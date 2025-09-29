B1 Inregistrari!
Cristina Bâtlan, declarații impresionante: „Trauma are nevoie de vindecare". Ce spune femeia de afaceri despre o nouă căsătorie

Cristina Bâtlan, declarații impresionante: „Trauma are nevoie de vindecare”. Ce spune femeia de afaceri despre o nouă căsătorie

Elena Boruz
29 sept. 2025, 14:59
Cristina Bâtlan, declarații impresionante: „Trauma are nevoie de vindecare”. Ce spune femeia de afaceri despre o nouă căsătorie
Sursa Foto: Instagram/ @cristinabatlan
Cuprins
  1. Cristina Bâtlan: „Încă aștept acea pasiune pe care o vedem în filme”
  2. Care este cea mai mare teamă a Cristrinei Bâtlan

Cristian Bâtlan a făcut confesiuni impresionante. Femeia de afaceri a dezvăluit cum vede ideea unei noi căsătorii, după ce a trecut printr-un divorț.

Afacerista a vorbit și despre modul în care a reușit să înțeleagă că libertatea este lucrul cel mai de preț într-o relație, dar și despre temerile ei cele mai mari.

Cristina Bâtlan: „Încă aștept acea pasiune pe care o vedem în filme”

Femeia de afaceri a povestit că prin intermediul meditației a reușit să înțeleagă diferit multe lucruri, în ceea ce privește viața de cuplu. De asemenea, întrebată fiind despre o posibilă căsătorie, având în vedere că în urmă cu doi ani, iubitul ei, Petru, a cerut-o de soție, la Veneția, aceasta a spus că pentru ea iubirea nu se măsoară într-o ceremonie.

Mai mult, aceasta a subliniat că experiența unui divorț este una destul de traumatizantă, iar vindecarea necesită mult timp.

„Am ajuns prin meditație, prin multe ore de introspecție și rugăciune să înțeleg că iubirea este inclusivă, nu exclusivă. Am înțeles că iubirea nu are ego, nu înseamnă control. Când iubești cu adevărat, vrei ca celălalt să fie fericit, chiar dacă drumul lui nu e mereu identic cu al tău. Libertatea este cel mai frumos dar într-o relație. Cea mai mare încercare este de a fi singură fără vreo relație… vreau să experimentez, să înțeleg cât de confortabilă sunt cu mine și atât! Cred că mi-e teamă de un nou divorț! Divorțul e un abandon care ne rănește. Trauma are nevoie de vindecare!

Pentru mine, căsătoria este mai mult despre suflete decât despre acte. Am trecut printr-o viață întreagă de experiențe și azi cred că iubirea se măsoară în fiecare zi, în gesturile mărunte, nu neapărat într-o ceremonie. Important e cum trăiești iubirea, nu cum o sărbătorești. Îmi doresc alături un om de care să mă îndrăgostesc în fiecare zi, căruia să îi spun „da” în fiecare zi. Încă aștept acea pasiune pe care o vedem în filme…”, a mărturisit Cristina Bâtlan pentru Viva.

Care este cea mai mare teamă a Cristrinei Bâtlan

Cristina a povestit și faptul că se află într-o „mare aventură”, deoarece s-a implicat într-un domeniu nou pentru ea. Aceasta și-a deschis o nouă afacere, care o pune la încercare zilnic.
Cât despre temeri, fondatoarea „Musette” a mărturisit că cea mai mare frică a sa este să nu cumva să îi dezamăgească pe cei care sunt cu adevărat importanți pentru ea.
„Am ales să pornesc într-o nouă mare aventură, Chanand un start up într-un domeniu de skincare – spun aventură pentru că aveam de toate: succes, recunoaștere, bunăstare…
Teama mea cea mai mare este să nu dezamăgesc oamenii pe care îi iubesc. Dar am învățat să transform frica în motivație. Cea mai mare satisfacție este să privesc în urmă și să văd drumul parcurs: un brand construit de la zero, un fiu minunat, parteneri de încredere, o viață plină de sens. Și cred că tot ceea ce este mai frumos abia urmează”, a adăugat femeia.
