FCSB. Potrivit declarațiilor fostului călugăr Iustin Deică, totul ar fi pornit de la dorința neobișnuită pe care a avut-o Gigi Becali.

Ce dorință neobișnuită a avut Gigi Becali

Potrivit relatărilor publice a lui Iustin Deică, Gigi Becali ar fi ignorat rânduiala bisericească, cerând să fie împărtășit în altar, lucru permis doar fețelor bisericești. Cererea patronului FCSB ar fi fost făcută în timp ce alți credincioși așteptau la rând, Gigi Becali menționând chiar și o dezlegare specială primită de la nimeni altul decât Patriarhul Daniel.

„Acest dialog s-a purtat între mine și binecunoscutului Gigi Becali acum un an de zile, dar e foarte important să știți contextul acestei conversații. Gigi Becali nu știu cum a făcut, cum a reușit, că l-a convins pe Patriarhul Daniel – parcă e greu de ghicit cum a reușit (n.r. aluzie la faptul că i-a dat bani) – l-a convins pe Patriarh și l-a chemat el însuși în Sfântul Altar și l-a împărtășit.

Nu numai că Patriarhul l-a împărtășit în Sfântul Altar, dar a obținut și o binecuvântare generală să se împărtășească oricând și oriunde, la orice biserică, la orice mănăstire, să se împărtășească pentru că el e Gigi Becali, nu-i așa”, spune ironic călugărul Iustin Deică pe .

Cum a reacționat Gigi Becali când Iustin Deică a refuzat să îi îndeplinească dorința

Iustin Deică afirmă că a fost singurul călugăr care s-a opus dorinței lui Gigi Becali, motiv pentru care l-a abordat direct pentru a-i comunica refuzul. Patronul FCSB nu a fost încântat de opoziție, iar de acolo, nu a mai fost mult până ce un conflict a luat naștere între el și fostul călugăr.

Iustin Deică explică că a încercat să respecte strict regulile bisericești, ceea ce nu a făcut decât să-i atragă reacții dure, atât din partea lui Becali, cât și a altor preoți.

„Și Becali evident că a venit la Mănăstirea Cernica cu astfel de apucături și eu m-am opus. Când vine vorba despre doctrină, despre învățătura de credință, eu nu fac absolut nicio concesie. L-am înfruntat pur și simpu. I-am spus că nu are voie să se împărtășească în Sfântul altar. Aproape că l-am luat de mână și i-am spus să meargă să se împărtășească alături de ceilalți credincioși.

Nu vă zic cu preoții ce scandal am avut, că au sărit la mine că ce treabă am eu, că cine sunt eu? Și Becali la fel mă lua: cine ești tu? Ești un amărât de diacon? Cum îți permiți tu?”, a mai spus călugărul.

Cum a rămas relația dintre Gigi Becali și fostul călugăr, Iustin Deică

După conflict, Gigi Becali ar fi promis că nu va mai reveni la Mănăstirea Cernica. Ulterior, acesta s-ar fi întors și și-ar fi cerut iertare. Patronul FCSB a primit iertarea pe care o căuta, însă dorințele și năravurile sale au rămas neschimbate și continuă să fie încurajate de membri ai Bisericii Ortodoxe Române.

„Ulterior, a venit în Sfântul Altar și și-a cerut iertare, l-am iertat din toată inima, dar nu merita iertare pentru că, pe data de 4 octombrie, când am intervenit să combat ereziile și apucăturile ecumeniste ale lui Stăniloae (n.r. un preot canonizat, chiar dacă a fost apropiat de Mișcarea Legionară), ce credeți? El era în Sfântul Altar cu patriarhul.

Eu am vrut să fac aceste postări nu ca să mă răzbun pe Becali, pentru că l-am iertat din toată inima, dar eu am vrut să fac aceste postări în contextul în care patriarhul acesta – e greu să spun că e – m-a caterisit, m-a exclus din monahism și mi-a interzis să mai port această haină pe care încă o am pe mine pentru că am îndrăznit… că cine sunt eu, domnule, să demasc ereziile și apucăturile ecumeniste ale Stăniloae?”, a mai povestit călugărul Iustin Deică.