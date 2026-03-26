Iulia Petcu
26 mart. 2026, 22:20
Ianis Hagi după meciul cu Turcia: „Suntem dezamăgiți. Nu a fost de ajuns”. Ce a lipsit României în duelul de la Istambul
Sursa Foto: Instagram/ @ianishagi
Cuprins
  1. Ce a spus Ianis Hagi după eliminare
  2. Cum s-a decis meciul și unde a cedat România
  3. Ce urmează pentru cele două echipe după acest rezultat

Naționala României a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, după o înfrângere la limită în fața Turciei, într-un meci disputat la Istanbul. Eșecul din semifinala play-off-ului încheie parcursul tricolorilor în această campanie.

Ce a spus Ianis Hagi după eliminare

La finalul partidei, Ianis Hagi a vorbit despre prestația echipei, subliniind diferențele dintre faza defensivă și cea ofensivă.

 „Din punct de vedere a atitudinii și fazei defensive ne-a ieșit în mare parte. Ofensiv am lăsat de dorit. NU ne-a ieșit ce am pregătit.

Suntem dezamăgiți. Nu a fost de ajuns. Trebuie să acceptăm. Ne doare. Doream la mondiale, capul jos și la muncă.

Curajul…trebuie să ai și mingea. Ne-au închis tot ce am lucrat. Nu am găsit soluția de a ieși din apărare.

Nu am avut multe ocazii, dar dacă eram mai atenți, măcar duceam meciul în prelungiri”,  a declarat Ianis Hagi, potrivit stiripesurse.ro.

Declarația reflectă frustrarea echipei, dar și conștientizarea limitărilor din jocul ofensiv, care au influențat rezultatul final.

Cum s-a decis meciul și unde a cedat România

Partida a fost una echilibrată, cu momente de joc în care defensiva României a reușit să limiteze acțiunile ofensive ale gazdelor. Totuși, diferența s-a făcut în a doua repriză, după o fază rapidă de ofensivă din partea echipei Turciei.

Golul decisiv a venit în minutul 53, când Ferdi Kadioglu a finalizat o acțiune bine legată, pornită după o pasă oferită de Arda Güler. Apărarea tricolorilor nu a reușit să gestioneze situația, iar scorul a rămas neschimbat până la final.

România a avut o șansă importantă de a reveni în joc în minutul 78, prin Nicolae Stanciu, însă execuția acestuia a lovit bara. Această ocazie a fost una dintre puținele momente în care echipa a pus în real pericol poarta adversă.

Ce urmează pentru cele două echipe după acest rezultat

În urma victoriei, Turcia merge în finala play-off-ului, unde va întâlni câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Echipa turcă rămâne astfel în cursa pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial.

România va disputa un meci amical cu echipa învinsă din confruntarea de la Bratislava, încheind astfel acest capitol competițional. Eliminarea marchează un nou moment de reflecție pentru echipă, în perspectiva viitoarelor campanii.

Citește și...
Mircea Lucescu a tras concluziile după înfrângerea României cu Turcia: „Greşeala care a dus la gol putea fi evitată fără niciun fel de probleme”
Sport
Mircea Lucescu a tras concluziile după înfrângerea României cu Turcia: „Greşeala care a dus la gol putea fi evitată fără niciun fel de probleme”
România a pierdut cu 0-1 în fața Turciei și a ratat calificarea la CM 2026. Ce ocazii a avut echipa națională
Sport
România a pierdut cu 0-1 în fața Turciei și a ratat calificarea la CM 2026. Ce ocazii a avut echipa națională
Surpriză! Ce vedete din România au fost surprinse în tribune la meciul Turcia – România. Care este scorul în acest moment
Sport
Surpriză! Ce vedete din România au fost surprinse în tribune la meciul Turcia – România. Care este scorul în acest moment
Ce a declarat Nicușor Dan despre meciul României cu Turcia: „Din cauza asta nu vă răspund la întrebare” (VIDEO)
Sport
Ce a declarat Nicușor Dan despre meciul României cu Turcia: „Din cauza asta nu vă răspund la întrebare” (VIDEO)
Unde poți să urmărești meciul Turcia – România și la ce oră neobșnuită începe
Sport
Unde poți să urmărești meciul Turcia – România și la ce oră neobșnuită începe
Newsweek: România – Turcia, meciul unei generații. „Misiunea Istanbul”, episodul 9. Povestea începe încă din 1923
Sport
Newsweek: România – Turcia, meciul unei generații. „Misiunea Istanbul”, episodul 9. Povestea începe încă din 1923
Patinatoarea României merge mai departe la Campionatele Mondiale. Ce s-a întâmplat înainte de intrarea pe gheață
Sport
Patinatoarea României merge mai departe la Campionatele Mondiale. Ce s-a întâmplat înainte de intrarea pe gheață
Ce șanse are România în barajul cu Turcia, programat joi, 26 martie?
Sport
Ce șanse are România în barajul cu Turcia, programat joi, 26 martie?
Liverpool renunță la un jucător emblematic. „Faraonul” și-a încheiat socotelile pe Anfield Road
Sport
Liverpool renunță la un jucător emblematic. „Faraonul” și-a încheiat socotelile pe Anfield Road
Ion Țiriac a dezvăluit marea lui pasiune ascunsă pentru care scoate din buzunar sume colosale
Sport
Ion Țiriac a dezvăluit marea lui pasiune ascunsă pentru care scoate din buzunar sume colosale
23:52 - Românii din Italia cer statut oficial de minoritate națională. Ce beneficii ar aduce noul statut pentru comunitate
23:40 - Locuri de muncă pe bandă rulantă, dar fără doritori: 31.000 de joburi rămân neocupate. Nu ai nevoie nici măcar de liceu
23:05 - Cazul Andrew Tate revine în atenția autorităților din Marea Britanie. Cum au reapărut acuzațiile după aproape un deceniu
23:03 - Tranzitul de gaze naturale către Ucraina urmează să fie sistat. Măsura a fost decisă de premierul ungar, Viktor Orbán
22:30 - Mircea Lucescu a tras concluziile după înfrângerea României cu Turcia: „Greşeala care a dus la gol putea fi evitată fără niciun fel de probleme”
22:05 - Apariție care a luat prin surprindere! Sora Biancăi Drăgușanu, complet schimbată după operații (VIDEO)
22:05 - Guvernul ar putea reduce acciza la carburanți. Ilie Bolojan: „Foarte probabil ne vom duce pe acest aspect”. Ce măsuri a anunțat premierul
21:54 - Consiliul Local Vaslui votează închiderea „păcănelelor”. Cum va afecta măsura comunitatea și economia locală
21:36 - Ilie Bolojan avertizează oamenii de afaceri din România: „Nu va fi un an uşor”. Ce le recomandă premierul (VIDEO)
21:29 - Tinerii români bine pregătiți pleacă pe capete. Economia nu le oferă joburi pe măsură, iar „brain drain”-ul se adâncește