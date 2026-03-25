Alina Pușcaș a făcut dezvăluiri neașteptate despre începutul relației cu soțul ei și a povestit cum a decurs prima lor întâlnire. și despre felul în care își educă fiul să înțeleagă valoarea banilor și responsabilitatea financiară.

Cum a început, de fapt, povestea de dragoste dintre Alina Pușcaș și soțul ei

Povestea de dragoste a Alina Pușcaș a început într-un mod neașteptat, departe de tiparele romantice clasice. Invitată în podcastul , vedeta a rememorat prima interacțiune cu bărbatul care avea să-i devină soț.

Întâlnirea a avut loc într-un context neașteptat, chiar într-un cabinet stomatologic. Surprinsă de cât de repede s-a încheiat consultația, Alina a fost inițial neîncrezătoare. Ulterior, lucrurile au continuat cu un schimb de mesaje aparent banal.

„A spus gata, și am zis «cum adică gata?». Eu obișnuită să mă chinui vreo oră, o oră jumate pe un scaun de stomatolog. Și am zis «asta e tot?», «Da, asta-i tot». Am zis că mă ia la mișto. Mi-a spus să facem schimb de număr de telefon, am zis «ok, dar de ce?». «Păi ca să-mi spui dacă se umflă, dacă…», știind că în două zile urma să filmez. Ok, hai să vorbim.

A doua zi, am uitat să-i dau eu mesaj, mi-a dat el «S-a umflat?», «Nu». După încă două zile, am zis eu «Nu s-a umflat. Ce ne facem, e normal?». Așa se întâmplă la doctorii buni. Mi-a dat deja câte o glumă din asta și am zis «Opa, ce se întâmplă aici?». A fost doar așa, un spark să zic, de moment, pentru că, repet, eu nu l-am văzut, i-am văzut doar ochii și atât. Nici măcar nu știam, îmi place, nu îmi place…”, a povestit vedeta, notează click.ro.

Ce strategie folosește vedeta pentru a-și învăța fiul să fie responsabil cu banii