CRBL a spus în ce va investi banii câștigați la Survivor: „Sunt pregătit să investesc atât cât este necesar”

CRBL a vorbit , susținând că este cea care i-a subliniat „scopul vieții”, învățându-l să se bucure de lucrurile simple și să-i aprecieze pe cei din jurul lui. Cântărețul a spus că, în acest moment, nu este pregătit să repete experiența fiindcă și-a învățat deja lecțiile de viață în Republica Dominicană.

Artistul a vorbit și despre planurile pe care le are cu banii câștigați în cadrul competiției, subliniind că va investi în muzică, proiect pe care l-a început în urmă cu 28 de ani.

„Lupta cu mine a fost cea mai grea”

Întrebat despre cele mai dificile momente de la Survivor, CRBL a mărturisit că lupta cu foamea nu a fost atât de greu de îndurat

„Lupta cu foamea, cu somnul, cu lipsurile de bază cotidiene nu au fost așa de grele pentru mine, deoarece am avut șansa să particip la un show similar acum vreo 15 ani, dar lupta cu mine a fost cea mai grea. Am ales să mă îndepărtez de grup, să stau singur cu mine pentru a nu mă implica în toate discuțiile colegilor și a mă încărca cu energie negativă.

Să stai singur în apă, ore în șir, te face să te gândești la familie, să te întorci în copilărie, să cauți răspunsuri la greșelile vieții, ceea ce mă și destabilizează emoțional. De aceea am tot spus că nu prea vreau să iau legătura cu nimeni din afara show-ului prin câștigarea jocurilor de comunicare, asta pentru că îmi era frică de mine, cu toate că am tras cot la cot cu colegii mei pentru a se bucura ei de premiul mult dorit”, a spus cântărețul, potrivit

Cum va cheltui CRBL banii de la Survivor

CRBL a anunțat lansarea unui album rock-rapp, proiect în care va investi banii câștigați în cadrul competiției Survivor România. De asemenea, acesta a declarat că va organiza un turneu, fiindcă îi este dor de scenă.

„Banii vin, banii pleacă. Am să fac ce am făcut de fiecare dată: am să investesc în muzică. Pregătesc un album rock-rapp, un turneu, pentru că mi-e foarte dor de scenă. Mai am foarte multe de spus și de făcut și sunt pregătit să investesc atât cât este necesar pentru a continua ce am început acum 28 de ani.