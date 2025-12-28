Brigitte Bardot, sex simbol, stea a cinematografiei franceze și înfocată apărătoare a drepturilor animalelor, la vârsta de 91 de ani. Fanii vin la faimoasa sa reședință, La Madrague, din Saint-Tropez, în sudul Franței, să-i aducă un ultim omagiu.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute .

Brigitte Bardot, filme, apoi activism pentru drepturile animalelor

Brigitte Bardot a lăsat în urmă aproximativ 50 de filme și s-a retras din lumea cinematografiei în culmea gloriei, acum mai bine de 50 de ani, pentru a se dedica apărării drepturilor animalelor.

În ultimii ani, Brigitte Bardot a locuit în sudul Franței, între La Madrague și o a doua casă, La Garrigue.

„Acum trăiesc ca o fermieră cu oile mele, caprele mele, porcii mei, măgarul meu și poneiul meu, toți câinii mei, pisicile mele”, declara ea în luna mai.

Brigitte Bardot s-a implicat și în România, prin Fundația Brigitte Bardot, condamnând uciderea câinilor fără stăpân.

Președintele Franței, reacție la moartea lui Brigitte Bardot

„Filmele ei, vocea ei, faima ei orbitoare, inițialele ei, durerile ei, pasiunea ei generoasă pentru animale, chipul ei care a devenit Marianne – Brigitte Bardot a întruchipat o viață de libertate.

O existență franceză, o strălucire universală. Ne-a atins. Plângem o legendă a secolului”, a reacționat președintele Franței, Emmanuel Macron, într-o postare pe X.