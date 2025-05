Cornelia și Lupu Rednic, țepuiți de un organizator de evenimente: „Sunt oameni cu asemenea caractere”. Reacția bizară a primarului

Cornelia și Lupu Rednic au dat în judecată un organizator de evenimente pentru că nu i-a plătit după un concert susținut acum doi ani la zilele orașul Luduș, din județul Mureș.

Primăria orașului a plătit banii către respectiva firmă, dar firma n-a mai trimis apoi banii artiștilor. Cornelia și Lupu Rednic spun că patronul în cauză prinde diverse contracte cu primăriile din țară, prin alte firme pe care le are, și obișnuiește să dea astfel de țepe. Culmea, după ce primarul a fost informat, tot cu patronul respectiv a încheiat contract și la ziua orașului din anul următor.

Cornelia și Lupu Rednic n-au fost plătiți pentru o cântare. Ei au ajuns în instanță

„Obișnuiește să dea țepele artiștilor. Noi n-am știut lucrurile acestea și iată că ne-am luat-o și noi. Adică am muncit și n-am fost plătiți. Am prestat servicii artistice la zilele orașului, în Luduș, cu mai mulți artiști. Am înțeles că mai mulți interpreți nu și-au luat banii, dar nu știu dacă fiecare și în ce formă și-a cerut drepturile. Dacă au mers și ei în instanță, nu știu ce să spun. Dar omul ăsta nici măcar n-a mai răspuns la telefoane, nimic.

Am sunat la primărie, că noi ne-am interesat, banii către firma lui, pentru noi au fost virați, doar că noi n-am mai fost plătiți. Nu a încercat să ia legătura cu noi nici după intentarea procesului. Nici măcar nu-l interesează. Sunt oameni cu asemenea caractere. Ce să le făcem? Asta e. Eu cred că justiția își va face treaba.

Cred că asta s-a întâmplat acum doi ani de zile. De atunci, așteptăm să fim plătiți. Eu sper ca omul ăsta, cineva să-l și să-l pedepsească și să-l tragă la răspundere. Pentru că nu-i normal așa ceva. E de anul trecut intentat procesul de noi”, a povestit Cornelia Rednic, pentru

Primarul a încheiat contract tot cu patronul țepar

Culmea, povestește artista, acel primar l-a angajat tot pe patronul țepar pentru festivalul din anul următor, 2024: „În loc să dea la o firmă serioasă, i-a dat tot lui spectacolul de zilele orașului. Noi nu știm ce se întâmplă exact, dar bănuim. Adică te gândești logic. Noi l-am sunat. Deci soțul meu, Lupu, l-a sunat pe domn primar, a vorbit cu dumnealui și… nicio treabă. În anul următor au luat aceeași firmă. Adică îți dai seama ce fel de oameni”.

Ce spune patronul acuzat că dă țepe

Fanatik i-a cerut un punct de vedere patronului, care a afirmat: „Eu refuz să răspund răutăților domnilor Rednic. Să nu vă supărați, dar refuz. Văd că ei pun presiune pe mine. Pot să pună presiune că nu răspund la genul acesta de activități, la presiunea asta constantă. Nu știu despre ce vorbesc dânșii. Sunt oameni foarte ciudați, așa că mă abțin să răspund. Eu n-am la nimeni datorie și asta e viața, ăsta e răspunsul”.