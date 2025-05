Cristina Spătar, în stare de șoc înainte de concert. Descoperirea care i-a dat totul peste cap: „M-au sunat de la o clinică...”

Cristina Spătar, cunoscută drept Regina R&B-ului românesc, a trăit recent o experiență care i-a pus nervii la grea încercare. Cu doar câteva ore înainte să urce pe scena Sălii Palatului, într-un concert grandios alături de Orchestra Lăutarii și Maestrul Nicolae Botgros, artista s-a confruntat cu o situație neașteptată și emoționantă: cățelușa ei, Dolly, dispăruse de acasă.

Totul s-a petrecut imediat după ce Cristina s-a întors din Italia, unde a petrecut câteva zile pentru a pune la punct ultimele detalii ale unei afaceri de suflet, mai exact lansarea unei game proprii de vinuri, inspirată din pasiunea ei pentru rafinament și tradiție.

Însă bucuria revenirii acasă a fost umbrită de dispariția patrupedei sale, un bichon alb de doar un an și jumătate. Dolly, care fusese proaspăt îngrijită și aranjată, a reușit să iasă din curte într-un moment de neatenție.

„Când am ajuns acasă, nu am mai găsit-o pe cățelușa mea, Dolly. Niciodată nu a fugit de acasă, are un an și jumătate. Tocmai îi făcusem baie, era aranjată”, a povestit artista pentru .

Din fericire, povestea s-a încheiat cu bine. Dolly a fost găsită pe stradă, printre mașini, de o doamnă care a dus-o imediat la o clinică veterinară. Grație cipului de identificare, medicul veterinar a reușit să afle cine este stăpâna micuței fugițe și a contactat-o rapid pe Cristina Spătar.

„M-au sunat de la o clinică, o doamnă doctor a văzut cui aparține. Nu a vrut bani drept recompensă așa că i-am făcut cadou o sticlă de vin din colecția mea. Tocmai mă pregăteam să vin la concert și l-am trimis pe Albert, fiul meu, să o ia de acolo”, a mai precizat artista.