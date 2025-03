Cum au ajuns, de fapt, să lucreze împreună Smiley și Pavel Bartoș? Povestea neștiută a celor doi prezentatori de la Românii au Talent

De 15 ani, de la debutul primului Românii au Talent, Smiley și Pavel Bartoș formează o echipă de neoprit. Deși la început au fost surprinși de propunerea Monei Segall, producătoarea primelor sezoane, de a lucra împreună, acum își dau seama că a fost una dintre cele mai inspirate alegeri, relatează .

Colaborări de succes și o viață de familie împlinită

Întrebați despre începutul acestui nou an, ambii au răspuns cu recunoștință, menționând atât realizările profesionale, cât și împlinirile din viața de familie.

Smiley își exprimă recunoștința de pe plajă:

„Având în vedere că scriu aceste rânduri de pe plajă, cu briza în pleoape și aruncând, din când în când, o privire către Gina și Josephine, care se joacă în valuri, pot spune că nu sunt doar pe plus, ci tind spre infinit și mă simt un norocos uriaș. Și asta după un an plin, în care am făcut ceea ce iubesc cel mai mult – muzică –, m-am întâlnit cu zeci de mii de oameni la sute de concerte în toată țara, am marcat alături de colegii de la Romdrops performanțe memorabile în mondială, am lucrat creativ cu numeroși artiști români la HaHaHa Production și am descoperit voci incredibile și talente uriașe în producțiile PRO TV, îmi am familia sănătoasă și unită, prietenii aproape și visele în suflet, gata să devină realitate. Așa că vă salut cu un zâmbet larg și împlinit, pentru care sunt și vă sunt recunoscător.”

Pavel privește cu încredere spre proiectele viitoare:

„Anul trecut s-a încheiat bine, dar mereu este loc de mai bine. Per total, mă consider pe plus. Am trecut cu bine de anul anterior, sunt sănătos atât eu, cât și cei dragi mie.

În plus, am proiecte importante care continuă: am început filmările pentru Ramon, Vocea României s-a încheiat în forță, am avut premiera la Teatrul Odeon, în regia lui Silviu Purcărete, iar Românii au talent se află deja la al 15-lea sezon, bucurându-se în continuare de un succes uriaș. Așadar, personal și profesional, sunt pe plus – la fel ca și Smiley.”

Prietenie la cataramă, începută în fața camerelor și consolidată în afara lor

Deși nu mai colaboraseră anterior, Mona Segall „a simțit compatibilitatea dintre noi și a avut viziunea acestui cuplu de prezentatori”, spune Smiley. Această alegere nu doar că a oferit publicului un show memorabil în ultimii 15 ani, dar a fost și punctul de plecare al unei prietenii solide.

„Rolul nostru în emisiune a evoluat natural și a ajuns să reflecte relația dintre noi. Pe măsură ce am început să lucrăm împreună, ne-am dat seama că ne distram din ce în ce mai bine, iar această energie se transmitea și pe ecran.

Îmi amintesc că interacțiunile noastre spontane, momentele din culise și reacțiile la numerele concurenților erau printre cele mai apreciate și viralizate. În timp, am devenit primii prezentatori din întreaga rețea Got Talent din lume care au avut o pondere atât de mare în show, cu acțiune, dialog și rol activ în desfășurarea emisiunii.

Și totul a venit natural, pentru că relația noastră s-a consolidat de-a lungul anilor, până la punctul în care am devenit un TOT, un personaj principal alături de jurați și de concurenți. Dar, dincolo de acest rol care a crescut sub ochii telespectatorilor, cel mai valoros lucru rămâne prietenia noastră, care s-a format și a evoluat nu doar pe scenă, ci și dincolo de camerele de filmat.”, a povestit Smiley.

Pavel împărtășește aceeași perspectivă și consideră că unul dintre motivele compatibilității lor este chiar diferența de experiență și domeniile din care provin.

„După primele două minute de conversație, ne-am dat seama că funcționăm bine împreună. Probabil că aceasta a fost și intenția: să aducă împreună doi oameni din lumi aparent diferite. Eu vin din lumea teatrului și a actoriei, iar Smiley din lumea muzicii și a producției muzicale.

Această combinație s-a dovedit a fi perfectă pentru un show precum Românii au talent, unde se întâlnesc oameni cu abilități din cele mai variate domenii. Practic, am reușit să unim aceste două lumi și să creăm ceva unic.”

Astăzi, după 15 ani de prietenie și colaborare, Smiley și Pavel Bartoș continuă să fie una dintre cele mai îndrăgite echipe de prezentatori din România, demonstrând că autenticitatea, respectul reciproc și buna dispoziție sunt ingrediente esențiale pentru succesul de durată.