Naționala României a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, după o înfrângere la limită în fața Turciei, într-un meci disputat la Istanbul. Eșecul din semifinala play-off-ului încheie parcursul tricolorilor în această campanie.

Ce a spus Ianis Hagi după eliminare

La finalul partidei, Ianis Hagi a vorbit despre prestația echipei, subliniind diferențele dintre faza defensivă și cea ofensivă.

„Din punct de vedere a atitudinii și fazei defensive ne-a ieșit în mare parte. Ofensiv am lăsat de dorit. NU ne-a ieșit ce am pregătit.

Suntem dezamăgiți. Nu a fost de ajuns. Trebuie să acceptăm. Ne doare. Doream la mondiale, capul jos și la muncă.

Curajul…trebuie să ai și mingea. Ne-au închis tot ce am lucrat. Nu am găsit soluția de a ieși din apărare.

Nu am avut multe ocazii, dar dacă eram mai atenți, măcar duceam meciul în prelungiri”, a declarat Ianis Hagi, potrivit stiripesurse.ro.

Declarația reflectă frustrarea echipei, dar și conștientizarea limitărilor din jocul ofensiv, care au influențat rezultatul final.

Cum s-a decis meciul și unde a cedat România

Partida a fost una echilibrată, cu momente de joc în care defensiva României a reușit să limiteze acțiunile ofensive ale gazdelor. Totuși, diferența s-a făcut în a doua repriză, după o fază rapidă de ofensivă din partea echipei .

Golul decisiv a venit în minutul 53, când Ferdi Kadioglu a finalizat o acțiune bine legată, pornită după o pasă oferită de Arda Güler. Apărarea tricolorilor nu a reușit să gestioneze situația, iar scorul a rămas neschimbat până la final.

România a avut o șansă importantă de a reveni în joc în minutul 78, prin Nicolae Stanciu, însă execuția acestuia a lovit bara. Această ocazie a fost una dintre puținele momente în care echipa a pus în real pericol poarta adversă.

Ce urmează pentru cele două echipe după acest rezultat

În urma victoriei, Turcia merge în finala play-off-ului, unde va întâlni câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Echipa turcă rămâne astfel în cursa pentru calificarea la turneul final al .

România va disputa un meci amical cu echipa învinsă din confruntarea de la Bratislava, încheind astfel acest capitol competițional. Eliminarea marchează un nou moment de reflecție pentru echipă, în perspectiva viitoarelor campanii.