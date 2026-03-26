Cazul Andrew Tate revine în atenția autorităților din Marea Britanie. Cum au reapărut acuzațiile după aproape un deceniu

Iulia Petcu
26 mart. 2026, 23:05
Andrew Tate. Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru
Cuprins
  1. De ce a fost reluată ancheta după atâția ani
  2. Cum reacționează autoritățile și ce presupune noua investigație
  3. Ce spun reclamantele și care este poziția apărării

Poliția din Hertfordshire a decis să redeschidă o anchetă sensibilă privind acuzații grave de viol și agresiune sexuală. Cazul îl vizează pe Andrew Tate și revine în atenție după mai mulți ani de la primele plângeri.

De ce a fost reluată ancheta după atâția ani

Hertfordshire Constabulary a anunțat că va reinvestiga acuzațiile formulate de mai multe femei, care vizează fapte presupus comise în perioada 2014–2015. Decizia vine într-un context în care modul inițial de gestionare a cazului este analizat de autoritățile de supraveghere, scrie BBC.

Reluarea cercetărilor a fost anunțată la scurt timp după ce Independent Office for Police Conduct a confirmat că investighează activitatea poliției în acest dosar. Andrew Tate a respins în mod constant acuzațiile care i-au fost aduse.

Poliția a transmis pentru BBC că este „hotărâtă să facă ceea ce este corect și să se asigure că acuzațiile de o asemenea gravitate sunt investigate corespunzător, temeinic și complet, indiferent de cât timp a trecut de la producerea lor”.

Cum reacționează autoritățile și ce presupune noua investigație

Instituția a confirmat oficial că a fost luată decizia „de a reinvestiga acuzațiile formulate de femei între 2014 și 2015 privind infracțiuni de viol și agresiune sexuală”. În această etapă, ancheta se află la început, iar detaliile sunt limitate, relatează Digi24.

Reprezentanții poliției au precizat că „În această etapă incipientă ar fi nepotrivit să comentăm mai departe.” Această abordare reflectă caracterul sensibil al cazului și necesitatea respectării procedurilor legale.

În paralel, autoritatea de supraveghere analizează posibile deficiențe în ancheta inițială, inclusiv conduita unor foști ofițeri implicați. Un fost detectiv ar putea fi cercetat pentru abatere gravă, iar alți doi sunt vizați pentru presupuse nereguli.

Ce spun reclamantele și care este poziția apărării

Cele trei femei care au formulat acuzațiile au salutat decizia, descriind-o drept „demult așteptată”. Acestea susțin că reluarea investigației reprezintă un pas necesar pentru clarificarea situației.

În același timp, apărarea lui Andrew Tate invocă deciziile anterioare ale autorităților, care au stabilit lipsa probelor suficiente. Avocatul Andrew Ford a declarat: „CPS a decis în 2019 și din nou în 2025 să nu ia măsuri suplimentare în acest caz, deoarece nu existau suficiente probe pentru a formula acuzații.”

Un purtător de cuvânt al lui Tate a reafirmat poziția acestuia: „Domnul Tate continuă să nege toate acuzațiile în cei mai fermi termeni. Va coopera pe deplin cu orice procedură legală adecvată, așa cum a făcut în mod constant.”

