CRBL se întoarce în România, după șase ani de locuit în Spania. Artistul o să stea cu chirie

În urmă cu șase ani, CRBL și familia lui a decis că este momentul să facă o schimbare majoră în viața lor, astfel că au plecat în Spania. Artistul a anunțat că revine în România, unde o să stea cu chirie.

Soția lui CRBL vrea să dechidă o școală de dans în România

În cadrul unei emisiuni TV, CRBL a dezvăluit că nu mai vrea să locuiască în Spania, nici el și nici familia lui, astfel că se întorc în România. Mai mult, artistul a explicat că o să stea în chirie, iar luna în care o să se mute definitv în țară este septembrie.

Bineînțeles, CRBL are un motiv foarte bine întemeiat, astfel că în timp ce el vrea să facă muzică și să se ocupe foarte mult de domeniul profesional, soția lui vrea să deschidă o școală de dans, iar în ceea ce ține de fiica lor, o să meargă la școală aici, în România.

„Azi-noapte am stat și am făcut și azi-dimineață am luat decizia de a reveni pe plaiuri mioritice. Din septembrie, suntem din nou în țară. Vreau să fac muzică, am niște proiecte. Vreau să continui ce am început, că mai am de spus și de arătat. (…) Am făcut demersurile pentru fiica mea de 12 ani. Astăzi a avut un test, să vadă la ce nivel este. Am fost la școală cu ea și a trebuit să-i facă un test de evaluare, să vadă unde o încadrează. Se întoarce la aceeași școală.”, a declarat CRBL în cadrul unei emisiuni TV.

Artistul își face griji pentru cum va muta toate lucrurile în România

Deși a dezvăluit că o să stea cu chirie în România, din tot ceea ce a strâns și cumpărat în Spania pe urma celor șase ani, astfel că acum își face griji unde o să le depoziteze, dar mai ales cum o să le transporte pe toate.

Mai concret, tot în cadrul emisiunii TV a dezvăluit că are de adus în România aparatură de studio, haine, mobilă, biciclete, un caiac, o motocicletă, precum și 100 de perechi de încălțăminte, fiind pasionat de aceste, astfel că o să urmeze o perioadă destul de stresantă pentru ei, dar cu siguranță o să merite.