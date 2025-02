Cum a ajuns Nicu Alifantis student la 50 de ani: „Am chiulit, am copiat, am trăit toate nebuniile”

Nicu Alifantis a povestit, în podcastul lui Adrian Artene, cum i-a fost viața de student la 50 de ani. Artistul a urmat cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC), specializarea teatrologie.

Nicu Alifantis, student la 50 de ani

„Studiile superioare le-am făcut în 2007. Eram cel mai bătrân elev din institut. Am dat la UNATC datorită Mihaelei Tonița Iordache, ea a insistat. M-am dus și am făcut teatrologie. Am trăit toate nebuniile pe care nu le-am trăit în tinerețe.

Am chiulit, , m-am dus cu colegii la bere, m-am dat cu trenul. Am trăit toate nebuniile pe care nu le făcusem în tinerețe. Om bătrân, aveam 50 de ani, a fost o experiență extraordinară”, a povestit artistul, potrivit

Care e numele real al lui Nicu Alifantis

În același podcast, Nicu Alifantis a spus că – Valeriu: „Pe mine mă cheamă Valeriu, dar în afară de cartea de identitate, nimeni nu mi-a zis așa, însă cel mai tare m-a amuzat că mi-au trebuit atâția ani ca să aflu asta. Nu l-am abandonat. Eu sunt zodia Gemeni, așa că între Nicu și Valeriu există tot felul de întrebări – unele cu răspuns, altele fără – și există dileme și întrebări între noi. În primul rând, Nicu s-a întrebat ”de ce” și Valeriu. Am încercat să aflu de la mama de unde până unde mă cheamă și Valeriu. A bălmăjit niște povești, e clar, am înțeles, pe semne că a avut un iubit pe care l-a purtat în inima ei și așa a apărut și Valeriu (n.r râde). Nu mi-a zis nimeni”.