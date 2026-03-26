Mirabela Grădinaru are principii foarte clare după care își educă cei doi copii, încercând să-i ferească de tentații și influențe nefaste. Ea a relatat despre regula pe care i-a impus-o fiicei sale.

Regula pe care a impus-o Mirabela Grădinaru

Nicușor Dan a povestit într-un interviu despre preocupările sale în ceea ce privește tentațiile și care pot afecta copiii. La fel ca alți părinți, Mirabela Grădinaru s-a arătat precupată de felul în care relaționează cei mici cu tehnologia și pericolele pe care le implică expunerea de la vârste fragede la dispozitivele digitale.

Partenera președintelui a participat la un eveniment pe acest subiect organizat de Melania Trump la Casa Albă. La eveniment au fost prezente mai multe soții ale unor șefi de state și de guvern, între care și Brigitte Macron și Olena Zelenska. În contextul acestui eveniment, ea a relatat despre regula pe care i-a impus-o fiicei sale pentru a o proteja de presiunea socială și de efectele nocive ale utilizării premature a tehnologiei.

„Sunt o mamă care, în momentul în care s-a născut primul copil, televizorul a fost împachetat și a rămas împachetat. Copiii n-au avut acces la telefon, la nimic – nici desene animate, absolut nimic – până la vârsta de 3 ani. De la 4 ani, da, văd niște desene animate, împreună cu părinții, nu singuri. Iar telefonul – am anunțat-o pe fiica noastră că până la 14 ani nu va avea niciun telefon, chiar dacă colegii au deja.

Și de aici vine presiunea. Există presiune la școală că ceilalți copii au. Aș întreba tot timpul: dacă ar veni și aș spune că în clase se consumă droguri, ar fi de acord? Adică i-ar spune copilului: «Ok, dacă ceilalți colegi consumă droguri, îți dau voie să consumi?» Cred că răspunsul ar fi nu, n-ar mai conta. Și atunci, și cu telefonul. Dacă însă, într-adevăr, credința părintelui este că nu e nevoie să-i dea telefonul, ar trebui să rămână părinte și să-l sprijine, să-i valideze copilul”, a declarat partenera președintelui României, pentru Antena 3.

Discuții cu Prima Doamnă a Franței

Mirabela Grădinaru a povestit că a avut ocazia să discute cu Brigitte Macron, iar aceasta este de acord cu impunerea unor reguli stricte privind expunerea copiilor la tehnologie. Aceștia nu trebuie să aibă acces la dispozitive electronice până la 3 ani. Până la șase ani, ei trebuie să le utilizeze doar cu permisiunea părinților. În ce privește telefonul mobil, se recomandă ca părinții să-i cumpere copilului un dispozitiv abia după ce a împlinit 13 ani.

„Doamna Macron s-a poziționat foarte ferm într-o zonă restrictivă. Și acum, dânsa, pentru că am discutat în privat, după conferință, a explicat faptul că sunt studii – adică, în momentul în care dânsa a venit și a prezentat aceste idei, nu sunt ideile dânsei, ci pur și simplu, în urma unor studii, specialiștii au spus că acestea sunt direcțiile pe care societatea franceză ar trebui să le urmeze”, a arătat partenera președintelui.

Din păcate, a spus ea, România nu poate adopta modelul francez de . Este nevoie de discuții cu specialiști, dar și cu reprezentanți ai părinților pe acest subiect. Totodată, înainte de a fi aplicată, o astfel de măsură necesită o dezbatere în societate.

„În ceea ce privește România, cred că în momentul în care am lua niște decizii să restricționăm accesul copiilor la tehnologie, trebuie să o facem și noi după niște discuții pe care ar trebui să le avem și cu specialiști, și cu societatea, și cu părinții. Nu putem să mergem pe modelul francez și trebuie să existe un echilibru”, consideră ea.

Mirabela Grădinaru se implică în combaterea efectelor nocive ale tehnologiei

urmează să organizeze un eveniment dedicat prevenției dependențelor în cazul copiilor. Reuniunea va fi patronată de Mirabela Grădinaru și a fost programată să se desfășoare pe 31 martie. Vor fi discutate inclusiv aspecte ce țin de consecințele dependenței de tehnologia digitală.

„Cred că ar trebui să conștientizăm că expunerea la tot ce înseamnă lumea asta digitală vine și cu consecințe. Nu înseamnă să restricționăm, dar în același timp, părinții trebuie să conștientizeze că în spate se ascund și niște pericole. În momentul în care părinții sunt informați corect, ulterior vor putea lua decizii în consecință”, a concluzionat ea.