Cum se menține în formă femeia cu cele mai lungi picioare din România. Este un truc simplu și se prepară cu două ingrediente din orice bucătărie

Roxana Ciuhulescu este femeia cu cele mai lungi picioare din România, iar sportul este unul dintre secretele care o ajută să se mențină în formă. Pe lângă sport, vedeta recunoaște că apelează și la diferite trucuri alimentare.

La aproape 43 de ani, Roxana Ciuhulescu reușește să își păstreze silueta de invidiat. Vedeta a povestit, pentru Ciao.ro, cum își menține silueta și organismul sănătos.

Cum se menține în formă Roxana Ciuhulescu

Sportul este principalul ajutor al vedetei în vârstă de 43 de ani, iar pe lângă sport recunoaște că se bucură și de un metabolism ce o ajută să se mențină, dar nu este nici o gurmandă.

„În primul rând, am norocul de un metabolism foarte bun, de la mama natură. În al doilea rând, am făcut sport de performanță și cred că asta mi-a ajutat/educat organismul. Nu am fost niciodată o gurmandă și rar am scăpat nestăvilită în mâncare, cu excepția perioadelor când am fost însărcinată. Fac sport, atât cât mai îmi permite timpul, dar fac cu drag și intens”, a declarat vedeta, pentru Ciao.

Alimentația, un alt secret prin care își menține silueta

Roxana Ciuhulescu recunoaște că nu face excese alimentare, iar dimineața bea un pahar de apă cu lămâie, pe stomacul gol.

„Dimineața, când mă trezesc și după ce mă spăl, beau un pahar mare de apă caldă cu lămâie, pe stomacul gol. Asta mă ajută să-mi detoxific organismul și să am un tranzit bun.

La jumătate de oră distanță, mănânc cereale cu lapte. În timpul zilei, beau multă apă plată, iar seara, înainte de culcare, beau ceai detoxifiant. Din meniul meu zilnic nu lipsesc legumele și carnea. În anotimpul rece mănânc supă, zilnic! Nu sunt foarte prietenoasă cu fructele însă, mărul, nu-mi lipsește în nicio zi!

Ce să zic, mănânc puțin și des, niciodată exagerat și, da, mi se întâmplă și mie să dau târcoale frigiderului, noaptea”, a povestit ea.