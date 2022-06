CRBL, dezvăluiri după 14 ani de căsnicie: „Separați nu am stat niciodată, dar discuții despre divorț am avut”

CRBL este căsătorit cu Elena de 14 ani și trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii „Dansez pentru tine”, difuzată de Pro TV, CRBL aflându-se în ipostaza de concurent la acea vreme.

Într-un interviu pentru revista , cântărețul a mărturisit că au existat perioade de timp dificile în mariaj, motiv pentru care s-a adus în discuție divorțul. Cu toate acestea, CRBL a subliniat că, în prezent, „nu mai este cazul de astfel de discuții”.

CRBL spune că Elena îl completează

Cântărețul a spus că el și soția sa sunt „la extreme” în ceea ce privește personalitatea, motiv pentru care se completează reciproc. Întrebat despre calitățile partenerei sale de viață, CRBL a punctat maturitatea, ambiția și susținerea pe care i-a demonstrat-o de-a lungul timpului.

„Noi doi suntem la extreme, plus cu minus, dar ne completăm reciproc perfect. Este o persoană cu caracter, o campioană de dans sportiv fără copilărie, dar cu ambiția de a deveni cea mai bună. Este o eroină pentru mine, ținând cont că este mult mai matură decât multe fete, indiferent de vârstă.

O iubesc foarte tare și îi mulțumesc că m-a înțeles și că m-a susținut în tot ce am realizat până acum. Uitându-ne la Alesia, suntem foarte norocoși că ne avem unul pe altul”, a declarat artistul.

CRBL și soția sa, discuții despre divorț

Cântărețul a mărturisit că mariajul său a fost încercat de momente de tensiune sau „de cumpănă”, îar în primii ani au existat discuții referitoare la un posibil divorț.

„Nu pot spune că n-am avut și noi momentele noastre de tensiune sau de cumpănă. Suntem oameni, dar, cu ajutorul comunicării, am trecut peste. A trebuit să mă schimb și eu pentru ea, și ea să se schimbe pentru mine. A trebuit să găsim numitorul comun pentru a merge mai departe. (…) Separați nu am stat niciodată, dar discuții despre divorț am avut, însă spuse la nervi, așa cum se face în orice familie. Asta a fost în primii ani. Acum nu mai este cazul de astfel de discuții”, a adăugat CRBL.