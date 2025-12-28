B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)

Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)

Traian Avarvarei
28 dec. 2025, 22:51
Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
+ 17 poze | Vezi galeria
Cuprins
  1. Brigitte Bardot, filme, apoi activism pentru drepturile animalelor
  2. Președintele Franței, reacție la moartea lui Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, sex simbol, stea a cinematografiei franceze și înfocată apărătoare a drepturilor animalelor, a murit la vârsta de 91 de ani. Fanii vin la faimoasa sa reședință, La Madrague, din Saint-Tropez, în sudul Franței, să-i aducă un ultim omagiu.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute AICI.

Brigitte Bardot, filme, apoi activism pentru drepturile animalelor

Brigitte Bardot a lăsat în urmă aproximativ 50 de filme și s-a retras din lumea cinematografiei în culmea gloriei, acum mai bine de 50 de ani, pentru a se dedica apărării drepturilor animalelor.

În ultimii ani, Brigitte Bardot a locuit în sudul Franței, între La Madrague și o a doua casă, La Garrigue.

„Acum trăiesc ca o fermieră cu oile mele, caprele mele, porcii mei, măgarul meu și poneiul meu, toți câinii mei, pisicile mele”, declara ea în luna mai.

Brigitte Bardot s-a implicat și în România, prin Fundația Brigitte Bardot, condamnând uciderea câinilor fără stăpân.

Președintele Franței, reacție la moartea lui Brigitte Bardot

„Filmele ei, vocea ei, faima ei orbitoare, inițialele ei, durerile ei, pasiunea ei generoasă pentru animale, chipul ei care a devenit Marianne – Brigitte Bardot a întruchipat o viață de libertate.

O existență franceză, o strălucire universală. Ne-a atins. Plângem o legendă a secolului”, a reacționat președintele Franței, Emmanuel Macron, într-o postare pe X.

Tags:
Citește și...
Elvira Deatcu, mărturisiri cutremurătoare despre depresie: Un om de televiziune important din România povestea că se trezea dimineața și nu se putea uita în oglindă
Monden
Elvira Deatcu, mărturisiri cutremurătoare despre depresie: Un om de televiziune important din România povestea că se trezea dimineața și nu se putea uita în oglindă
Andreea Esca și-a îndeplinit o dorință la Porumbacu de Sus: „O să se numească ‘a lu’ Escana’” (FOTO)
Monden
Andreea Esca și-a îndeplinit o dorință la Porumbacu de Sus: „O să se numească ‘a lu’ Escana’” (FOTO)
Oana Lis: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
Monden
Oana Lis: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun, cu dureri, cu lipsuri”
Scandal între Alex Bodi și Ramona Olaru: „Femeie pe interes. Urăsc falsitatea și perversitatea asta”. Reacția vedetei TV
Monden
Scandal între Alex Bodi și Ramona Olaru: „Femeie pe interes. Urăsc falsitatea și perversitatea asta”. Reacția vedetei TV
Dana Rogoz a vorbit despre o posibilă mutare din România. Motivul pentru care ar face acest pas cu familia: „Dacă ei ar avea nevoie…”
Monden
Dana Rogoz a vorbit despre o posibilă mutare din România. Motivul pentru care ar face acest pas cu familia: „Dacă ei ar avea nevoie…”
Dan Negru, mesaj dur după a doua zi de Crăciun: „Consumerismul nu e evoluție”
Monden
Dan Negru, mesaj dur după a doua zi de Crăciun: „Consumerismul nu e evoluție”
Lora, despre ultimul Crăciun cu mama sa: „Am trăit sărbătoarea în două planuri”
Monden
Lora, despre ultimul Crăciun cu mama sa: „Am trăit sărbătoarea în două planuri”
Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”
Monden
Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere. Pe celelalte le-a mâncat
Monden
Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere. Pe celelalte le-a mâncat
Preparatul de Crăciun de care Lidia Buble nu se atinge sub nicio formă: „Nu îmi place gustul, efectiv”
Monden
Preparatul de Crăciun de care Lidia Buble nu se atinge sub nicio formă: „Nu îmi place gustul, efectiv”
Ultima oră
23:59 - Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la vârsta de 80 de ani
23:32 - SUA: Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit (VIDEO)
22:54 - A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de Nicușor Dan de Ziua Națională
22:14 - Întâlnire decisivă Trump – Zelenski pe tema planului de pace. Înainte, Trump a vorbit la telefon cu Putin (VIDEO)
21:43 - Investiții de 520 de milioane de euro în rețeaua de apă-canal a județului Ilfov: „Proiectul a ajuns la un stadiu de implementare de peste 80%” (VIDEO)
21:26 - Ilfov: 80 de milioane de euro, fonduri europene, sunt în execuție în infrastructura educațională. Ce investiții se fac (VIDEO)
21:05 - Zeci de autobuze electrice în Ilfov. Ștefan Rădulescu: „Am reușit cu primăriile și președintele CJ, Hubert Thuma, să accesăm încă 40 de milioane de euro pentru a dezvolta transportul public verde” (VIDEO)
20:44 - Ștefan Rădulescu (CJ Ilfov): „Avem undeva la 150 de milioane de euro care merg în infrastructura de drumuri județene, în acest moment” (VIDEO)
20:24 - CJ Ilfov, ajutor pentru veterani și deținuții politic. Dumitrache: „E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma” (VIDEO)
19:59 - Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere și-a recunoscut vina. Noi date din anchetă