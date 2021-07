Ce pensie primește Gigi Becali de la Parlamentul European

Gigi Becali (63 de ani) a primit un telefon neașteptat de la Parlamentul European. A fost întrebat dacă vrea să primească pensie pentru mandatul de 4 ani.

Omul de afaceri a acceptat pensia de la Bruxelles, în valoare de 2.500 de euro. El a primit propunerea chiar în ziua sa de naștere. Mai mult, Becali are așteptări și din partea statului român, pentru un an de zile în care a fost membru al Parlamentului României.

Încă 4.000 de lei lunar ar urma să primească lunar Becali, informează XNS.

„Am făcut o mare greşeală că m-am retras din mandatul de europarlamentar, că nu aveau curajul să facă asta. M-am retras, am zis că vreau să lupt pentru ţara mea. Am ieşit, iar de acum încolo vreau să lupt pentru familia mea. Nu mi-am dat seama, am fost un idealist şi am greşit.

Îmi pare rău că m-am retras din mandatul de europarlamentar. Acum, am pus nişte avocaţi să se intereseze dacă pot să îmi reiau mandatul, pentru că demisia eu nu mi-am dat-o de acolo”, a declarat Becali după ce a plecat din Parlamentul European.

Patronul FCSB a fost europarlamentar în perioada iunie 2009 – decembrie 2012.