Cum a înlocuit-o Elena Lasconi pe fiica ei când a plecat din casa părintească. Oana s-a simțit abandonată

Elena Lasconi se află în centrul atenției, având în vedere scandalul cu familia tradițională, dar și discursul fiicei sale. mama că a abandonat-o și că nu a crescut-o, iar după ce ea a plecat la Paris, Elena a ales să o înlocuiască.

Elena Lasconi s-a luptat din greu pentru a obține ceea ce are acum. Nu provine dintr-o familie bogată, s-a despărțit de soțul ei după patru ani și a făcut foarte multe sacrificii pentru a avea succes în cariera jurnalistică, apoi politică. Fapt pentru care nici nu a avut timp de iubire, având în vedere că abia la 40 de ani și-a găsit marea dragoste, Cătălin, conform

Cum a umplul golul lăsat de plecarea fiicei ei

Oana, fiica sa, a plecat din România în Paris, unde și-a descoperit pasiunea pentru jocuri, fiind gameriță. Elena a umplut golul lăsat de plecarea fiicei ei cu o cățelușă, mai ales că nu a mai reușit să aibă copii cu iubitul ei.

„Îmi pare rău că nu am mai făcut un copil. Am însă o cățelușă, o maidaneză, de 6 ani, pe care am luat-o de pe maidan când Oana ne-a anunțat că vrea să se mute singură”, a spus Elena.



Oana avea 2 ani când Elena s-a despărțit de soțul ei și cum ea trebuia să meargă la muncă și a decis să o lase la părinți, în Hațeg.

„Au trecut anii, multă vreme mi-am ținut copilul la Hațeg, la ai mei, nu știu ce m-aș fi făcut fără mama și tata!, Mergeam la ei în weekend-uri, uneori plecam corespondent în diverse locuri din țară, am fost și corespondent de război în Afganistan, iar toate astea au însemnat tot atâtea răni pentru relația mea cu Oana. Sigur că ne iubeam, că eram cât de aproape puteam de ea, că mă vedea ca pe o zână, iar ea era salvarea mea. Dar distanța era de ne-evitat”, povestea vedeta PRO TV.

Oana Lasconi, revoltată pe mama sa

Cu toate acestea, foarte tare lipsa mamei sale în copilărie și acum îi reproșează faptul că a abandonat-o, în contextul în care s-a întors împotriva ei, după ce a dezvăluit votul său pozitiv pentru familia tradițională de la referendumul din 2018.

„A mințit ziarele. A zis «Oh, am crescut-o pe cont propriu ». Nu m-a crescut. Nu a făcut-o. M-a abandonat”, a explicat Oana Lasconi.