Cristina Bâtlan, una dintre cele mai cunoscute din România, a făcut mărturisiri impresionante! Vedeta a povestit cum au reușit ea și fostul soț, Roberto Bâtlan, să gestioneze relația profesională, deși erau despărțiți.

Cristina și Roberto au divorțat după mai bine de 25 de ani de căsnicie, însă din punct de vedere profesional cei doi au continuat să colaboreze.

Cum au reușit să fie colaboratori, deși divorțaseră

a mărturisit că, deși a fost foarte dificil să poată continua colaborarea profesională, fără a se implica emoțional, până la urmă au reușit, deoarece afacerea Musette era „copilul” lor. De asemenea, femeia a precizat că acest lucru a fost cu adevărat o lecție a maturității pe care și-a însușit-o.

„A fost un proces dificil, dar am învățat că, atunci când te respecți pe tine, găsești resurse și pentru a păstra echilibrul profesional. Mi-a luat ceva timp… Musette era copilul nostru comun și am avut grijă să nu lăsăm emoțiile să rănească brandul. A fost o lecție de maturitate și de forță interioară. Musette este o comunitate minunată, nu doar un brand de modă”, a povestit Cristina Bâtlan pentru

Ce lecții a învățat cât timp a „rumegat” ideea divorțului

Cristina și Roberto au divorțat abia după doi ani de la primul gând de separare. Femeia a mărturisit că a învățat numeroase lecții, cât timp s-a gândit la această decizie.

Răbdarea este cap de listă, însă faptul că a reușit să înțeleagă că schimbarea, de cele mai multe ori, înseamnă un nou început, a fost extrem de important.

„Am învățat răbdarea. Am descoperit că, uneori, trebuie să lași timpul să-ți arate direcția, că nu toate răspunsurile vin imediat. Am învățat să mă ascult mai bine și să accept că schimbarea nu înseamnă un eșec, ci un nou început. Mă bucur că am reușit să trec peste toate obstacolele pe care ni le punem singuri, dar și peste cele impuse de societate, să fiu altfel de cum se obișnuia… fără gelozii, scandal, reproșuri, lupte de orgolii”, a adăugat Cristina.

Cum s-a redescoperit Cristina Bâtlan după divorț

Jurata de la „Imperiul Leilor” a povestit că a ajutat-o foarte mult călătoria din India, pentru a se regăsi după divorț. Acolo s-a conectat cu Divitatea, iar acest lucru i-a oferit liniște și putere spirituală.

„Așa a fost atunci, s-a întâmplat să merg în India, însă oricare mănăstire îți oferă acel spațiu de liniște în care poți să te conectezi cu Divinitatea. India m-a învățat simplitatea și puterea spirituală. Am descoperit că liniștea nu vine din exterior, ci din interior. Că, oricât de agitată ar fi lumea, dacă ești în pace cu tine, totul capătă sens. A fost o călătorie care mi-a schimbat felul de a privi viața”, a mai spus femeia de afaceri.

Care a fost primul job al Cristinei Bâtlan

Acum se bucură de un real succes în lumea afacerilor, însă lucrurile nu au stat dintotdeauna la fel de bine. În adolescență, Cristina a avut un job normal pentru a câștiga bani de buzunar. Într-un interviu acordat în urmă cu doi ani, femeia a precizat că a vândut ziare, iar acest lucru a ajutat-o pentru a-și învinge teama.

„A fost o lecție enormă și importantă pentru mine, că am luat contact cu strada, mi-am învins frica, mi-am învins ego-ul pentru că nu era de nasul meu să vând ziare, părinții mei nu îmi dădeau voie să fac asta. Însă, cum au plecat în weekend, cum eu m-am dus și am vândut un ziar de teatru, adică un ziar de artă. Eram în liceu, cred că eram în clasa a 9-a”, a spus la acea vreme Cristina Bâtlan, pentru revista