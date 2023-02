Codin Maticiuc povestește despre una dintre situațiile care i-au pus viața în pericol de-a lungul timpului: „A vrut să mă taie”

Codin Maticiuc nu a avut o tinerețe prea liniștită, motiv pentru care a fost pus în situații din care nu credea că va mai ieși întreg. Filmele a jucat de-a lungul anilor l-au pus în situații destul de neplăcute, însă, viața reală „bate filmul”.

Codin Maticiuc, atacat în parcul Herăstrău

În cel mai recent interviu acordat în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, Codin Maticiuc a vorbit despre cea mai periculoasă situație în care s-a aflat vreodată. Actorul care deține rolul unui interlop în serialul „Clanul”, de pe Pro TV, a fost fugărit cu un cuțit prin parcul Herăstrău.

Din declarațiile făcute de Maticiuc reiese că a încercat să se lupte cu agresorul său, de care a scăpat cu greu.

„Au fost multe, multe situații periculoase. Acum mai mulți ani, am fost implicat într-o altercație undeva prin Herăstrău în care un tip a vrut să mă taie cu un cuțit. A fost foarte greu, am scăpat cu greu cu viață. M-a fugărit, m-a prins…A fost îngrozitor până am reușit să scap. Am avut tot felul de nenorociri, de bătăi. Cred că e și drăguț să ai ce să povestești”, a povestit Codin Maticiuc în cadrul unui interviu acordat în emisiunea La Măruță.

De când și-a întemeiat o familie, Codin Maticiuc este mult mai responsabil

, ”Craiul de Dorobanți” nu își mai permite să nu ia viața în serios. Astfel că, cele mai intense senzații le-a trăit Ulterior, a devenit mult mai liniștit și asumat.

Codin Maticiuc are două fetițe, iar partenera actorului mai are un băiat dintr-o altă relație. Chiar dacă nu este băiatul lui biologic, actorul îl consideră pe acesta tot copilul său și mereu îl prezintă ca fiind fiul său.