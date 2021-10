Cine e și cum arată soțul Magdei Pălimariu. Vedeta PRO TV s-a căsătorit în secret

Magda Pălimariu s-a căsătorit în secret la sfârșitul lunii august. Prezentatoarea meteo de la PRO TV a vorbit abia acum despre căsătorie.

Într-un interviu acordat pentru VIVA!, Magda Pălimariu a spus că trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Ionuț Eriksen. Acesta este președintele Camerei de Comerț din Norvegia.

Magda Pălimariu: „Nunta a fost imediat după ziua mea de naștere”

„Nu am simțit niciodată nevoia să vorbesc atât de amănunțit despre viața personală, nu pentru că aș avea ceva de ascuns, ci pentru că respect omul de lângă mine. Pandemia ne-a restricționat pe mulți, din multe puncte de vedere, iar planurile nu și-au mai avut rostul. Cel puțin eu asta am învățat în ultimul an… să nu-mi mai fac planuri. Așa că am făcut cununia civilă, urmată de cea religioasă – pentru că era importantă pentru noi, iar ziua s-a încheiat cu o petrecere. Totul a fost imediat după ziua mea de naștere”, a declarat ea pentru VIVA!

Cei doi au plecat imediat după nuntă în luna de miere, în Norvegia, la familia mirelui.

„Atât de mult iubesc să călătoresc, încât chiar mi-aș dori, literalmente, o LUNĂ de miere. Nu, nu am avut o lună de miere, dar am reușit să plecăm câteva zile, înainte de nuntă, în Marbella, iar după căsătorie am fost un pic la Iași și, apoi, direct în Norvegia. Urmează să plecăm din nou în Marbella (locul nostru preferat), însă vrem să vedem cum evoluează restricțiile. Punem siguranța pe primul loc”, a mai povestit vedeta.

Magda Pălimariu a anunțat că-și păstrează numele neschimbat în spațiul public, deși în buletin este trecut acum și numele soțului. „Nu mi-am schimbat numele după căsătorie. Doar pe buletin e schimbat deja, dar în viața publică rămân tot Magda Pălimariu”, a mai spus vedeta.