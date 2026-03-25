Alina Pușcaș, dezvăluiri neașteptate despre prima întâlnire cu bărbatul care avea să-i devină soț. Unde s-au cunoscut, de fapt

Ana Beatrice
25 mart. 2026, 12:34
Sursă Foto: Facebook - Alina Puscas Oficial
Cuprins
  1. Cum a început, de fapt, povestea de dragoste dintre Alina Pușcaș și soțul ei
  2. Ce strategie folosește vedeta pentru a-și învăța fiul să fie responsabil cu banii

Alina Pușcaș a făcut dezvăluiri neașteptate despre începutul relației cu soțul ei și a povestit cum a decurs prima lor întâlnire. Vedeta a vorbit și despre felul în care își educă fiul să înțeleagă valoarea banilor și responsabilitatea financiară.

Cum a început, de fapt, povestea de dragoste dintre Alina Pușcaș și soțul ei

Povestea de dragoste a Alina Pușcaș a început într-un mod neașteptat, departe de tiparele romantice clasice. Invitată în podcastul „Vorba lu Jorge”, vedeta a rememorat prima interacțiune cu bărbatul care avea să-i devină soț.

Întâlnirea a avut loc într-un context neașteptat, chiar într-un cabinet stomatologic. Surprinsă de cât de repede s-a încheiat consultația, Alina a fost inițial neîncrezătoare. Ulterior, lucrurile au continuat cu un schimb de mesaje aparent banal.

 „A spus gata, și am zis «cum adică gata?». Eu obișnuită să mă chinui vreo oră, o oră jumate pe un scaun de stomatolog. Și am zis «asta e tot?», «Da, asta-i tot». Am zis că mă ia la mișto. Mi-a spus să facem schimb de număr de telefon, am zis «ok, dar de ce?». «Păi ca să-mi spui dacă se umflă, dacă…», știind că în două zile urma să filmez. Ok, hai să vorbim.

A doua zi, am uitat să-i dau eu mesaj, mi-a dat el «S-a umflat?», «Nu». După încă două zile, am zis eu «Nu s-a umflat. Ce ne facem, e normal?». Așa se întâmplă la doctorii buni. Mi-a dat deja câte o glumă din asta și am zis «Opa, ce se întâmplă aici?». A fost doar așa, un spark să zic, de moment, pentru că, repet, eu nu l-am văzut, i-am văzut doar ochii și atât. Nici măcar nu știam, îmi place, nu îmi place…”, a povestit vedeta, notează click.ro.

Ce strategie folosește vedeta pentru a-și învăța fiul să fie responsabil cu banii

În loc să-i interzică sau să-l controleze strict, Alina Pușcaș a ales să-și învețe fiul o lecție esențială despre bani prin libertate și responsabilitate. Vedeta a povestit că a fost sinceră și directă, explicându-i clar cum funcționează jocurile digitale și cum sunt gândite să-i facă pe copii să cheltuie.

„Deci, eu i-am zis direct. Eu nu vreau să fiu sclavul celor care au făcut jocurile astea special pentru voi, ca să vă fraierească. I-am spus «La ce te ajută că plătești bani?». Și i-am dat banii lui, mă rog, are el portofelul lui și i-am zis: «Fii atent, facem altceva. Dacă tu crezi că merită – la el nu e că râde nu știu cine, ci pur și simplu că e un battle (luptă n.r) acolo, că sunt mulți într-adevăr pe joc – din punctul meu de vedere, ai libertatea să iei din banii tăi fără nicio problemă. N-a luat! Că sunt banii lui”, a explicat aceasta. în podcastul „Vorba lu Jorge”.

