B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Gigi Becali, scandal monstru în biserică. Ce dorință neobișnuită ar fi avut patronul FCSB

Gigi Becali, scandal monstru în biserică. Ce dorință neobișnuită ar fi avut patronul FCSB

B1.ro
30 dec. 2025, 19:05
Gigi Becali, scandal monstru în biserică. Ce dorință neobișnuită ar fi avut patronul FCSB
Gigi Becali. Sursa Foto: SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Ce dorință neobișnuită a avut Gigi Becali
  2. Cum a reacționat Gigi Becali când Iustin Deică a refuzat să îi îndeplinească dorința 
  3. Cum a rămas relația dintre Gigi Becali și fostul călugăr, Iustin Deică

Un scandal de proporții ar fi avut loc la Mănăstirea Cernica, protagonist fiind chiar protagonsitul FCSB. Potrivit declarațiilor fostului călugăr Iustin Deică, totul ar fi pornit de la dorința neobișnuită pe care a avut-o Gigi Becali.

Ce dorință neobișnuită a avut Gigi Becali

Potrivit relatărilor publice a lui Iustin Deică, Gigi Becali ar fi ignorat rânduiala bisericească, cerând să fie împărtășit în altar, lucru permis doar fețelor bisericești. Cererea patronului FCSB ar fi fost făcută în timp ce alți credincioși așteptau la rând, Gigi Becali menționând chiar și o dezlegare specială primită de la nimeni altul decât Patriarhul Daniel.

„Acest dialog s-a purtat între mine și binecunoscutului Gigi Becali acum un an de zile, dar e foarte important să știți contextul acestei conversații. Gigi Becali nu știu cum a făcut, cum a reușit, că l-a convins pe Patriarhul Daniel – parcă e greu de ghicit cum a reușit (n.r. aluzie la faptul că i-a dat bani) – l-a convins pe Patriarh și l-a chemat el însuși în Sfântul Altar și l-a împărtășit.

Nu numai că Patriarhul l-a împărtășit în Sfântul Altar, dar a obținut și o binecuvântare generală să se împărtășească oricând și oriunde, la orice biserică, la orice mănăstire, să se împărtășească pentru că el e Gigi Becali, nu-i așa”, spune ironic călugărul Iustin Deică pe TikTok.

Cum a reacționat Gigi Becali când Iustin Deică a refuzat să îi îndeplinească dorința 

Iustin Deică afirmă că a fost singurul călugăr care s-a opus dorinței lui Gigi Becali, motiv pentru care l-a abordat direct pentru a-i comunica refuzul. Patronul FCSB nu a fost încântat de opoziție, iar de acolo, nu a mai fost mult până ce un conflict a luat naștere între el și fostul călugăr.

Iustin Deică explică că a încercat să respecte strict regulile bisericești, ceea ce nu a făcut decât să-i atragă reacții dure, atât din partea lui Becali, cât și a altor preoți.

„Și Becali evident că a venit la Mănăstirea Cernica cu astfel de apucături și eu m-am opus. Când vine vorba despre doctrină, despre învățătura de credință, eu nu fac absolut nicio concesie. L-am înfruntat pur și simpu. I-am spus că nu are voie să se împărtășească în Sfântul altar. Aproape că l-am luat de mână și i-am spus să meargă să se împărtășească alături de ceilalți credincioși.

Nu vă zic cu preoții ce scandal am avut, că au sărit la mine că ce treabă am eu, că cine sunt eu? Și Becali la fel mă lua: cine ești tu? Ești un amărât de diacon? Cum îți permiți tu?”, a mai spus călugărul.

Cum a rămas relația dintre Gigi Becali și fostul călugăr, Iustin Deică

După conflict, Gigi Becali ar fi promis că nu va mai reveni la Mănăstirea Cernica. Ulterior, acesta s-ar fi întors și și-ar fi cerut iertare. Patronul FCSB a primit iertarea pe care o căuta, însă dorințele și năravurile sale au rămas neschimbate și continuă să fie încurajate de membri ai Bisericii Ortodoxe Române.

„Ulterior, a venit în Sfântul Altar și și-a cerut iertare, l-am iertat din toată inima, dar nu merita iertare pentru că, pe data de 4 octombrie, când am intervenit să combat ereziile și apucăturile ecumeniste ale lui Stăniloae (n.r. un preot canonizat, chiar dacă a fost apropiat de Mișcarea Legionară), ce credeți? El era în Sfântul Altar cu patriarhul.

Eu am vrut să fac aceste postări nu ca să mă răzbun pe Becali, pentru că l-am iertat din toată inima, dar eu am vrut să fac aceste postări în contextul în care patriarhul acesta – e greu să spun că e patriarh – m-a caterisit, m-a exclus din monahism și mi-a interzis să mai port această haină pe care încă o am pe mine pentru că am îndrăznit… că cine sunt eu, domnule, să demasc ereziile și apucăturile ecumeniste ale Stăniloae?”, a mai povestit călugărul Iustin Deică.

Tags:
Citește și...
Justin Bieber cere schimbări uriașe în industria muzicală! Dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în spatele scenei: „Ceea ce mi s-a întâmplat a fost real”
Monden
Justin Bieber cere schimbări uriașe în industria muzicală! Dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în spatele scenei: „Ceea ce mi s-a întâmplat a fost real”
Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”
Monden
Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”
Saveta Bogdan a dezvăluit ce pensie are după 45 de ani de muncă: “E foarte mică. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am” (VIDEO)
Monden
Saveta Bogdan a dezvăluit ce pensie are după 45 de ani de muncă: “E foarte mică. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am” (VIDEO)
Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
Monden
Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
Monden
Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
Monden
Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
Monden
Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
Elvira Deatcu, mărturisiri cutremurătoare despre depresie: Un om de televiziune important din România povestea că se trezea dimineața și nu se putea uita în oglindă
Monden
Elvira Deatcu, mărturisiri cutremurătoare despre depresie: Un om de televiziune important din România povestea că se trezea dimineața și nu se putea uita în oglindă
Andreea Esca și-a îndeplinit o dorință la Porumbacu de Sus: „O să se numească ‘a lu’ Escana’” (FOTO)
Monden
Andreea Esca și-a îndeplinit o dorință la Porumbacu de Sus: „O să se numească ‘a lu’ Escana’” (FOTO)
Oana Lis: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
Monden
Oana Lis: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
Ultima oră
20:01 - Destinații de Revelion luate cu asalt! Avioanele și trenurile sunt pline de oameni: „Nu avem bani să-l facem în România”
19:41 - Mai multe firme de curierat din țară, luate la verificat de polițiști. Ce au găsit autoritățile în colete
19:15 - Cum află oamenii de la sat dacă urmează ploi, secetă sau ierni grele. Metoda veche de sute de ani care încă funcționează
18:26 - Dmitri Medvedev, mesaj de amenințare pentru Zelenski: „«Doamna cu coasa» îi suflă în ceafă ticălosului”
18:18 - Un român a arătat cât câștigă ca asistent medical în Germania. Surpriza uriașă din fluturașul de salariu (VIDEO)
17:34 - Justin Bieber cere schimbări uriașe în industria muzicală! Dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în spatele scenei: „Ceea ce mi s-a întâmplat a fost real”
17:27 - Un român, autorul unui atac la metroul din Paris. Cum a reacționat bărbatul la sosirea autorităților
17:06 - Una dintre reformele lui Ilie Bolojan, lovită în instanță. Curtea de Apel București suspendă reorganizarea ANCOM
17:00 - Rusia redeschide Teatrul din Mariupol, după ce a omorât zeci de persoane, bombardându-l. Autoritățile ucrainene îi acuză pe ruși că „dansează pe oase”
16:23 - Un soldat a fost condamnat la închisoare după ce și-a pierdut cumpătul la un meci de fotbal din Liga a IV-a. Ce acuzații i se aduc