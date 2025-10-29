B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum au arătat primele 3 zile din „Asia Express” pentru Anda Adam: „Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post”

Cum au arătat primele 3 zile din „Asia Express” pentru Anda Adam: „Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post”

Selen Osmanoglu
29 oct. 2025, 10:27
Cum au arătat primele 3 zile din „Asia Express” pentru Anda Adam: „Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post”
Sursa foto: Captură video - Asia Express / YouTube
Cuprins
  1. Dezvăluiri din emisiune
  2. „Mi-a fost foarte rău”
  3. Conflictul cu Mara Bănică

Anda Adam,  care a participat cu soțul ei Joseph la „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”, a mărturisit că a avut un început mai greu. Încă din primele zile, s-a îmbolnăvit și a avut simptome care au obligat-o să nu mănânce. Iată ce spune cântăreața că s-a întâmplat, dar nu s-a dat pe post!

Dezvăluiri din emisiune

Anda Adam a mărturisit că emisiunea „Asia Express” este mult mai grea și complexă decât pare pe micile ecrane, mai ales, că nu toate imaginile de acolo sunt difuzate.

Aceasta a dezvăluit că, încă din primele zile, s-a îmbolnăvit acolo și a fost nevoită să nu mai mănânce pentru a se simți mai bine.

„Mi-a fost foarte rău”

La numai trei zile după începerea cursei, Anda Adam a făcut enterocolită, iar cursa a devenit, dintr-o dată, mult mai grea, având în vedere condiția fizică.

„La trei zile după ce am ajuns la Asia Express, am făcut enterocolită, nu s-a dat asta pe post. Eu mă știu mai sensibilă cu stomacul. Am plecat cu niște probiotice foarte puternice, niște enzime. Voiam să mă protejez”, a spus Anda Adam, la podcastul lui Bursucu, conform Cancan.

„Mie mi-a fost foarte rău, nu s-a dat. Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post. După aia mi-a fost frică să mă mai ating de orice. Apoi pui imagini în care eu mănânc un burger. Dar tu știi câte zile eu nu am mâncat nimic?”, a mai spus Anda Adam.

Conflictul cu Mara Bănică

În cadrul emisiunii, au fost și probleme între concurenți. Anda Adam și Mara Bănică s-au jignit în emisiune, dar și în afara ei.

După mai multe cuvinte dure reciproce care au dus la un scandal, Mara Bănică a decis să ia atitudine și să rezolve conflictul pe cale legală. Ea a acționat-o în instanță pe Anda Adam și în curând cele două vor sta față în față în sala de judecată, conform Cancan.

Tags:
Citește și...
Experiențe de viață fake, generate de Inteligența Artificială. Aplicațiile care te ajută să pari altcineva
Monden
Experiențe de viață fake, generate de Inteligența Artificială. Aplicațiile care te ajută să pari altcineva
Soțul lui Emily Burghelea a dus-o la o clinică specială pentru mame, după ce a născut a treia oară. Care este motivul
Monden
Soțul lui Emily Burghelea a dus-o la o clinică specială pentru mame, după ce a născut a treia oară. Care este motivul
Alex Bodi are motive de supărare în vacanță. Afaceristul și-a găsit bolidul lovit pe o stradă din Monte Carlo
Monden
Alex Bodi are motive de supărare în vacanță. Afaceristul și-a găsit bolidul lovit pe o stradă din Monte Carlo
Irina Fodor, despre dependența fiicei sale: „Eu sunt cea care vede greșelile și le și taxează”. Despre ce este vorba și care a fost soluția găsită de mamă
Monden
Irina Fodor, despre dependența fiicei sale: „Eu sunt cea care vede greșelile și le și taxează”. Despre ce este vorba și care a fost soluția găsită de mamă
Meseria surprinzătoare pe care a avut-o mama Andreei Raicu: „Poate de acolo vine liniștea pe care o simt de fiecare dată”
Monden
Meseria surprinzătoare pe care a avut-o mama Andreei Raicu: „Poate de acolo vine liniștea pe care o simt de fiecare dată”
Mara Bănică, dezvăluiri de pe front: „Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare…”. Ce spune despre perioada în care a fost corespondent de război
Monden
Mara Bănică, dezvăluiri de pe front: „Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare…”. Ce spune despre perioada în care a fost corespondent de război
Emily Burghelea va sta internată vreme de o lună, la o clinică destinată mamelor: „Andrei a plănuit”. Ce tratament urmează vedeta 
Monden
Emily Burghelea va sta internată vreme de o lună, la o clinică destinată mamelor: „Andrei a plănuit”. Ce tratament urmează vedeta 
Ce spune Vica Blochina despre titlul de „amanta celebră a României”, primit după relația cu Victor Pițurcă: „Asta e, cu asta defilăm”
Monden
Ce spune Vica Blochina despre titlul de „amanta celebră a României”, primit după relația cu Victor Pițurcă: „Asta e, cu asta defilăm”
Secretul Ramonei Bădescu pentru imunitate. „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
Monden
Secretul Ramonei Bădescu pentru imunitate. „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
Mihai Albu a furat startul reducerilor de Black Friday. Cât costă în această perioadă o pereche de încălțări create de designer
Monden
Mihai Albu a furat startul reducerilor de Black Friday. Cât costă în această perioadă o pereche de încălțări create de designer
Ultima oră
13:02 - Brigitte Macron suferă de „anxietate severă” după ce mai mulți internauți au afirmat că este bărbat: „Nu există săptămână să nu fie hărțuită”
12:49 - Profesorii se pregătesc de grevă generală. Când ar putea fi închise școlile (VIDEO)
12:48 - Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă la Hong Kong. Românca merge în sferturi: „N-a fost ușor să revin”
12:48 - Experiențe de viață fake, generate de Inteligența Artificială. Aplicațiile care te ajută să pari altcineva
12:45 - Soțul lui Emily Burghelea a dus-o la o clinică specială pentru mame, după ce a născut a treia oară. Care este motivul
12:25 - Surpriză pe o plajă din Australia. O sticlă cu mesaje vechi de un secol, scrise de soldații din Primul Război Mondial, a fost găsită
12:18 - Radierea mașinii te scapă de amenzi uriașe. Iată în ce situații legea te obligă să acționezi imediat
12:16 - Regina Maxima a Țărilor de Jos, de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă Suverana
12:10 - Alex Bodi are motive de supărare în vacanță. Afaceristul și-a găsit bolidul lovit pe o stradă din Monte Carlo
11:42 - Irina Fodor, despre dependența fiicei sale: „Eu sunt cea care vede greșelile și le și taxează”. Despre ce este vorba și care a fost soluția găsită de mamă